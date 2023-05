Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Yhdysvaltain talouskasvu hidastuu, kun huoli liikekiinteistöistä (CRE), velkakatosta ja aluepankeista jatkuu. Tämän seurauksena useat Fedin äskettäin puhuneet virkailijat ovat olleet valmiita keskeyttämään korotukset sen jälkeen, kun korot on nostettu lähes nollasta 5 prosenttiin tänä vuonna. Jos näin tapahtuu, sillä voi olla positiivisia vaikutuksia osakkeisiin ja kryptovaluuttoihin, kuten AltSignalsiin (ASI).

Fed todennäköisesti keskeyttää koronnostot

Yhdysvalloilla on edessään kolminkertaiset tapahtumat. Kiinteistöalalla kaupallista sektoria on edessään yksi ennätysten pahimmista jaksoistaan. Tiedot osoittavat, että tyhjien toimistotilojen suhde on noussut jyrkästi viime kuukausina.

Tämän seurauksena useimpien CRE Reittien, kuten SL Greenin, Boston Propertiesin ja Simon Property Groupin, osakekurssit ovat laskeneet viime aikoina. Velkojen erääntyessä on todennäköistä, että useampi liikekiinteistöyhtiö lopettaa toimintansa pian.

Myös Yhdysvalloissa konkurssien määrä lisääntyy pankkisektorin likviditeetin kiristyessä ja ihmisten siirtäessä varojaan rahamarkkina-rahastoihin. Eräitä merkittävimpiä konkurssiin hakeneita yrityksiä ovat muun muassa Silicon Valley Bank, Vice Media ja Bed Bath and Beyond.

Samaan aikaan velkakattokysymys jatkuu, kun demokraatit ja republikaanit jatkavat kovan linjan kantaansa. Republikaanit ovat vaatineet, että he suostuvat nostamaan maan velkarajoja, jos Bidenin hallinto sitoutuu merkittäviin menoleikkauksiin. Neuvottelut osapuolten välillä odotetaan jatkuvan tällä viikolla.

Siksi useat Fedin virkamiehet ovat kaiken tämän valossa kannattaneet koronnostojen keskeyttämistä kesäkuussa. Neel Kashkari Minneapolisin keskuspankista sanoi lausunnossaan, että hän harkitsi kannattavansa luopumista koronnostosta tulevassa kokouksessa. Hän sanoi:

“Kun inflaatio ei lasketa kahteen prosenttiin, on Main Streetille paljon korkeampi kuin kustannukset, jos inflaatio lasketaan kahteen prosenttiin. Joten mieluummin erehdyn olemaan hieman haukkasempi kuin katuisin sitä ja olisin ollut liian röyhkeä.”

Useat Fedin virkamiehet, kuten Raphael Bostic ja Richard Clarida, ovat myös kannattaneet koronnostojen keskeyttämistä. Jay Powell, Fedin puheenjohtaja, on sanonut, että pankki ei todennäköisesti nouse niin korkealle kuin se oli ennustanut.

Vaikutus AltSignalsiin

Yhdysvaltain keskuspankin muutoksella on positiivinen vaikutus AltSignalsiin ja muihin kryptovaluuttoihin. Ensinnäkin AltSignals on kannattava yritys, joka tarjoaa kaupankäyntisignaaleja tuhansille ihmisille ympäri maailmaa. Yritys on toiminut alalla vuodesta 2017.

Nyt AltSignals pyrkii muuttamaan liiketoimintaansa siirtymällä tekoälyyn. Sen tavoitteena on omaksua tekoälyn, koneoppimisen ja luonnollisen kielen käsittelyn (NLP) käsitteet tämän tiedon käsittelemiseksi.

Osana tätä siirtymää kehittäjät myyvät tokeneja, jotka ovat jo keränneet yli 765 000 dollaria varoja. Tämä on 70,88 prosenttia sen 1,08 miljoonan dollarin tavoitteesta. Kun jokainen token myydään 0,015 dollarilla, on todennäköistä, että kyseinen token-myynnin vaihe päättyy pian.

Token-myynnin jälkeen kehittäjät julkaisevat tunnuksen suosituissa pörsseissä, kuten Uniswap ja MEXC, jossa ihmiset voivat ostaa ja myydä sitä. Uusien kryptovaluuttojen, kuten Pepe ja Milady Meme Coin, viimeaikaisen kehityksen perusteella on todennäköistä, että ASI-token nousee, kun se tulee julkiseksi.

Historiallisesti kryptovaluutat, kuten BTC ja ETH, ovat yleensä pärjänneet hyvin, kun Fed on hieman järjetön. Hyvä esimerkki tästä on se, mitä näimme koronapandemian aikana, kun useimpien tokenien ja muiden omaisuuksien hinnat hyppäsivät. Sellaisenaan, kun yhä useammat Fed-virkailijat kääntyvät, on mahdollista, että kryptovaluutat nousevat. Toisin kuin meemikolikoilla, kuten Pepe ja Milady, AltSignalsilla on takanaan apuohjelma, koska se on jo kannattavaa ja sillä on tuhansia asiakkaita, kuten tällä Trustpilot- sivulla voidaan nähdä.