EUR/GBP muodostaa käänteisen C&H-mallin ennen EKP:n korkopäätöstä

EUR/GBP -kurssi vetäytyi keskiviikkona, kun sijoittajat odottivat tärkeitä taloustietoja Isosta-Britanniasta ja Euroopan keskuspankin (EKP) tulevaa päätöstä. Pari vetäytyi alimmalle tasolle 0,8553, muutaman pisteen yli vuoden alimman 0,8534:n.

Yhdistyneen kuningaskunnan BKT ja EKP:n päätös

Euron ja punnan välinen kurssi laski tiistaina, kun Ison-Britannian valtionlainojen tuotot nousivat viimeisimmän työpaikkaluvun jälkeen. Kullatut tuotot ovat nyt nousseet korkeimmalle tasolle sitten “mini”-budjettikriisin vuonna 2022. Luvut paljastivat, että Yhdistyneen kuningaskunnan talous lisäsi huhtikuussa tuhansia työpaikkoja, kun taas työttömyysaste pysyi 3,7 prosentissa.

Siksi punta nousi, kun sijoittajat hinnoittelivat korkeampia korkoja tulevina kuukausina. Englannin keskuspankin (BoE) pääjohtaja Andrew Bailey vahvisti tämän tiistaina. Hän toisti, että kuumat työmarkkinat vaikeuttavat inflaation torjuntaa. Philipin käyrän käsitteen mukaan inflaatio pysyy korkeana, kun työmarkkinat ovat vahvat.

Seuraavat tärkeimmät GBP-uutiset ovat tulevat Ison-Britannian BKT-luvut, jotka julkaistaan aamuistunnossa. Ekonomistit odottavat tietojen osoittavan, että talous kasvoi 0,6 prosenttia huhtikuussa. He myös odottavat valmistus- ja teollisuustuotannon laskeneen hieman kuukauden aikana.

Samaan aikaan tärkeimmät euron uutiset on Euroopan keskuspankin (EKP) tuleva korkopäätös torstaina. Taloustieteilijät uskovat, että EKP nostaa ohjauskorkojaan jälleen 0,25 prosenttia taistellakseen kohonnutta inflaatiota vastaan.

Tuoreimmat tiedot osoittavat, että Euroopan inflaatio on hidastumassa, mutta se on edelleen EKP:n 2,0 prosentin tavoitteen yläpuolella. Näin ollen EKP:lla on vielä ainakin kaksi koronnostoa nostaakseen muutaman seuraavan kokouksen aikana.

EUR/GBP tekninen analyysi

Päiväkaavio näyttää, että euron ja punnan välinen kurssi on ollut laskevassa trendissä viime päivinä. Se on muodostanut käänteisen kupin ja kädensijan kuvion, mikä on yleensä merkki laskevasta jatkuvuudesta. Pari on pudonnut alle 50 päivän ja 25 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA).

EURGBP-pari on nyt tärkeässä tuessa 0,8550:ssa, käänteisen kupin kuvion alapuolella. Siksi on todennäköistä, että parilla on laskeva purkautuminen, kun myyjät tavoittelevat seuraavaa psykologista tasoa 0,8500:ssa. Tämän kaupan vastus on 0,8700.