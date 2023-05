EKP:n de Guindos näkee korjausmahdollisuuden rahoitusmarkkinoilla

Rahoitusmarkkinat vastaavat todennäköisesti jyrkällä myynnillä, jos maailmantalouteen kohdistuu uusia sokkeja, sanoo Euroopan keskuspankin varapääjohtaja Luis de Guindos.

Osakemarkkinoilla alkoi uusi vuosi terveenä Kiinan avautuessa uudelleen, energian hintojen jäähtyessä ja mikä tärkeintä, euroalueen talous säilyi sitkeänä.

Mutta se on työntänyt arvostukset hieman liian pitkälle, kuten de Guindos sanoi, mikä lisää korjauksen riskiä. Puhuessaan CNBC:n kanssa tänä aamuna hän sanoi:

EKP julkaisi keskiviikkona puolivuosittaisen Financial Stability Review -katsauksensa, jonka mukaan euroalueen vakausnäkymät ovat edelleen hauraat.

Varapresidentti de Guindos puhui myös äskettäisen pankkisektorin myllerryksen seurauksista, jotka romahtivat useat Yhdysvaltain alueet.

Atlantin toisella puolella UBS:n täytyi myös astua väliin ja ottaa haltuunsa Credit Suisse, kuten Invezz raportoi täällä. de Guindosin mukaan:

EKP:n raportissa varoitettiin myös, että luottoriski saattaa lopulta kohdata myös finanssialan ei-pankkitoimijoita, jotka ovat toistaiseksi pysyneet kestävinä. STOXX Europe 600 on noussut lähes 6,0 % vuoden kirjoitettaessa.

