Kuparin hintaennuste: tekniset tiedot viittaavat 16 prosentin romahdukseen

Kuparin hinta ajautui ylöspäin tällä viikolla, kun sijoittajat kannustivat Kiinan kysynnän mahdollista paluuta. Se hyppäsi ylin 3,70 dollariin, korkeampi kuin tämän viikon alin 3,56 dollaria. Kupari on edelleen jyrkästi alempi kuin korkeimmalla tasollaan vuonna 2022. Se on pudonnut yli 25 % vuoden 2022 korkeimmasta tasosta.

Kiinan kiinteistöjen ärsyke

Kupari, jota usein pidetään maailmantalouden barometrina, on liikkunut sivuttain muutaman viime päivän aikana. Kuten kirjoitin tässäartikkelissa , Peking harkitsee kiinteistöalalle lisää piristystä. Joitakin uusia toimenpiteitä ovat etumaksujen vähentäminen joissakin kaupungeissa ja joidenkin palkkioiden muuttaminen.

Hallitus toivoo talouden tärkeimmän alan elvyttämistä. Arvioiden mukaan kiinteistöalan ja sen arvoketjun osuus taloudesta on yli kaksi kolmasosaa. Silti on epäselvää, ovatko uudet toimenpiteet tehokkaita.

Kiina on tärkeä maa kuparimarkkinoille, koska se on metallin suurin kuluttaja. Analyytikot uskovat, että maan kysyntä on tänä vuonna noin 16,13 miljoonaa tonnia.

Kuparin kysyntä on ollut tänä vuonna paineen alaisena, mistä ovat osoituksena viimeaikaiset valmistus PMI-luvut. Viime viikolla julkaistut tiedot osoittivat, että maan teollisuuden PMI putosi toukokuussa 48,8:aan, mikä osoittaa, että tehtaan tuotanto on laskussa. Nämä luvut osoittavat, että maassa on edessään K-muotoinen elpyminen, jossa valmistus- ja palvelusektorit eroavat toisistaan.

Pitkällä aikavälillä on kuitenkin todennäköistä, että hinnat nousevat takaisin muutaman seuraavan kuukauden aikana, koska tarjonta pysyy tiukkana. Maailmalla on tarjontapula, joka voi kestää useita vuosia. Myös kysynnän odotetaan elpyvän sähköajoneuvoteollisuuden myötävaikutuksella.

Kuparin hinnan ennuste

Kupari on ollut laskevassa trendissä viime viikkoina sen jälkeen, kun se oli huipussaan 4,36 dollarissa tammikuun 18. päivänä. 25 päivän ja 50 päivän liukuvat keskiarvot ovat tehneet laskevan jakokuvion. Lisäksi kupari on muodostanut laskevan jakokuvion, kun Awesome Oscillator on edelleen neutraalipisteen alapuolella.

Siksi on todennäköistä, että kuparilla on laskusuhdanne, kun myyjät kohdistavat seuraavan avaintuen 3,2450 dollariin, mikä on ~14 % nykyisen tason alapuolella. Siirtyminen avainvastuspisteen yläpuolelle 3,87 dollarissa mitätöi laskevan näkemyksen.

