“Se sulaa kuin jää” – Miksi Argentiinan peson (ARS) tulevaisuus on vilkas

Argentiinan peso (ARS/USD) on vaikeuksissa ja tilanne voi pahentua. Kun kirjoitin valuutasta toukokuussa, dollarin kurssi oli 230. Nyt se on 243 ja mustan pörssin kurssi on paljon huonompi. Viime vuoden vastaavana aikana valuutta oli 124, mikä osoittaa, että valuutasta on tullut arvoton.

Ei helppoa ratkaisua ARS:n pelastamiseen

Näyttää siltä, että Argentiina ei ole oppinut Zimbabwesta, maasta, joka painoi arvottoman biljoonan dollarin setelin. Maan hallitus on muutaman viime vuoden aikana omaksunut käteispainatuksen tukeakseen valtavaa budjettialijäämää.

Rahan painaminen on pahinta politiikkaa, jonka maa voi toteuttaa, koska se johtaa korkeaan inflaatioon. Yhdysvalloissa äskettäinen määrällinen kevennysohjelma (QE) nosti inflaation neljään vuosikymmeneen korkeimmalle.

Argentiinan keskuspankki on yrittänyt pelastaa peson. Toukokuussa keskuspankki nosti koron 97 prosenttiin, kun inflaatio kiihtyi usean vuosikymmenen huipulle 100 prosenttiin. Koronnosto on tarkoitettu lisäämään houkuttelevuutta paikalliselle valuutalle.

Argentiinan haasteena on, että koronnostot ovat tulossa aikana, jolloin sijoittajien ja asukkaiden luottamus laskee. Tämän seurauksena useimmat hyödykerikkaan maan ihmisistä ovat siirtyneet Yhdysvaltain dollarin turvaan.

On vaikea nähdä, kuinka Argentiinan peso herää henkiin, koska sijoittajien ja paikallisten luottamus on romahtanut. Siksi uskon, että maa valitsee nyt riskialttiimman reitin ottaa vastaan ulkomaiset valuutat, kuten Kiinan renminbi, Yhdysvaltain dollari tai Brasilian real.

Argentiina voisi luopua pesosta

Argentiina on jo aktivoinut Kiinan kanssa maksumekanismin, jonka avulla se voi maksaa tuontinsa Kiinan valuutassa. Lisäksi neuvotteluja yhteisen valuutan luomisesta Brasilian kanssa on käyty useita vuosia. Uskon, että tämä voisi olla ratkaisu tällä hetkellä, koska nämä kaksi maata ovat naapureita. Riskinä on, että tällaiseen järjestelyyn suostuminen heikentää jossain määrin sen suvereniteettia, koska Argentiina tulee heikkoudesta.

Argentiina voisi harkita valuuttansa vaihtamista Yhdysvaltain dollariin. Itse asiassa tulevien vaalien nykyinen ehdokas on ehdottanut, että hän aktivoi dollarin ja räjäyttää sitten keskuspankin. Hän valitti äskettäin, että peso sulaa kuin jää Saharan autiomaassa.

Tähän liittyy merkittäviä riskejä. Tärkein niistä on, että maan on ensin ostettava miljardeja dollareita rahalla, jota sillä ei ole. Mikä tärkeintä, USD:iin siirtyminen tarkoittaa, että maan on luovuttava itsenäisyytensä tukeutumalla Yhdysvaltain keskuspankin toimiin.

Tärkeintä on, että Argentiinan peso on romahtamassa, eikä hyvää ratkaisua ole edessä. Siirtyminen dollariin, kuten Argentiina teki vuonna 1991, johti sotkuiseen avioeroon vuonna 2002, mikä johti 75 prosentin romahtamiseen.

