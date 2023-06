Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Yhdysvaltain keskuspankki (Fed) on omaksunut yhden haukkasimmista sävyistään viime kuukausina. Pankki on nimenomaan nostanut korkoja kaikkien viimeisten kymmenen kokouksen aikana ja nostanut virallisen käteiskoron yli 5 prosenttiin ensimmäistä kertaa yli kymmeneen vuoteen. Lisäksi pankki on aloittanut määrällisen kiristyksen (QT), jonka seurauksena se on pienentänyt tasettaan miljardeilla dollareilla.

Fed keskeyttää nostot

Suurin talousuutinen on tällä viikolla pidettävä Yhdysvaltain keskuspankin tuleva rahapoliittinen kokous. Ekonomistit uskovat, että Fed päättää jättää korot ennalleen, sillä se tarkkailee aiempien korotusten vaikutuksia.

Tämä päätös tulee päivä sen jälkeen, kun Yhdysvallat oli julkaissut viimeisimmän kuluttajahinta-indeksin (CPI). Taloustieteilijät uskovat, että kuluttajahinta-indeksin tiedot putosivat vaatimattomasti toukokuussa energian hinnan laskiessa. Nimenomaan he odottavat maan kuluttajainflaation laskevan toukokuussa 4,1 prosenttiin aiemmasta 4,9 prosentista.

Fedin tauko onkin tervetullut sekä osakkeita että kryptovaluuttoja treidaaville ja sijoittaville. Tämä selittää, miksi amerikkalaiset osakeindeksit, kuten S&P 500 ja Nasdaq 100, ovat muuttuneet härkämarkkinoiksi viime päivinä.

Vaikutus AltSignalsiin

Fedin tauko tai kääntöpiste on todennäköisesti hyvä asia AltSignalsille ja muille kryptovaluutoille. Ensinnäkin AltSignals on teknologiayritys, joka pyrkii muuttamaan rahoitusalaa tekoälyn avulla.

Se on kannattava yritys, jolla on tuhansia asiakkaita ympäri maailmaa. Kyseiset asiakkaat, jotka ovat muuten jättäneet rohkaisevia arvioita, saavat ajantasaisia sijoitus-signaaleja, jotka he sitten sisällyttävät päiväkauppaansa.

Nämä signaalit luodaan käyttämällä syvällistä teknistä analyysiä, joka sisältää indikaattoreita, kuten liukuvat keskiarvot ja suhteellinen voimaindeksi (RSI). Nyt, AI-teollisuuden kukoistaessa, kehittäjät pyrkivät parantamaan signaalejaan tekniikan avulla.

Osana tätä prosessia heillä on käynnissä token-myynti, joka tarjoaa prosessiin tarvittavan rahoituksen. Tämän myynnin ensimmäisessä vaiheessa pyritään keräämään 1 080 000 dollaria myymällä $ASI-tokeneita. Jokainen ASI-token myydään 0,015 dollarilla.

Verkkosivustonsa mukaan AltSignals on jo kerännyt sijoittajilta yli 981 000 dollaria, mikä vastaa noin 90,87 prosenttia kaikista signaaleista.

Sijoittaminen AltSignalsiin

Analyytikot uskovat, että tekoäly tulee mullistamaan kaikkia toimialoja. AMJ Capitalin, Eric Jackson, sanoi haastattelussa viime viikolla uskovansa, että tekoäly on seuraava iso asia. Hän uskoo, että teknologia tulee muuttamaan rahoitusalaa, mukaan lukien hedge-rahastoja.

Toisessa haastattelussa Stan Druckenmiller, yksi maailman rikkaimmista ihmisistä, sanoi, että tekoäly hallitsi hänen pitkää salkkuaan. Samaan aikaan tekoälyosakkeet, kuten Nvidia ja C3, ovat hypänneet kaksinumeroisella luvulla tänä vuonna, mikä osoittaa, että sijoittajat ovat optimistisia alan suhteen.

Siksi on järkevää varata rahaa tekoälyprojekteille, kuten AltSignalsille. Riskien vuoksi on kuitenkin suositeltavaa sijoittaa pieni osa salkustasi kyseisiin varoihin. Toisin sanoen korkean riskin ja tuoton tekijöiden vuoksi sinun tulee kohdistaa vain varoja, joiden menettäminen ei tee suurta lommoa salkkuusi.