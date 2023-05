Md Motiur on Invezzin markkina-analyytikko, joka työskentelee Pohjois-Amerikan, Euroopan ja Aasian osakemarkkinoilla. Hänellä on 5 vuoden kokemus osakkeiden analysoinnista… lue lisää

AltSignals ($ASI) on seuraavan sukupolven lohkoketju- ja kryptoprojekti. Kaupankäyntisignaaleja tarjoava projekti on viimeisin kryptoon uskaltanut tekoälysignaalipalvelu. Tekoälyn yleistyessä sijoittajien keskuudessa, on järkevää sijoittaa AltSignalsin kaltaiseen alustaan. Ei ihme, että AltSignals-token ($ASI) myydään nopeasti loppuun sen alkumyyntivaiheessa. Yli 62 % on myyty jo loppuun ja 676 379 dollaria kerätty.

46 % kehittyneiden talouksien milleniaaleista omistaa kryptoa

Kryptokäyttö on yleistymässä nuorempien kuluttajien keskuudessa. Bitgetin äskettäin tekemän tutkimuksen mukaan, joka keskittyy 26 maahan suurimmissa talouksissa kaikilla mantereilla, 46 % millenniaaleista omistaa kryptoa. Samoin 25 % sukupolvi X:stä omistaa kryptoa, kun taas 21 % sukupolvi Z:sta omistaa digitaalista omaisuutta. Suuret ikäluokat omistavat kryptoa 8 prosentin verran.

Nuorempien kuluttajien omistama valtava määrä digitaalista omaisuutta osoittaa, että krypto on tulevaisuus. Näin ollen organisaatiot, jotka ottavat käyttöön lohkoketjun, hyötyvät varmasti siitä, että he ovat krypton nousun keskipisteessä. Tällaisen toistuvuuden AltSignals haluaa vangita Actualize AI:n ja sen kryptoprojektin kautta $ASI-tokenin avulla. Kun yhä useammat nuoret kuluttajat pääsevät mukaan treidauksen maailmaan, heitä voisivat houkutella hankkeet, joissa on AltSignalsin kaltaisia krypto-näkökulmia.

AltSignals ja ActualizeAI. Mitä niillä on eroa?

AltSignals on kaupankäyntipalvelu, joka aloitti vuonna 2017 ja kasvanut eksponentiaalisesti yli 50 000 jäseneen Telegramissa. Yritys tuottaa algoritmeihin perustuvia signaaleja käyttämällä AltAlgo™-indikaattoria. Yhtiön kaupankäyntisignaalit kattavat digitaalisen omaisuuden, mukaan lukien Binance-futuurit, CFD:n, forexin ja osakkeet.

AltSignalsin nopean kasvun jälkeen palvelu pyrkii parantamaan signaaliensa ja kattamiensa instrumenttien laatua. Se lanseeraa uuden tekoäly-signaalipalvelualustan, ActualizeAI:n. Jäseneksi liittyäkseen sijoittajat pitävät hallussaan $ASI-tokeneita.

Mitä hyötyä $ASI:n pitämisestä on sijoittajille?

Suurin hyöty, jonka sijoittajat saavat hallussaan pitämällä $ASI:a, on pääsy AltSignalsin – ActualizeAI:n tekoälyekosysteemiin. Tämä on tilaisuus nauttia kaupankäyntisignaaleista ja samalla hyötyä $ASI:n kurssinoususta. Toistaiseksi $ASI on herättänyt paljon kysyntää, mikä on merkki siitä, että hinta nousee pilviin, kun se alkaa listautua pörsseihin.

Sen lisäksi, että $ASI tarjoaa kaupankäyntimahdollisuuden, sijoittajat voivat panostaa tokeniin passiivista tuloa varten ja osallistua alustan hallinnointiin. Mahdollisuus osallistua suoraan päätöksentekoon on aliarvioitu etu sijoittajille, jotka haluavat olla aktiivisia toimijoita alustoilla, joihin he kuuluvat.

On muitakin etuja, kuten eksklusiivisia etuisuuksia AI Members Clubiin kuulumisesta. Se tarkoittaa varhaista pääsyä tuleviin ennakkomyyntimahdollisuuksiin ja muuhun ActualizeAI:ssa tapahtuvaan kehitykseen. Sijoittajat voivat myös osallistua kaupankäyntiturnauksiin vertaisiaan vastaan terävöittääkseen kaupankäyntitaitojaan ja ansaita tällaisten kilpailujen voittamisesta.

Miksi AltSignals on nyt hyvä tilaisuus?

AltSignals on vasta alkanut saada huomiota sen jälkeen, kun se ilmoitti $ASI-ennakkomyynnin aloittamisesta. Tokenin hinta on edelleen alhainen, 0,015 dollaria, jonka odotetaan nousevan, kun yhä useammat sijoittajat merkitsevät ja likviditeetti vapautuu listautumisten kautta.

Yksi asia, joka voisi kuitenkin mahdollisesti houkutella sijoittajia, on se, että $ASI käyttää voimaa jo olemassa olevaan ja hyväksi todettuun liiketoimintamalliin. Kyseessä on siis yhteisön tukema token, joka antaa sille vankan alun jo ennen kuin muut sijoittajat liittyvät mukaan. Sinänsä tokeniin sijoittaminen tarjoaa mahdollisuuden liittyä hyvämaineiseen alustaan ja kasvattaa ansioita $ASI:n kautta.

Ennustettavasti tällä tokenilla on mahdollisuus 10-kertaiseen tuottoon vuoden 2023 loppuun mennessä, kun se on listattu tärkeimpiin pörsseihin. Tokenin etenemissuunitelman mukaan se listataan Uniswapiin, CoinGeckoon ja CoinMarketCapiin vuoden 2023 toisella neljänneksellä. Tämä tarkoittaa enemmän likviditeettiä ja huomattavia hinnankorotuksia, jotka voivat hyödyttää aikaisia sijoittajia.