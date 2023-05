May 25, 2023

May 25, 2023

Charles on Invezzin toimittaja. Hän on koulutukseltaan mekatroniikan insinööri, mutta kryptovaluuttojen ja lohkoketjujen kiehtova maailma sai hänet syttymään. Hän… lue lisää

MCADE:n, Metacaden alkuperäisen tokenin, hinta on kamppaillut lopullisen ennakkomyyntihintansa alapuolella suurimman osan toukokuuta. Projekti valmistautuu pelinsä kehitysvaiheeseen aikaisemman yhteistyökumppaninsa, MetaStudion, kanssa.

KIrjoitushetkellä MCADE oli 0,02127 dollarissa, mikä on 1,11 % nousu viimeisen 24 tunnin aikana. Vaikka token olikin noussut jonkin verran, se oli silti muutaman sentin alle 0,022 dollarin lopullisen ennakkohinnan. Siitä huolimatta on todennäköistä, että token on valmis saavuttamaan merkittäviä voittoja metaversumi-projektien ja niiden alkuperäisten tokenien suosion ansiosta.

Kiinan hallituksen tukema metaversumi-alusta

Äskettäin Kiinan itäisen Jiangsun maakunnan pääkaupunki, Nanjing, käynnisti China Metaverse Technology and Application Innovation Platform -alustan edistääkseen metaversaalista kehitystä ja tutkimusta kaikkialla maassa. Siirto on monien muiden metaversumiin liittyvien kehitysten joukossa, joita tapahtuu ympäri maailmaa, kun gamefi-sektori siirtyy kohti metaversumia.

Kiinan valtion tukemaa alustaa johtaa Nanjing University of Information Science and Technology (NUIST), ja se koostuu perustajajäsenistä useista akateemisista instituutioista ja metaversumiin liittyvistä yrityksistä kaikkialla Manner-Kiinassa.

Nanjing ja muut kiinalaiset kaupungit kilpailevat maan metaversaalisista kehityskeskuksista. Uusi alusta julkaistaan kuukausia sen jälkeen, kun Nanjing City paljasti metaversumi-strategiansa, jonka tavoitteena on luoda kukoistava teollisuus, jonka vuositulot ovat yli 19,13 miljardia dollaria (135 miljardia juania) vuoden 2025 loppuun mennessä.

Shanghai, toinen kiinalainen kaupunki, julkisti äskettäin alkuperäisen kokoelmansa, jossa on 20 metaversumiin liittyvää käyttökohdetta, kattaen erilaiset alueet, mukaan lukien virtuaaliset terveydenhuollon diagnoosit ja kaupungin historiallisten arkkitehtonisten maamerkkien digitaalinen virkistys.

Mikä Metacade on ja miten se on menestynyt tähän mennessä?

Metacade on yhteisövetoinen lohkoketju-pelihalli, jonka tavoitteena on tarjota laaja kokoelma play-to-earn (P2E) -pelihallipelejä yhdellä metaversumi-alustalla. Sen tavoitteena on myös antaa pelaajille laajat mahdollisuudet ansaita kryptopalkintoja koukuttavimmissa lohkoketju-pelikokemuksissa.

Metacaden tiimin mukaan alusta haluaa tulla Web3-yhteisön keskeiseksi keskukseksi, joka tarjoaa pelaamisen lisäksi useita ainutlaatuisia ansaitsemismekanismeja, jotka on suunniteltu hyödyttämään pelaajia, sijoittajia ja yrittäjiä MCADE-tokenin ollessa ekosysteemin ytimessä.

Yksi Metacaden ehdotetuista ansaintamekaniikoista on Create2Earn, jonka tavoitteena on palkita sisällöntuottajia MCADE-tokenilla arvon tuottamisesta alustalle, mukaan lukien peliarvostelujen julkaiseminen, uusimpien lohkoketjupelaamista koskevien tietojen jakaminen ja vuorovaikutus muiden käyttäjien viestien kanssa yhteisössä.

Huhtikuun 17. päivänä Metacaden toimitusjohtaja Russell Bennett isännöi ensimmäistä Metacade AMA:a, jota seurasi useita muita AMA-tilaisuuksia. Viimeisin AMA tapahtui seitsemän päivää sitten ja antoi käsityksen Metacaden lähitulevaisuuden suunnitelmista.

Toistaiseksi Metacadea pidetään laajalti yhtenä jännittävimmistä kryptovaluuttasijoituksista kasvavalla GameFi-sektorilla. Metacaden ennakkomyynti keräsi 16,35 miljoonaa dollaria kahdeksassa vaiheessa.

Ennakkomyynnin päättymisen jälkeen MCADE julkaistiin useissa suosituissa kryptovaluuttapörsseissä, mukaan lukien Uniswap, BitMart ja MEXC Global. Tämän seurauksena kolikon arvo yli kaksinkertaistui kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle 0,04569 dollarissa 3.5.2023.

Metacade-projekti on parhaillaan pelin kehitysvaiheessa ja on jo solminut ensimmäisen kumppanuussuhteensa innovatiivisen metaversumi-kehitysyrityksen, MetaStudion, kanssa. MetaStudio-kumppanuus on pelin muuttaja, ja sen tavoitteena on tuottaa tuoreita ja jännittäviä mobiilipelejä Metacade-pelihalliin.

MetaStudion, joka ilmoitti äskettäin yhteistyöstään Immutablen kanssa parantaakseen metaversumi-pelialaa, odotetaan tuovan runsaasti kokemusta ja asiantuntemusta työskenneltyään eri peliprojekteissa ja suosituissa animaatiosarjoissa, kuten How to Train Your Dragon, Kung Fu Panda ja Shrek.

Palaako MCADE yli 0,045 dollarin?

Vaikka sijoittajat saattavat suhtautua skeptisesti MCADE:n tekemiseen merkittäviin hintaliikkeisiin, koska se on kamppaillut suurimman osan toukokuuta, tulevien Russell Bennettin AMA-tapahtumien odotetaan lisäävän jännitystä kryptoyhteisön keskuudessa.

AMA:t valaisevat enemmän hankkeen näkymiä, mikä antaa sijoittajille selkeän kuvan siitä, mitä Metacade-alustan ja sen alkuperäiseltä tokenilta saattaa odottaa.

AMA-tapahtumien lisäksi MCADE-tokenilla on laaja apu Metacade-alustalla, jonka odotetaan olevan merkittävä nouseva katalysaattori, joka hyödyttää lyhyen aikavälin hintakehitystä, joka saattaa nostaa MCADE-tokenin yli 0,045 dollarin kuun loppuun mennessä.