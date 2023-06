Soijapapujen hintojen elpyminen kohtaa merkittäviä tarjonnan vastatuulia

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Soijapapujen hinta on noussut hieman kesäkuussa, kun sijoittajat ostavat äskettäistä pudotusta sen jälkeen, kun se oli pudonnut alimmalle tasolle sitten joulukuun 2021. Kaiken kaikkiaan hinnat ovat noin 10 % alle tämän vuoden korkeimman tason. Soijapavut ovat menestyneet paremmin kuin muut maataloushyödykkeet, kuten maissi ja vehnä.

Argentiinan tuotanto laskee

Argentiina on yksi maailman suurimmista maataloustuottajista. Se tuottaa keskeisiä hyödykkeitä, kuten maissia, vehnää ja soijapapuja. Haasteena on, että Argentiina käy läpi suurta taloudellista romahdusta, joka on nähnyt inflaation kiihtyvän. Kuten kirjoitin täällä , Argentiinan peso on pudonnut ennätysmatalalle näiden huolenaiheiden keskellä.

Siksi on todennäköistä, että Argentiinan kasvintuotanto laskee tänä vuonna tuotantokustannusten ja tuotantopanosten noustessa. Tämän näkemyksen vahvisti Yhdysvaltain maatalousministeriö (USDA), joka julkaisi WASDE-raporttinsa viime viikolla.

Raportti osoitti, että Argentiina tuottaa tänä vuonna 25 miljoonaa bushelia soijapapuja, mikä on noin 2 miljoonaa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Se lisäsi, että maailmanlaajuinen ihastus putoaa tänä vuonna lähinnä Argentiinan heikon tuotannon vuoksi.

Onneksi soijapapumarkkinat ovat erittäin monipuoliset. Tämän seurauksena tuotanto kasvaa tänä vuonna Yhdysvaltojen ja Brasilian vahvan tuotannon ansiosta. Kaksi jälkimmäistä käyvät läpi kovaa kilpailua Kiinassa, joka on maailman suurin kuluttaja.

Kaiken kaikkiaan Argentiinan ja Vietnamin heikkoudesta huolimatta maailmassa nähdään tänä vuonna ennätyssoijatuotanto, mikä saattaa vaikuttaa hintoihin. Yhdysvalloissa tuotanto nousee ennätyskorkealle 4,5 miljardiin busheliin. Maailmanlaajuisesti tuotanto kasvaa yli 410,6 miljoonan tonnin ennätykseen.

Kysynnän odotetaan kasvavan vähitellen myös Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Haasteena on, että Yhdysvaltojen ja Brasilian välinen kilpailu saattaa painaa hintoja jyrkästi alas tänä vuonna. USDA sanoi raportissaan:

“Tämän seurauksena soijaviljelijöiden saaman keskihinnan odotetaan putoavan 14,20 dollarista vuonna 2022/23 12,10 dollariin vuonna 2023/24.”

Soijapapujen hintaennuste

TradingView’n soijapapukaavio

Päiväkaavio osoittaa, että soijapapujen hinnat muodostivat pienen vasarakuvion 31. toukokuuta tänä vuonna. Teknisessä analyysissä tämä kuvio on yleensä nouseva merkki. Se on sitten noussut ja testannut uudelleen avainvastuspisteen 1 410 dollarissa, alimmillaan 24. maaliskuuta.

Maissi on alittanut 50 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA). Mikä tärkeintä, se on muodostanut katko- ja uudelleentestauskuvion, mikä on merkki laskevasta jatkuvuudesta. Siksi on mahdollista, että soijapapujen hinta palaa laskevaan trendiin tulevina kuukausina.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla