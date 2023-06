USD/ZAR: Shooting Star osoittaa lyhyen randin lykkäyksen

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

USD/ZAR- valuuttakurssi lojuu lähellä kaikkien aikojen huippuaan, kun huoli Etelä-Afrikan taloudesta jatkui. USD:n ja Etelä-Afrikan randin välinen pari saavutti ennätyskorkean 20:n, mikä tarkoittaa, että se on hypännyt yli 44 % toukokuun 2021 alimmalta tasolta.

Etelä-Korean sähkökatkot

Kehittyvien markkinoiden valuutat ovat pudonneet ennätysmatalalle. Yksi suurimmista forex-uutisista Keskiviikkona Turkin liira on pudonnut ennätysmatalalle 23:een suhteessa Yhdysvaltain dollariin. Vastaavasti Argentiinan peso, Nigerian naira ja Pakistanin rupia ovat pudonneet ennätysmatalalle.

Suurin syy Etelä-Afrikan randin romahtamiseen on maassa käynnissä oleva kuormanpoistomekanismi. Toukokuussa Eskom, sähkömonopoli ilmoitti, että tämä kuormanpoistoprosessi jatkuu tulevina kuukausina.

Puhuin äskettäin ihmisten kanssa Etelä-Afrikassa ja tilanne on näkemys, että tilanne on huonompi kuin mitä on raportoitu. Suurin osa heistä käy läpi sähkökatkoksia päivittäin.

Kaiken tämän seurauksena Etelä-Afrikan yritykset joutuvat nyt investoimaan valtavia summia aurinkoenergiaan ja sähköntuottajiin. Tämä tarkoittaa, että yritysten on käytettävä enemmän rahaa energiaan.

Samaan aikaan monien pienten eteläafrikkalaisten yritysten on vaikea toimia sähkökatkoksen vuoksi suurimmassa osassa maata. Tämän seurauksena maan taloudella ei mene hyvin ja tilanne voi pahentua.

Tiistaina julkaistujen tietojen mukaan Etelä-Afrikan talous kasvoi 0,4 prosenttia ensimmäisellä neljänneksellä. Tämä oli parannusta sen jälkeen, kun talous supistui 1,1 % viimeisellä neljänneksellä. Se on nyt siirtynyt pandemiaa edeltävälle tasolle.

USD/ZAR tekninen analyysi

TradingView’n USD/ZAR-kaavio

Viikkokaavio näyttää, että USD:n ja ZAR:n välinen kurssi leijuu kaikkien aikojen korkeimmillaan 20:ssa. Se on nyt vetäytynyt ja siirtynyt hieman alle tärkeimmän tukitason 19,34:n, joka on huhtikuun 2020 korkein piste.

USD/ZAR-pari pysyy 25 viikon ja 50 viikon huippuarvon yläpuolella, mikä osoittaa, että ostajat hallitsevat edelleen. Lisäksi pari on hieman oranssilla näkyvän nousevan kanavan yläosan alapuolella. Forex- pari on muodostanut tähdenlennon, joka on yleensä laskeva merkki. Siksi pari todennäköisesti putoaa lähitulevaisuudessa, kun myyjät tähtäävät seuraavalle psykologiselle tasolle klo 19.00. Siirtyminen tämän tason alapuolelle saa sen putoamaan 25 viikon liukuvaan keskiarvoon 18,41. Parin käänteisempi näkee sen hyppäävän 21:ssä.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla