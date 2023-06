Keskeyttääkö Fed vihdoin koronnoston? Osakkeet saavuttivat 9 kuukauden huippunsa

Yhdysvaltain osakkeet ovat saavuttaneet yhdeksän kuukauden huipun, ja nousi 1 % torstaina ja sulkeutui korkeimmalle tasolleen sitten elokuun 2022. Teknologiapainotteinen Nasdaq Composite nousi myös yhdeksän kuukauden huipulle ja nousi 1,3 %.

Vauhtia siivitti kauan odotettu ratkaisu poliittiseen peliin, joka oli Yhdysvaltain velkakattoneuvottelut. Demokraatit ja republikaanit laittoivat vihdoin kynän paperille ja pyyhkivät pois sen, mikä oli aina äärimmäisen kaukainen mahdollisuus suvereenin maksukyvyttömyyteen.

Ja kun sirkus on poissa tieltä, rahoitusmarkkinat voivat palata keskittymään olennaiseen: taantuman mahdollisuuteen ja talouden yleiseen terveyteen. Tietenkin tämä kaikki syöttää Federal Reserve -järjestelmää ja sen erittäin tärkeää korkopolitiikkaa.

Onko korkojen nousu ohi?

Joten missä olemme nyt? Meillä on yli vuosi yksi nopeimmista vaellussyklistä viime aikoina, hinnat nyt 5 % pohjoispuolella. Yli vuosikymmenen erittäin alhaisten korkojen jälkeen tämä merkitsee valtavaa poikkeamaa siitä, mitä pidettiin “uudeksi normiksi”.

Fedin rahastokorko on talouden tärkein yksittäinen vipu. Se leviää kaikenlaiseen velkaan ja määrää kirjaimellisesti rahan hinnan taloudessa. Vipuvaikutteisten henkilöiden ja yritysten on yhtäkkiä pakko jälleenrahoittaa 5 prosentilla 0,5 prosentin sijasta, tämän on tarkoitus merkitä tuhoa.

Asioiden on tarkoitus mennä rikki, kun näin tapahtuu. Ja joillain asioilla on. Silicon Valley Bank (SVB) jätti hyvästit maaliskuussa, ja pankkitartunta levisi pian Eurooppaan. Mutta huolimatta uusista kriiseistä pankeissa, kuten First Republic, kaaos näyttää rajoittuneen alueellisiin pankkeihin (lukuun ottamatta tiettyä sveitsiläistä pankkia), ja vaikka tämä on suuri ongelma useista syistä, se ei vaikuta systeemiseltä. uhka eikä paniikin lähde koko rahoitusjärjestelmälle.

Itse asiassa talous pysyy liian kuumana, kieltäytyen ottamasta jalkaa polkimelta. Työllisyys on edelleen erittäin tiukkaa, ja vaikka ilmapiiri on heikentynyt kaikkialla markkinoilla, taustalla olevat taloustiedot vaikuttavat edelleen suhteellisen kestäviltä.

Joten mihin tämä jättää meidät? Olemmeko tilanteessa, jossa korkojen on pysyttävä korkeammalla pidempään? Valitettavasti tekniikan veljet, krypton ystäville ja hyvin, muille ihmisille, se voi olla tulos. Mutta sen sijaan, että kuuntelet minun spekuloivan sokeasti siitä, mitä Fed aikoo tehdä (ikään kuin joku olisi voinut saada sen tähän mennessä), katsokaamme, mitä todennäköisyydet sanovat, kun perumme heidät Fedin futuurisopimuksista.

Fedin seuraava kokous on 14. kesäkuuta. Vaikka jotkut olisivat toivoneet, että olisimme nyt leikkausalueella, sille on annettu 0% mahdollisuus – itse asiassa on jopa 28,5% mahdollisuus odottaa, että näemme uuden vaelluksen kahden viikon kuluttua. Tämä poikkeaa samoista ennusteista kuukausi sitten (ympyräkaavio oikealla), jolloin 25 bps:n leikkauksen mahdollisuus oli 16,6 % ja uuden nousun todennäköisyys oli nolla.

Fed on kiven ja kovan paikan välissä

Todennäköisyyksien muutos korostaa edellä mainitsemaamme: kuiskaa hiljaa, mutta markkinoilla menee itse asiassa melko hyvin. Ainoa asia on, että tässä sekavassa, korkean inflaation maailmassa, jossa elämme, se ei ole aina hyvä asia. Fed on jumissa kiven ja kovan paikan välissä, koska jatkaakseen taistelua inflaatiota vastaan sen on tarkoitus imeä likviditeettiä järjestelmästä, jotta talous hidastuu ja inflaatio hidastuu normaaliksi.

Ongelmana on, että korkeat korot ovat kohtuuttomia taloudelle – kun luottojen hinta on niin jyrkkä, asiat hajoavat, kuten aiemmin keskusteltiin. Korkeampi pidempään tarkoittaa enemmän kipua ja mahdollisuutta pahempaan taantumaan. Tämä tiivistää Fedin ahdingon: korkoja on nostettava tarpeeksi houkuttelemaan inflaatiota, mutta ei niin paljon, että aggressiivinen taantuma laukaisisi. Ja vaellukset ovat jo todella, todella korkeita verrattuna siihen, mitä uskottiin “tasapainoksi”.

Katsotaanpa inflaatiota. Tällä hetkellä se on 4,9 prosenttia. Se on eri stratosfäärissä verrattuna Fedin 2 prosentin tavoitteeseen. Toisaalta se on laskenut yhdeksän kuukautta peräkkäin sen jälkeen, kun se oli viime kesänä lähellä kaksinumeroista. Seuraava luku on 13. kesäkuuta.

Kun inflaatio laskee mutta pysyy korkeana, se avaa keskustelua, ja niitä on aidan molemmin puolin. Aiemmin tällä viikolla Clevelandin keskuspankin pääjohtaja Loretta Mester vastusti kesäkuun kokouksessa esitettyä konsensusennustetta koronnostojen tauottamisesta.

“En todellakaan näe pakottavaa syytä pysähtyä – eli odottaa, kunnes saat lisää todisteita päättääksesi, mitä tehdä. Näkisin (vaellus) houkuttelevana perusteena… ja sitten pidät sitä jonkin aikaa, kunnes olet vähemmän epävarma siitä, mihin talous on menossa. Loretta Mester, Cleveland Fe d:n presidentti

Tämä on kuitenkin ristiriidassa sen kanssa, mitä Fedin puheenjohtaja Jerome Powell ilmoitti viime kuussa. Hän ilmoitti, että ensimmäistä kertaa 14 kuukauteen tauko oli erittäin tärkeä.

“Kun olemme päässeet näin pitkälle, meillä on varaa tarkastella tietoja ja kehittyviä näkymiä ja tehdä huolellisia arvioita”, hän sanoi. Hän myönsi myös, että riskit kasvoivat korkojen pysyessä korkeina, ja myönsi, että “liian paljon tekemisen ja liian vähän tekemisen riskit ovat tasapainottumassa.”

“Tämän seurauksena ohjauskorkomme ei ehkä tarvitse nousta niin paljon kuin se muuten olisi tavoitteidemme saavuttamiseksi”, hän lisäsi.

Selvää on, että tämä on suurin yksittäinen päätös paitsi markkinahintojen, myös koko talouden kannalta. Historia kertoo meille, että kiristyssyklit vaativat veronsa. Vaikka tässä kuussa onkin tauko, epävarmuus on edelleen korkea siitä, mitä vaikutuksia on vielä suodatettava. Keskustelimme tästä viime kuussa Houstonin yliopiston tohtori Craig Pirrongin kanssa, joka varoitti, että keskuspankki oli pureskellut enemmän kuin pystyi pureskelemaan, ja valitti sekä inflaatioon johtaneita päätöksiä että vaelluksen jälkeen tehtyjä toimia. kierto alkoi.

Jopa Jerome Powell itse myöntää, että “olemme epävarmoja tähänastisten kiristystemme viivästyneistä vaikutuksista”. Juuri tämä tekee tästä analyysistä niin haastavan – tuo kuuluisa rahapolitiikan viive.

Joten vaikka tauko saattaa tuntua tärkeältä hetkeltä tässä syklissä, vaikka se tulisikin, edessä on lisää haasteita. Mutta toistaiseksi kaikkien katseet kääntyvät kesäkuun 14. päivään.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla