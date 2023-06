Onko ESG monen biljoonan dollarin huijaus? Elon Musk ajattelee niin

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Environmental, Social and Governance (ESG) -teollisuus on kasvanut nopeasti viimeisen vuosikymmenen aikana. Alan tiedot vaihtelevat suuresti. Yksi kestävän ja vastuullisen sijoittamisen foorumin mittareista uskoo, että alalla on yli 8,4 biljoonaa dollaria omaisuutta. Bloombergin erillisessä raportissa arvioitiin, että alan omaisuus nousee yli 41 biljoonaan dollariin vuonna 2022 ja 53 biljoonaan dollariin vuoteen 2025 mennessä. Onko ESG siis huijaus?

Mikä on ESG?

ESG on mittari, joka tarkastelee yritysten vaikutusta ympäristöön. Tässä osassa ESG tarkastelee yrityksen hiilidioksidipäästöjä tai muovin käyttöä. Sosiaalisessa ESG-pisteissä tarkastellaan, kuinka yritykset kohtelevat työntekijöitään ja laajempaa yhteisöä. Lopuksi, hallinnon osalta ESG arvioi asioita, kuten hallituksen kokoonpanoa.

ESG-teollisuudesta on tullut suosittu ja kiistanalainen. Kannattajat uskovat, että ESG auttaa yrityksiä ajattelemaan yhteisöä ja sitten voittoja. Vuonna 2019 tätä näkemystä tuki Yhdysvaltain suurimmista yrityksistä koostuva Business Roundtable.

Toisaalta vastustajat väittävät, että ESG on huijaus useista syistä. Tärkeintä on se, kuinka nämä ESG-pisteet lasketaan. Esimerkiksi vaikka Tesla on tehnyt paljon ilmastonmuutoksen torjumiseksi, sen pisteet ovat alhaisemmat kuin Altrian ja Philip Morrisin kaltaiset tupakkayritykset. Se on myös alempana kuin ExxonMobil.

Why ESG is the devil … https://t.co/uGrH0eBoMs — Elon Musk (@elonmusk) June 14, 2023

ESG-haaste

ESG:n haasteena on, että useimmat käytetyt mittarit ovat epämääräisiä, etenkin ympäristön kannalta. Esimerkiksi useimpien ESG ETF:ien lähempi tarkastelu osoittaa, että niiden suurimmat yritykset ovat teknologiajättiläisiä, kuten Apple ja Microsoft. Apple on pitkään väittänyt olevansa hiilineutraali, mikä tarkoittaa, että se kompensoi hiilidioksidipäästöjään.

https://www.youtube.com/watch?v=AW3gaelBypY

Haasteena on, että käydään laajaa keskustelua siitä, toimivatko hiilidioksidipäästöt. Alla oleva kaavio näyttää Vanguard ESG -rahaston kymmenen parasta yritystä. Vaikka nämä ovat kaikki hyviä yrityksiä, on helppo löytää niiden ESG-heikkoudet. Esimerkiksi Meta Platformsin Instagramia on syytetty lasten hyväksikäytöstä. Alphabetia on syytetty kilpailunvastaisista toimista.

Vanguard ESG -rahaston jäsenet

Toinen suuri haaste on hallinto. Yksi ESG-pisteiden mittari on lautojen monimuotoisuus, jossa tarkastellaan rotua, sukupuolta ja seksuaalista suuntautumista. Haasteena on, että nämä mittarit eivät soveltuisi joihinkin maihin, kuten Japaniin ja Saudi-Arabiaan.

Samaan aikaan monilla ESG-pisteillä on huono luokitus useimmille fossiilisia polttoaineita valmistaville yrityksille, koska ne väittävät, että ne vaikuttavat ilmastonmuutokseen. Jotkut analyytikot toisaalta uskovat, että nämä yritykset ovat ympäristön kannalta myönteisiä, koska ne pyrkivät tarjoamaan halvempaa energiaa ympäri maailmaa. Näin he auttavat torjumaan köyhyyttä. Muista, että kehittyneet maat, kuten Yhdysvallat, eivät menestyisi näin ilman fossiilisia polttoaineita.

Lisäksi vallitsee yksimielisyys siitä, että sähköauto yritykset ovat ympäristön kannalta hyviä. Uskon, että tämä on erittäin kyseenalaista, koska useimmat näistä ajoneuvoista käyttävät fossiilisia polttoaineita. Metallien, kuten nikkelin, kuparin ja litiumin, louhinta ei ole lainkaan vihreää.

Onko ESG huijaus?

Huijaus määritellään petokseksi tai harhaanjohtavaksi teoksi tai toiminnaksi. Siksi tässä tapauksessa voimme päätellä, että jonkinlainen ESG on huijaus. Olemme viime aikoina nähneet sääntelyviranomaisten haastavan yrityksiä oikeuteen viherpesua vastaan. Viime viikolla KLM haastettiin oikeuteen viherpesusta.

Uskon, että ESG:tä ei pitäisi olla olemassa eikä sitä pitäisi käyttää sijoituspäätösten tekemiseen. Sen sijaan sijoittajien tulisi aina tarkastella yrityksen kannattavuutta ja sen arvoa määrittääkseen, onko se hyvä sijoitus. Kuten alla näkyy, Vanguard ESG US Stock ETF on menestynyt huonommin kuin SPDR S&P 500 ETF viimeisen 12 kuukauden aikana.

SPY ETF vs Vanguard ESG Fund

Ratkaisu olisi erottaa nämä kolme mittaria. Tällaisessa tilanteessa sijoittajat voivat allokoida varoja ympäristöön keskittyneisiin yrityksiin. Sama voidaan tehdä sosiaalisille ja hallinnollisille osille.

