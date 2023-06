DXY: Yhdysvaltain dollariindeksianalyysi ennen Fedin, EKP:n ja BoJ:n päätöksiä

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Yhdysvaltain dollariindeksi (DXY) oli maanantaiaamuna ennallaan ennen rahoitusmarkkinoiden erittäin kiireistä viikkoa. Indeksi kävi 103,60 dollarissa, missä se on ollut jumissa viime päivinä. Tämä hinta on muutaman pisteen alle tämän kuun korkeimman 104,70 dollarin.

Fedin, EKP:n ja BOJ:n päätökset

Yhdysvaltain dollari-indeksi on rahoitusvara, joka tarkastelee dollarin kehitystä verrattuna muihin huippuvaluuttoihin, kuten euroon, puntaan ja Japanin jeniin. Siksi DXY-indeksiä tällä viikolla tulee liikuttamaan useita tärkeitä katalyyttejä.

Yhdysvallat julkaisee viimeisimmät kuluttajainflaatiotiedot tiistaina. Nämä ovat tärkeitä lukuja, jotka ovat osa Fedin kaksikäyttöistä roolia. Analyytikot uskovat, että maan inflaatio jatkoi laskuaan toukokuussa ja asettui 4,1 prosenttiin.

Jos näin on, se rohkaisee Federal Reserve -järjestelmää, joka aloittaa kokouksensa samana päivänä. Ekonomistit odottavat, että keskuspankki päättäisi pitää koron ennallaan 5,0–5,25 prosentissa. Jos näin tapahtuu, se on ensimmäinen kerta 11 kokouksessa, kun Fed on jättänyt korot ennalleen.

Yhdysvaltain dollariindeksi reagoi myös Euroopan keskuspankin (EKP) viimeisimpään torstaille suunniteltuun päätökseen. Toisin kuin Federal Reserve, analyytikot uskovat, että EKP päättää nostaa korkoja vielä 0,25 prosenttia, kun sen taistelu inflaatiota vastaan kiihtyy.

EKP:n toimet ovat tärkeitä DXY-indeksille, koska eurolla on keskeinen rooli indeksissä. Se muodostaa yli 50 % sen koostumuksesta.

Viimeiset tärkeät forex-uutiset ovat Japanin tulevat korot perjantaina. Tämä on ratkaiseva tapaaminen talouden voimakkaan elpymisen vuoksi. Japanin jeni on tärkeä osa dollariindeksiä.

Yhdysvaltain dollarin indeksiennuste

4H-kaavio paljastaa, että indeksin huippu oli 104,70 dollaria 31. toukokuuta. Sittemmin se on siirtynyt sivuttain nousuvauhdin hiipuessa. Se on siirtynyt hieman alle 25 päivän ja 50 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA).

Indeksi on myös muodostanut pienen laskevan lipun kuvion, joka on yleensä laskeva merkki. Samoin MACD on siirtynyt neutraalin pisteen alapuolelle. Siksi dollariindeksin näkymät ovat neutraalit, ja seuraava taso on 103 dollarissa.