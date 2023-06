DXY: Yhdysvaltain dollarin ennuste kesäkuulle nousevan kuvion muodostuessa

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Yhdysvaltain dollariindeksin (DXY) hinta liikkui sivuttain sen jälkeen, kun edustajainhuone hyväksyi velkakaton sopimuksen. Toukokuun upean suorituskyvyn jälkeen DXY-indeksi oli 104,23 dollarissa, korkeimmalla tasolla sitten maaliskuun 17. päivän. Kaiken kaikkiaan indeksi on noussut yli 3,4 % tämän vuoden alimmalta tasolta.

Fed todennäköisesti pysähtyy

Yhdysvaltain dollariindeksi on ollut nousussa, kun sijoittajat yrittävät lukea Fedin teelehtiä. Fedin virkamiehet ovat olleet erimielisiä siitä, mitä he tekevät tapaaessaan kesäkuussa. Jotkut viranomaiset, kuten Loretta Mester ja James Bullard, uskovat, että pankin pitäisi jatkaa korkojen nostamista, koska inflaatio on tulossa tahmeaksi.

Toisaalta jotkut jäsenet, kuten Raphael Bostic ja Neel Kashkari, uskovat, että pankin pitäisi nyt pysähtyä. He uskovat, että koronnostojen keskeyttäminen auttaa pankkia arvioimaan aiempien korotusten vaikutuksia. Tätä näkemystä tuki Fedin uusi varapuheenjohtaja Philip Jefferson. Hän sanoi :

”Päätöstä pitää ohjauskorkomme vakiona tulevassa kokouksessa ei pidä tulkita siten, että olemme saavuttaneet tämän syklin huippukoron. Koronnoston jättäminen väliin tulevassa kokouksessa antaisi komitealle mahdollisuuden nähdä enemmän tietoja ennen kuin se tekee päätöksiä lisäpolitiikan vahvistamisesta.”

Viimeaikaiset luvut ovat tukeneet uutta koronnostoa kesäkuussa. Esimerkiksi, kuten täällä kirjoitin , asuntomarkkinoilla menee hyvin, sillä asuntojen hinnat nousivat toista kuukautta peräkkäin.

Lisäksi aiemmin tällä viikolla julkaistut tiedot paljastivat, että kuluttajien luottamus on edelleen vahva. Ja perjantaina henkilökohtaiset kulutusmenot (PCE) osoittivat, että inflaatio oli tahmeaa. PCE, Fedin suosikkityökalu, hyppäsi 4,7 % huhtikuussa.

Non-farm payrolls (NFP) tiedot

Seuraava DXY-indeksin keskeinen tekijä on perjantaille suunniteltu non-farm payrolls (NFP). Taloustieteilijät uskovat, että työmarkkinat ovat edelleen merkittävästi kireät. He odottavat, että maa lisäsi yli 230 000 työpaikkaa toukokuussa, kun taas työttömyysaste pysyi 3,50 prosentissa. ADP julkaisee arvionsa yksityisistä palkkalaskelmista.

Odotettua vahvemmat työpaikat kannustavat Fedin virkamiehiä harkitsemaan vielä yhtä korotusta ennen tauon alkamista.

Myös Yhdysvaltain dollari-indeksi reagoi Euroopan tuleviin inflaatiotietoihin. Tällä viikolla julkaistut luvut osoittivat, että Espanjan, Ranskan ja Saksan inflaatio hidastui toukokuussa energiakustannuspaineen jatkuessa. Eurooppalaiset luvut ovat tärkeitä, koska euro on Yhdysvaltain dollariindeksin suurin osatekijä.

Yhdysvaltain dollarin indeksiennuste

DXY-indeksi on ollut vahvassa nousutrendissä sen jälkeen, kun se putosi 100,87 dollariin aiemmin tänä vuonna. Se onnistui siirtymään avainresistanssipisteen yläpuolelle 102,81 dollariin, joka on korkein piste 10. huhtikuuta. Nousevaa trendiä tukee 50 jakson liukuva keskiarvo, kun taas MACD on alkanut muodostaa laskevaa eroa. Se on 78,6 %:n ja 61,8 %:n retracement-tason välillä.

Mikä tärkeintä, näyttää siltä, että indeksi muodostaa kupin ja kahvan kuvion, jonka yläpuoli on 105,86 dollaria. Siksi indeksi todennäköisesti jatkaa nousuaan, kun ostajat tavoittelevat 105,86 dollaria. Siirtyminen tämän tason yläpuolelle viittaa indeksin nousuun.

