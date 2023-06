Hedge fund pro: Nikkei 225- ja Topix-indekseillä on enemmän nousua

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Nikkei 225 -indeksin nousu jatkui maanantaina, kun sijoittajat jatkoivat maan osakkeiden ostamista. Se nousi huipulle 32 072 ¥:iin, korkeimmalle tasolle sitten vuoden 1990. Kaiken kaikkiaan indeksi on noussut yli 21 % tänä vuonna, ylittäen S&P 500-, DAX- ja CAC 40 -indeksit. Topix-indeksi on myös noussut usean vuosikymmenen huipulle, 2 210 ¥.

Hedge fund pro on nousussa japanilaisten osakkeiden suhteen

Nikkei 225 -indeksi on ollut vahvassa nousussa ulkomaisten sijoittajien jatkaessa osakkeiden ostamista. Suurin osa tästä rallista tapahtui Warren Buffetin, yhden maailman arvostetuimmista sijoittajista, äskettäisen matkan jälkeen. Hän on jatkanut tehtävien lisäämistä maan suurimmissa kauppakeskuksissa.

Nyt jotkut analyytikot uskovat, että japanilaisilla osakkeilla on enemmän tilaa juosta, vedoten niiden halpoihin arvostuksiin verrattuna vastaaviin.

Yksi näistä analyytikoista on Seth Fischer, Oasis Managementin perustaja ja tietohallintojohtaja. Oasis on Hongkongissa sijaitseva hedge-rahasto, joka sijoittaa ympäri maailmaa. Sen pääpaino on Aasian osakkeissa.

Bloombergin haastattelussa hän väitti, että Japanin osakkeilla oli enemmän nousua huolimatta tämän vuoden voimakkaasta paluusta. Hän mainitsi tosiasian, että monet japanilaiset yritykset olivat erittäin kannattavia, niillä oli halvemmat arvostuskertoimet ja että ne palauttivat rahaa sijoittajille takaisinostoilla ja osinkoilla.

Lisäksi Fischer totesi, että japanilaiset osakkeet Nikkei 225:ssä ja Topixissa saivat myötätuulta kotimaisten ja ulkomaisten sijoittajien yhdistelmältä. Ulkomaalaiset ovat ostaneet japanilaisia osakkeita yhdeksän viikon ajan peräkkäin, mikä on positiivista.

https://www.youtube.com/watch?v=lh9_yhQ_bsE

Useimmat Nikkei 225 -indeksin yritykset ovat olleet tänä vuonna nousussa. Parhaiten indeksissä menestyvät Advantest, Kobe Steel, Dainippon Screen ja Toppan Printing. Tunnetut yritykset, kuten Mitsubishi Electric, Panasonic, Mitsubishi Corp ja Marubeni, ovat kaikki nousseet tänä vuonna.

Nikkei 225 -indeksin ennuste

Päiväkaavion mukaan Nikkei 225 -indeksi on ollut vahvassa nousutrendissä viime kuukausina. Tämän seurauksena se on noussut yli kaikkien liukuvien keskiarvojen ja tärkeän vastuspisteen 30 000:ssa. Se on nyt tyhjentänyt psykologisen tason 32 000 ¥.

Nikkei 225 -indeksi on siirtynyt yliostetulle tasolle. Siksi on todennäköistä, että tämä vauhti jatkuu, ja seuraavaksi katsottava taso on 32 250 ¥.

Jos näin tapahtuu, myös Topix-indeksi jatkaa nousuaan. Topix on noussut usean vuosikymmenen huipulle, 2 213 ¥, ja voi nousta 2 500 ¥:iin.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla