Hopean hintaennuste on pilvisempi korkoepäilyn keskellä, kullan ja hopean suhde pysyy korkeana

Hopea, joka tunnetaan muuten kullan nuorempana, räikeämpänä ja epävakaampana serkkuna, on aina ollut mielenkiintoinen markkinamielialan mittari.

Maailman toiseksi suosituin jalometalli on pudonnut 10 % viimeisen kuukauden aikana, mihin vaikuttivat sekä tulevaisuuden korko-odotuksia koskevat liikkeet että se, mikä näyttää vihdoin olevan myönteinen ratkaisu Yhdysvaltojen velkakattoneuvotteluihin.

Pitkällä aikavälillä katsottuna hopea on ollut huono valinta sijoittajille, ja se on tuottanut hieman negatiivista tuottoa viimeisen kolmen vuoden aikana. Itse asiassa, vuoden 2020 toisen neljänneksen hypyn lisäksi hopealla on ollut vaikeuksia yli vuosikymmenen ajan. Tuo ainutlaatuinen ajanjakso merkitsi sitä, että hallitukset ottivat käyttöön elvytyspaketteja vastauksena COVID-19-pandemian ilmaantuvuuteen, mikä antoi sysäyksen hopealle hypätä ylöspäin.

Miten hopea on toiminut kultaan verrattuna?

On vaikea puhua hopeasta katsomatta kultaa. Hopean kamppailu vuodesta 2011 lähtien on myös osunut samaan aikaan kulta/hopea-suhteen jyrkkenemisen kanssa, mikä korostaa kullan suorituskykyä. Kulta tikittää edelleen lähellä kaikkien aikojen huippuja, kun taas hopea on yli 50 % alle 48 dollarin tason, jota se oli lähellä koskettaa vuonna 2011.

Palaten pidemmälle, hopean lasku verrattuna sen kiiltävämpään serkkuun on selvä. Kullan ja hopean suhde oli 30 vuonna 2011, mikä tarkoittaa, että 30 unssia hopeaa voisi ostaa yhden unssin kultaa. Nykyään se on 82, vaikka se onkin alas huhtikuun 2020 huipulta 114 (voit huomata, maaliskuussa ja huhtikuussa 2020 tuli paljon hulluja talouslukuja, kun maailma yhtäkkiä tajusi, että tämä COVID-niminen asia oli vähän vaikuttavampi kuin alun perin luuli).

Miksi joku ostaisi hopeaa kullan sijaan?

Tämä vie meidät kysymykseen. Jos hopea on menestynyt kultaa huonommin niin pitkään, miksi joku sijoittaisi siihen? Kirjoitin artikkelin juuri tästä hämmennyksestä tammikuussa, joten en käsittele sitä yksityiskohtaisesti tässä, mutta teen nopeasti yhteenvedon tärkeimmistä kohdista.

Ensimmäinen huomioitava asia on, että huolimatta hopean heikosta suorituskyvystä näillä kahdella metallilla on suhteellisen tiukka korrelaatio ja niillä on taipumus käydä kauppaa samanlaisiin suuntiin. Se on vain, että kulta on liikkunut ylöspäin hyvinä aikoina ja vastustanut vetäytymistä menestyksekkäämmin huonoina aikoina. Tämä on yksi teoria, jota hopeahärät noudattavat: kullan ja hopean suhde on ollut nousussa viime vuosina ja tulee väistämättä perääntymään tulevaisuudessa.

Toinen on volatiliteetti. Hopea on paljon haihtuvampaa kuin kulta, ja niin ovat myös mahdolliset terävämmät liikkeet kumpaankin suuntaan. Kulta on tunnetusti vakaata, ja varsinkin lyhyellä aikahorisontilla sen tulosvalikoima on tiukempi kuin lähes mikään muu valtavirran omaisuus. Hopean volatiliteetti antaa sijoittajille paremmat mahdollisuudet saada merkittävämpää lyhyen aikavälin voittoa kuin kullalle tarjottaisiin.

Toinen mainitsemisen arvoinen tekijä on, että hopealla on enemmän teollisia käyttökohteita. Lähes puolet hopean kysynnästä tulee tästä apuohjelmasta – valmistus, elektroniikka, autot, aurinkopaneelit ja niin edelleen. Päinvastoin, kullan teollinen käyttö on vähäistä. Siksi hopeaan vaikuttavat enemmän taustalla olevan talouden tilasta johtuvat kysynnän muutokset. Vaikka arvon varastointi ja korreloimattomat teesit loistavat taantuman aikana, myös teollinen kysyntä laskee ja vähentää hopean kysyntää.

Mitä seuraavaksi hopealle?

Mitä seuraavaksi hopealle? Kuten monet rahoitusvarat, metalli on tällä hetkellä uteliaalla paikalla. Tämä johtuu siitä, että Federal Reserve -pankin koronnosoitukset näyttävät vihdoin olevan aloillaan. Korot ovat nousseet lähes nollasta 5 prosentin pohjoispuolelle viimeisen 15 kuukauden aikana.

Nämä koronnostot on suunniteltu hillitsemään kiihtyvää inflaatiota. Siksi ne hyökkäävät sen ytimeen, mikä on aina ollut yksi merkittävimmistä jalometallien hintatekijöistä. Perinteisesti hopeaa ja kultaa pidetään inflaatiosuojauksina sekä korreloimattomina suojausvaroina.

Viime viikolla tein analyysin, jossa arvioin, miksi markkinat alkavat uskoa, että korkotaso on vihdoinkin lähellä. Jos tämä toteutuu ja korot keskeytetään tämän kuun FOMC-kokouksessa, se olisi ensimmäinen kerta 14 kokouksessa, jolloin korkoja ei nosteta.

Vaikka inflaatio saattaa hidastua viime kesän 9,9 prosentista 4,9 prosenttiin viimeisimmän kuluttajahintaindeksin mukaan, se on silti kaukana 2 prosentin tavoitteesta. Tämä tarkoittaa, että kuva on pilvinen, ja analyytikot ovat aidan molemmin puolin, kun on kyse suosituksista, mitä Fedin pitäisi tehdä seuraavaksi.

Siksi hopea ja kulta eivät ole vain käännepisteessä, vaan koko rahoitusmarkkinat ovat. Ja tauko koronnostoissa tai ei taukoa, rahapolitiikan viivästynyt vaikutus tarkoittaa, että nopean kiristyksen seurauksena voi silti olla merkittäviä seurauksia talouteen vielä iskevänä. Nähtäväksi jää, onko pehmeä lasku saavutettavissa vai kova taantuma väistämätön, mutta sekä koronnostojen mittakaava että vauhti ovat olleet ankaria.

Koronnostojen tauko ei ole vain asialistalla, vaan kun Fed-futuurien todennäköisyyksiä perutaan, markkinat alkavat ajatella, että koronlaskuista on tulossa myös konkreettisempi mahdollisuus. Tämä voi kääntää käänteisen tarinan inflaation hidastumisesta, ja se voi tarjota uutta sysäystä sekä kullalle että hopealle tulevaisuudessa.

Mutta jälleen kerran, epävarmuus on edelleen korkea, ja on vaikea ennustaa, mitä tapahtuu seuraavaksi. Yksi asia on kuitenkin varma: kultabugit ovat jättäneet hopeasijoittajat pölyyn viimeisen vuosikymmenen aikana, ja he ovat vieläkin enemmän kahdeksanpallon jäljessä verrattuna muihin omaisuusluokkiin, kuten osakkeisiin ja kiinteistöihin.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla