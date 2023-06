USD/JPY-ennuste: ennuste Japanin taloudeksi, Nikkei 225 -buumi

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

USD/JPY -kurssi liikkui sivuttain Japanin vahvojen BKT-lukujen jälkeen. Parin kauppa käy 140:ssä, missä se on ollut viime päivinä. Tämä hinta on lähellä korkeinta tasoa sitten marraskuun 2022. Se on hypännyt yli 10 % tämän vuoden alimmasta pisteestä.

Japanin taloudella menee hyvin

Japanin taloudella menee hyvin, kun ulkomaiset sijoittajat jatkoivat pääoman allokointia maahan. Kuten kirjoitin tässä artikkelissa , Nikkei 225- ja Topix-indeksit ovat nousseet usean vuosikymmenen huipulle.

Torstaina julkaistut tiedot vahvistivat tämän näkemyksen. Tilastokeskuksen mukaan talous kasvoi 0,7 % viimeisellä neljänneksellä. Tämä kasvu oli parempi kuin 0,4 prosentin mediaanihyppy.

Talous kasvoi 2,7 % vuositasolla, mikä on suuri parannus Q4:n 0,4 %:n kasvuun verrattuna. Tämä luku oli parempi kuin odotettu 1,6 prosentin kasvu.

Tarkemmin maan talouskasvun keskeisinä tekijöinä olivat yritysten investoinnit, jotka kasvoivat 1,4 %. Ulkoinen kysyntä laski 0,3 %, kun taas kulutusmenot kasvoivat vain 0,5 % neljänneksen aikana.

Nämä luvut viittaavat siihen, että maan taloudella menee odotettua paremmin. USD/JPY-pari heikkeni, koska tiedoilla ei todennäköisesti ole suurta vaikutusta Japanin keskuspankin (BoJ) toimiin ensi viikon kokouksessa.

Odotukset ovat, että BoJ pitää korkonsa ja määrällisen keventämispolitiikkansa ennallaan talouden elvyttämiseksi.

Federal Reserve puolestaan on ollut hieman haukkamainen viime kuukausina, ja on epäselvää, mitä se tekee tässä kuussa. Jotkut analyytikot uskovat, että pankilla on haukkamainen tauko, kun taas toiset näkevät sen tuovan uuden nousun.

USD/JPY tekninen analyysi

USD/JPY-kaavio TradingView’n mukaan

USD– JPY- pari on ollut vahvassa nousutrendissä viime kuukausina Japanin jenin heikentymisen jatkuessa. Se hyppäsi huippulukemiin 141 toukokuussa ja on edelleen 50 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolella. Pari on kääntänyt avaimen vastuksen 137,77:ssä tukitasolle. Tämä hinta oli nousevan kolmion yläpuoli.

Lisäksi suhteellinen voimaindeksi (RSI) on jatkanut nousuaan ja lähestyy nyt yliostettua tasoa.

Siksi pari todennäköisesti jatkaa nousuaan Fedin ja BoJ:n eron jatkuessa. Jos näin tapahtuu, seuraava katsottava taso on 145.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla