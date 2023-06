SLV ETF:n ja hopean hinnat vakaat ennen FOMC:n kokousta

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Hopean hinnalla on suuri viikko, kun sijoittajat reagoivat rahapoliittisiin päätöksiin ja tuleviin tärkeisiin taloustietoihin Yhdysvalloista, Kiinasta ja Euroopasta. Hopea on pomppinut takaisin korkeimmalle 24,20 dollarille, noin 6,50 % toukokuun alimman tason yläpuolelle. Samoin iShares Silver Trust (SLV) ETF hyppäsi 22,54 dollariin.

Fedin päätös ja taloustiedot

Hopea on tärkeä metalli, jolla on teollisia ja jalometalliominaisuuksia. Siksi metalli reagoi sekä taloustietoihin, kuten valmistus- että teollisuustuotantolukuihin avainmaista. Samalla metalli reagoi tärkeiden keskuspankkien, kuten Federal Reserven ja Euroopan keskuspankin, toimintaan.

Ensimmäinen tärkeä talousuutinen julkaistaan tiistaina, kun Yhdysvallat julkaisee kuluttajainflaatiotietonsa. Ekonomistit uskovat, että kuluttajahintaindeksi (CPI) laski toukokuussa 4,9 prosentista 4,1 prosenttiin. Myös perusinflaation odotetaan hidastuvan hieman.

CPI-tiedot julkaistaan samana päivänä, kun Federal Open Market Committee (FOMC) alkaa. Pankki tekee päätöksensä keskiviikkona. Kuten kirjoitin täällä , analyytikot uskovat, että Fed päättää keskeyttää korot.

Hopean hinta reagoi vaatimattomasti Fedin toimiin. Merkki Fed-pivotista viittaa metallille enemmän ylösalaisin. Euroopan keskuspankin (EKP) sen sijaan odotetaan nostavan korkoa vielä 0,25 prosenttia.

Toinen tärkeä seurattava taloustieto on Kiinan teollisuustuotannon määrä torstaina. Ekonomistit odottavat maan teollisuustuotannon putoavan toukokuussa 3,8 prosenttiin edellisen kuun 5,6 prosentista. He myös odottavat maan vähittäismyynnin nousseen toukokuussa 13,7 %, mikä on hitaampaa kasvua kuin edellisessä kuussa.

Hopean hinta vaikuttaa myös Amerikan perjantaille suunniteltuihin vähittäismyyntilukuihin. Vähittäismyynti on tärkeää, koska se on hyvä kysynnän osoitus.

Hopean hintaennuste

4H-kaavio osoittaa, että XAG/USD-pari on ollut nousevassa trendissä muutaman viime viikon aikana. Se on ylittänyt tärkeän vastuspisteen 24,01 dollarissa, korkeimmalla tasolla 2. kesäkuuta. Hopea on myös hypännyt yli 50 jakson liukuvan keskiarvon ja 38,2 %:n retracement-tason.

Lisäksi hopea on muodostanut käänteisen pään ja hartioiden kuvion ja on Ichimoku-pilviilmaisimen yläpuolella. Siksi hopea jatkaa todennäköisesti nousuaan, kun ostajat kohdistavat seuraavan keskeisen vastustuspisteen 25 dollariin, mikä on noin 3,45 % nykyisen tason yläpuolella.