USD/KRW-analyysi Etelä-Korean kaupan laskeessa jälleen

USD/KRW- valuuttakurssi pysyi konsolidaatiovaiheessa, kun enemmän tietoja paljasti Etelä-Korean talouden vaikea tilanne. Yhdysvaltain dollarin ja Etelä-Korean wonin välinen vaihtokurssi oli 1,321, missä se on ollut viime päivinä. Se on noussut yli 8,8 prosenttia tämän vuoden alimmalta tasolta.

Etelä-Korean vienti romahti jälleen

Olen kirjoittanut Etelä-Korean talouden surkeasta tilasta useita kertoja, kuten näet täältä ja täällä . Valitettavasti tilanne näyttää pahenevan, mistä on osoituksena viennin väheneminen.

Torstaina julkaistut tiedot osoittavat, että maan vienti laski toukokuussa 15,2 % edellisen kuukauden 14,2 prosentin romahduksen jälkeen. Tämä lasku oli huonompi kuin mediaaniarvio 13,50 %. Vienti on ollut tappiolla marraskuusta 2022 lähtien, kun se oli huipussaan kesäkuussa 2021.

Myös tuonti romahti toukokuussa. Tiedot osoittavat, että Etelä-Korean tuonti laski toukokuussa 14 % aiemmasta 13,3 %:sta. Se on ollut miinuksella koko vuoden. Tämän seurauksena Etelä-Korean kauppavaje kasvoi yli 2,2 miljardiin dollariin.

Nämä luvut tarkoittavat, että taloudella ei mene hyvin, kun otetaan huomioon, että Etelä-Korea on enimmäkseen vientiin suuntautunut maa. Tuoreimmat tulokset osoittivat, että Etelä-Korean talous välttyi niukasti taantumasta vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Etelä-Korean suurin haaste on puolijohteiden kysynnän väheneminen, mikä vaikuttaa Samsungiin. Samsung on Etelä-Korean suurin maa, ja sen osuus koko BKT:sta on yli 15 prosenttia.

Siksi on todennäköistä, että Korean keskuspankki pitää korkonsa ennallaan tulevina kuukausina.

USD/KRW ennuste

USD/KRW-kaavio TradingView’n mukaan

4H-kaaviossa näemme, että USD:n ja KRW:n välinen vaihtokurssi on vetäytynyt muutaman viime päivän aikana. Pari on siirtynyt hieman alle tärkeän vastustason 1,330:ssa, korkeimmalla tasolla 25. toukokuuta. Se on konsolidoitumassa 50 jakson liukuvalle keskiarvolle, kun taas MACD on siirtynyt neutraalipisteeseen.

Lisäksi pari on muodostanut kaksinkertaisen yläosan kuviossa 1 342,78. Tämä kuvio on yleensä laskeva merkki. Siksi, vaikka laskusuuntainen purkautuminen on mahdollista, parin näkymät ovat neutraalit, kunnes se putoaa tämän kuvion pääntien alapuolelle 1,307:ään.

