Metacade Lite laukaisi MCADE:n hinnan nousun

Metacadea on mainostettu laajalti yhtenä vuoden erottuvimmista projekteista. Tämän play-to-earn -alustan alkuperäisen MCADE-tokenin hinta on kokenut merkittävää nousua suuren kumppanuussuhteen jälkeen.

Metacaden hintaero avaintason yläpuolelle tapahtuu viikon tärkeimmän kehityksen jälkeen, samalla kun se uhmaa laajempien kryptomarkkinoiden tunnelmaa käyden kauppaa korkeammalla tasolla. Bitcoinin kamppaillessa noin 27 000 dollarin paikkeilla, MCADE nousi lähelle 0,029 dollaria – nousten jopa 15 %. Voiko 1. ja 2. kesäkuuta järjestettävä avaintapahtuma auttaa nostamaan MCADE/USD -parin korkeammalle?

Metacade lite -kierros ja pehmeä julkaisu on avaintapahtuma

Tämä viikko on ollut Metacadelle loistava, sillä projekti on saavuttanut uuden virstanpylvään. Sen jälkeen kun MCADE:n ennakkomyynti oli loppuunmyyty ja token otettiin käyttöön suurissa kryptopörsseissä, kuten Uniswap, BitMart ja MEXC, projekti sinetöi ensimmäisen suuren ekosysteemi-kumppanuutensa play-to-earn -pelistudio MetaStudion kanssa.

MetaStudio on todennäköisesti ensimmäinen useista suurista yhteistyöprojekteista, jotka tuovat paljon pelejä P2E-alustalle. Ja kun otetaan huomioon Metacaden ainutlaatuinen lähestymistapa pelaamiseen, kumppanuus MetaStudion kanssa ainoastaan vahvistaa ennustetta, jonka mukaan Metacadesta on tulossa vuoden 2023 krypto-peliprojekti.

Torstaina Metacaden toimitusjohtaja, Russell Bennett, korosti Liten käynnistystä tämän viikon haastattelussa, isännöidessään Web3-pelialusta Metaseriesin ensimmäistä jaksoa. Tämä tapahtuu, kun odotettu Metacade Lite -julkaisu tulee perjantaina.

Mikä on Metacade?

Metacadea rakennetaan äärimmäiseksi Web3-pelihalliksi. Projektin keskiössä ovat pelinkehittäjät, pelien harrastajat ja sijoittajat, jotka muodostavat yhteisön käyttäjistä, jotka kokoontuvat pelaamaan, muodostamaan yhteyttä ja ansaitsemaan. Tämän ekosysteemin voimanlähteenä on MCADE, ERC-20-aputoken, joka on integroitu koko projektin tokenomiikkaan tarjoamaan haltijoille enemmän mahdollisuuksia. MCADE:lla on yhteensä 2 miljardia tokenia.

Yhteisö saa palkinnot innovatiivisen panostusmekanismin kautta, kun taas kassavaraus auttaa tarjoamaan rahoitusta pelien kehittäjille laajemman kryptopeli-ekosysteemin vahvistamiseksi.

MCADE-tokenien haltijat hyötyvät myös osallistumisesta peliturnauksiin ja palkintoihin. Pay-to-Play-pelihalli, pelien testaus ja Launchpad ovat myös osa Metacaden etenemissuunnitelmaa.

Metacade-hinnan ennuste

Kuten aiemmin todettiin, MCADE saattaa kokea uuden nousun, jossa härät todennäköisesti tarkastelevat kaikkien aikojen 0,045 dollarin huippuja, joka saavutettiin toukokuun alussa. Tarkasteltaessa MCADE:n hintaa tänään, on mahdollista sanoa, että innostus tätä projektia kohtaan on pysynyt korkealla sen onnistuneen ennakkomyynnin jälkeen.

Metacade Lite -julkaisu näyttää kuitenkin herättäneen uutta kysyntää. Tämä saattaa selittää pelihallin alkuperäisen kolikon 15 prosentin hinnannousun viimeisen 24 tunnin aikana. Se näkyy myös viime viikon 34 prosentin hyppynä, jolloin sen kauppa on tällä hetkellä lähes 90 % korkeampi kuin huhtikuun puolivälin 0,014 dollarin alin taso.

Nykyhinnoin MCADE on noin 37 % alempana sen kaikkien aikojen korkeimmasta. Voisiko se siis nousta korkeammalle ja kohdistaa tasonsa jopa yhteen dollariin?

Alla olevassa kaaviossa näkyy läpimurto nousevasta kolmiosta, jossa hinta on testannut vastusviivan uudelleen tukena ennen nousua. Härkien on kuitenkin säilytettävä yli 0,024 dollaria, mikä tarkoittaa tilaa ryhmitellä uudelleen, jos 0,028 dollarin hylkäys vahvistuu.

Metacaden hintakaavio, joka näyttää rikkoutumisen avaintason yläpuolelle. Lähde: TradingView

Mikä tekee Metacadesta ostamisen arvoisen?

Metacade on kryptopeli-projekti, joka on edelleen kehitteillä. Se on kuitenkin nähnyt laajaa kiinnostusta, kuten voidaan päätellä ennakkomyynnistä, joka myytiin nopeasti loppuun aiemmin tänä vuonna. Sillä on loistava tiimi, jolla on kokemusta pelialalta, ja projektilla on potentiaalia mullistaa P2E-peliekosysteemi. MCADE:n hyödyllisyys ekosysteemissä on myös yksi huomionarvoista, ja kysyntä todennäköisesti kasvaa, kun otetaan huomioon, mitä se tarjoaa sitä omistaville.

MCADE:n hinta on myös osoittanut, että kysyntää on olemassa, ja pörssiin listautumisen jälkeinen nousu viittaa siihen, että se todennäköisesti räjähtää, jos toinen suuri alusta ilmoittaa tuesta. Välittömällä aikavälillä Metacade Lite -julkaisu voi tarjota kipinän, joka laukaisee uuden noususuhdanteen.

Keskipitkällä aikavälillä, kun otetaan huomioon hintojen epävakaus ja muut markkinatekijät, MCADE voi todellakin käydä korkeammalle ja osoittautua helmeksi, jollaiseksi sitä onkin jo mainostettu. Mutta ennen sijoittamista, ota aikaa oppiaksesi lisää Metacadesta, mukaan lukien sen toiminnasta, kuten heidän tiedotteessa ja verkkosivustoilla on kuvattu.

