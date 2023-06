Vehnän hintaennuste: WASDE:n raportti viittaa ylitarjontaan

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Vehnän hinta on vetäytynyt viime päivinä, kun sijoittajat reagoivat äskettäin Ukrainan padon romahtamiseen ja jatkuvaan sotaan. TradingView’n tiedot osoittavat, että vehnä oli tiistaina 624 dollaria, mikä vastaa 6,24 dollaria vakaalta. Tämä hinta on noin 10 % alimman tason yläpuolella, mutta se on edelleen 53 % alle maaliskuun 2022 korkeimman pisteen.

Kysynnän ja tarjonnan dynamiikka

Vehnän ja maissin hinnat nousivat jyrkästi, kun tärkeä pato romahti Ukrainassa, joka on yksi maailman suurimmista viejistä. Padon romahtaminen tapahtui muutama päivä sen jälkeen, kun Venäjä ja Ukraina jatkoivat viljanvientisopimusta.

Padon romahtaminen merkitsi sodan eskaloitumista pidemmäksi aikaa. Se merkitsi myös, että vientikauppa voi katketa lähikuukausina. Mikä tärkeintä, pelättiin, että syntyneet tulvat voisivat vaikuttaa valtaviin maatalouspeltoihin.

Vehnän hinta reagoi myös Yhdysvaltain maatalousministeriön (USDA) viimeisimpään WASDE- raporttiin. Tässä raportissa arvioitiin, että vehnämarkkinoille on ominaista korkeampi kysyntä ja tarjonta.

Maailmanlaajuisesti toimitusten odotetaan kasvavan yli 10,8 miljoonalla bushelilla, ja suurin osa niistä tulee Venäjältä, Intiasta, EU:sta ja Ukrainasta. Venäjä tuottaa tänä vuonna yli 3,5 miljoonaa bushelia lisää, kun taas Intia kasvattaa sitä noin 3,5 miljoonalla bushelilla.

Vaikka Ukrainan sota jatkuu, maan odotetaan tuottavan enemmän vehnää tänä vuonna. Se tuottaa yli miljoona bushelia lisää suotuisan sään ansiosta.

Samaan aikaan kysynnän on määrä hypätä yli 4,4 miljoonalla bushelilla yli 796 miljoonaan. Kasvu tulee Kiinasta, Venäjältä ja Intiasta. Siksi tarjonta on alijäämäistä noin 270 miljoonaa bushelia, koska maailmanlaajuinen kysyntä on 1 066 miljoonaa.

Vehnän hintaennuste

TradingView:n vehnäkaavio

Päiväkaavio osoittaa, että vehnä on ollut vahvassa laskutrendissä viime kuukausina. Tänä aikana se on pysynyt 50 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon alapuolella. Äskettäisestä noususta huolimatta se pysyy tämän MA:n alapuolella, mikä osoittaa, että myyjät ovat edelleen hallinnassa.

Suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) on siirtynyt neutraalin pisteen yläpuolelle 50:ssä. Siksi uskon, että vehnän hinnat jatkavat laskutrendiä tulevina päivinä ja testaavat uudelleen vuoden alimman tason, 567,3 dollaria. Laskeva näkymä mitätöidään, jos hinta onnistuu tyhjentämään 50 päivän liukuvan keskiarvon.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla