Md Motiur on Invezzin markkina-analyytikko, joka työskentelee Pohjois-Amerikan, Euroopan ja Aasian osakemarkkinoilla. Hänellä on 5 vuoden kokemus osakkeiden analysoinnista… lue lisää

AltSignalsin ($ASI) ennakkomyynti lähestyy nopeasti loppuaan. Yli 69 % tokeneista on jo myyty, ja treidaus-signaalipalvelun token on kerännyt jo yli 748 862 dollaria. Kysyntä voi nousta pilviin siihen mennessä, kun tokenit listautuvat pörssiin ja hinta nousee korkeammalle sen nykyisestä 0,015 dollarista. Ennakkomyynnin aikana ostaneilla voi olla etulyöntiasema, sillä $ASI tarjoaa todellisen mahdollisuuden hyötyä hinnankorotuksista.

AltSignalsin ainutlaatuinen rooli

AltSignals on kaupankäyntiä tukeva signaalipalvelu, joka luotiin joulukuussa 2017. Tämä brittiläinen treidauspalvelualusta on ollut suuri menestys sen perustamisesta lähtien tarjoten korkealaatuisia signaaleja kryptovaluutoille, forexiin ja kryptovaluutoille. Yksinkertaisen, mutta luotettavan, AltAlgo™-indikaattorin avulla AltSignals on rakentanut vaaditun signaalipalvelun, joka on kerännyt jo yli 50 000 jäsentä Telegramissa ja 1 400 VIP-tilaajaa.

Menestyneen liiketoimintamallinsa mukaisesti AltSignals haluaa auttaa sijoittajia edelleen laadukkailla signaaleilla ja siten kasvattaa katettuja varoja. Yhtiö lanseeraa tekoälyllä toimivan kaupankäyntiä tukevan signaalipalvelualustan nimeltä ActualizeAI. AltSignals odottaa ActualizeAI:n olevan peliä muuttava tekijä, sillä se sisältää huippuluokan tekoälytekniikoita edistyksellistä analysointia varten. ActualizeAI:n tarkoituksena on tukea tarkempaa kaupankäyntiä ja parempaa riskienhallintaa sen uudella tekoälyalustalla.

Mikä on $ASI ja onko se hyvä sijoitus?

$ASI on token, joka antaa virran AltSignalsin ActualizeAI:lle. $ASI:n ensisijainen rooli on olla jäsenyksikkö tekoälypohjaisella treidausalustalla. Token on nyt ennakkomyynnissä, ja varhaisilla ostajilla on varhainen pääsy ActualizeAI:in.

ActualizeAI:in sijoittamisen edut ovat valtavat. Ensimmäinen on pääsy tekoälyn luomiin laadukkaisiin treidaus-signaaleihin. AltSignals on jo rakentanut itselleen mainetta signaaleja tarjoavana toimijana sen perustamisesta lähtien vuonna 2017. Tämä tarkoittaa, että sijoittajilla on pääsy hyvämaineiseen ja luotettavaan palveluun.

$ASI:n haltijoilla on myös etu, koska he voivat spekuloida tokenilla ja panostaa sitä kasvattaakseen tuloja. Tokenin odotetaan listautuvan Uniswapiin vuoden 2023 toisella neljänneksellä, joten potentiaalinen hinnannousu ja tuotot sijoittajille on suuri.

Mutta varhaisilla $ASI-sijoittajilla on myös pääsy AI Members Clubiin. Tämä on mahdollisuus ansaita palkintoja ideoiden ja palautteen antamisesta alustasta ja sen tuotteista. Jäsenet pääsevät käsiksi myös eksklusiivisiin ennakkomyyntimahdollisuuksiin ja käyttävät tokeneita osallistuakseen treidausturnauksiin ja osallistuakseen sen hallintoon.

Nouseeko AltSignals korkeammalle listautumisensa jälkeen?

ASI:n hinta on 0,015 dollaria. Tämä on sen halvin hinta, sillä token on vielä ennakkomyynnissä alkuvaiheessa. Ennakkomyynnissä lanseerattujen tokenien aiempien hintakehitysten perusteella arvo nousee eksponentiaalisesti listaamisen jälkeen. Tällöin token alkaa houkutella lisää sijoituksia, kun se on löydettävissä pörsseistä. Token hyötyy lisääntyneestä likviditeetistä, mikä nostaa sen hintaa korkeammalle.

$ASI:n hinta nousee korkeammaksi, kun se on listattu Uniswapissa ja muissa pörsseissä. Lisää hinnankorotuksia tapahtuu, kun sijoittajat alkavat hyötyä ActualizeAI:n jäsenyydestä. Siten $ASI:n varhaisessa hankinnassa voi olla haittapuolia, koska sijoittajat voivat joutua ostamaan sen korkeammalla arvolla.

Onko $ASI 10-kertainen sijoitus vuonna 2023?

Tarkan hinnankorotuksen antaminen äskettäin lanseeratuille tokeneille on erittäin spekulatiivista. Hinta nousee kysynnän ja vallitsevien markkinaolosuhteiden mukaan. Ottaen kuitenkin huomioon, kuinka paljon kysyntää AltSignals-token on tähän mennessä jo kerryttänyt, 10-kertainen lisäys ei ole poissuljettu. Äskettäin lanseeratut tokenit kohoavat näihin korkeuksiin muutaman viikon tai kuukauden kuluttua pörssiin listautumisesta.

Vuoden 2023 loppuun mennessä $ASI voi nousta 10-kertaisesti, sillä jo olemassa oleva treidaajayhteisö on tilannut tokenin. Tämä tarkoittaa, että ASI:n arvo dollareissa voi nousta 0,15 dollariin ja jopa sen yli ennusteemme mukaan.