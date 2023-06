GBP/INR-ennuste: kuukausittainen kaavio osoittaa enemmän rupiakipua

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Punnan kurssi rupiaksi on siirtynyt sivuttain viime aikoina ja on lähellä ennätyskorkeutta 106,41. GBP/INR- pari kävi kauppaa 103,20:ssa, missä se on ollut viime viikkoina. Tämä hinta on noin 20 % korkeampi kuin pandemian alimmillaan ja 633 % korkeampi kuin alimmillaan vuonna 1984.

Englannin keskuspankin ja RBI:n päätökset edessä

Suurin katalysaattori punnan ja INR:n välillä tässä kuussa ovat RBI:n ja BoE:n tulevat korkopäätökset. Intian keskuspankin päätös tulee ensin 8. kesäkuuta, kun taas BoE päättää kokouksensa 22. kesäkuuta.

Molemmat pankit tulevat todennäköisesti ottamaan eri polun tässä kuussa. Nostettuaan korkoja 250 peruspisteellä RBI todennäköisesti keskeyttää politiikkansa tässä kuussa. Tauko toteutuu, koska on merkkejä Intian inflaation hidastumisesta ja talouskasvun hidastumisesta. Vuotuinen inflaatio putosi 4,7 prosenttiin tämän vuoden huhtikuussa.

Toisaalta uskon, että Englannin keskuspankilla on vielä tehtävää, koska inflaatio on edelleen tahmeaa. Toukokuussa julkaistut tiedot osoittivat, että vaikka kuluttajahintaindeksi (CPI) putosi 8,7 prosenttiin huhtikuussa, perusinflaatio nousi hieman.

Siksi pankilla on vielä tehtävää saada inflaatio 2,0 prosentin tavoitteeseensa. Samaan aikaan Britannian talouskasvu on hieman heikkoa ulkoisen kysynnän laskeessa. Vähittäismyynti on laskenut, kun taas asuntojen hinnat ovat jälleen laskeneet.

Toinen syy rupian heikkenemiseen on Intian kauppa Venäjän kanssa. Venäjällä on nyt hallussaan yli 140 miljardin dollarin arvosta rupiaa, joita se ei voi käyttää. Ajatellaanpa Venäjän ulkoministerin äskettäistä lausuntoa:

“Meidän on käytettävä nämä rahat. Mutta tätä varten nämä rupiat on siirrettävä toisessa valuutassa, ja tästä keskustellaan nyt.”

Ennuste GBP/INR

TradingView’n punta-rupia -kaavio

Pitkän aikavälin kuukausikaaviota tarkasteltaessa näemme, että Intian rupia on vaikeuksissa. Se leijuu lähellä kaikkien aikojen ennätystä. Kuten kuvassa, 106.41 on nousevan kolmion yläpuoli. Hintatoiminta-analyysissä tämä kuvio on yleensä nouseva merkki. Pari on ylittänyt 25 päivän ja 50 päivän liukuvan keskiarvon.

Lisäksi suhteellinen voimaindeksi (RSI) on siirtynyt neutraalin pisteen 50 yläpuolelle. Siksi pari todennäköisesti jatkaa nousuaan, kun ostajat kohdistavat seuraavan keskeisen vastuspisteen 107:ään. Tämän kuvion stop-loss on 105.

