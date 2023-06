Yhdysvaltain tasavalta Brad Sherman SEC:n “lopettavasta” kryptosta Yhdysvalloissa: “Toivoa niin”

Yhdysvaltain edustaja Brad Sherman on jatkanut kryptonvastaista kantaansa väittäen tällä kertaa CNBC:n haastattelussa, että krypto on ” houkutellut niin monia sarlataaneja ja tarvitsee varmasti sääntelyä”.

Yhdysvaltain taloyhtiön rahoituspalvelukomitean jäsen esitti huomautuksen esiintyessään “The Exchange” -ohjelmassa ennen Fedin korkoilmoitusta. Hänen kommenttinsa tulivat myös sen jälkeen, kun US Securities and Exchange Commission (SEC) oli äskettäin säännellyt Binancea ja Coinbasea.

Kun kongressiedustaja kysyttiin, ennustivatko krypton säätely ja SEC:n äkillinen täytäntöönpanotoimien ja oikeusjuttujen aalto krypton loppua Amerikassa, kongressiedustaja vastasi:

“Toivottavasti, älkää luulko niin”, ennen kuin lisäsin, että krypto ei edes sijoitusverkostona ollut hyvä Amerikalle.

“Jos kuuntelee promoottoria, he sanovat yrittävänsä eristää luottorahoitusjärjestelmää, joka on läpäisemätön liittovaltion hallitukselle – jotta se olisi pakotteiden kiertäjien käytettävissä. Jotta Yhdysvalloilla ei ole enää tätä suurta roolia kansainvälisissä asioissa.”

Hän lisäsi kryptovaluutan määritelmän olevan “piilotettua rahaa” ja selitti, että sen veron- ja pakotteiden kiertäjät tarvitsevat piilorahaa.

Väitteellä, että krypto on tarkoitettu alentamaan transaktiokustannuksia keskivertoamerikkalaisille, hän huudahti, että ala on ollut olemassa jo jonkin aikaa ja että vaikka se saavutti 3 biljoonan dollarin markkina-arvon, se “ei tehnyt helpommaksi tai halvemmaksi osta voileipä.”

Hänen argumenttinsa:

“Menet metroon, voit käyttää pankkikorttia ja voit käyttää luottokorttia. Jos sinulla on krypto, mitä teet? Sinun on vaihdettava se rahaksi, siirrettävä se debit-kortille ja sitten ostettava voileipä. Se ei ole maksujärjestelmä, se ei ole valuutta. Se on yritys ansaita biljoonia dollareita luomalla valuutta.”

Marraskuussa 2022 kryptopörssi FTX romahti dramaattisesti ja silloinen toimitusjohtaja Sam Bankman-Fried pidätettiin ja häntä syytettiin petoksesta muiden rikosten ohella. Miljoonat asiakkaat joutuivat FTX:n romahduksen uhriksi useiden kryptoyritysten konkurssien seurauksena. Nämä tapahtumat on tallennettu näihin 25 tilastoon “hullusta vuodesta 2022” kryptoalalle.

Vaikka hän ei usko, että kryptoa “säännelty pois olemassaolosta”, Sherman sanoo, että alan romahdus on sinänsä.

“Se on houkutellut niin monia sarlataaneja, ja se tarvitsee varmasti sääntelyä. Sam Bankman-Fried ei ole ainoa. Lopulta uskon, että krypto haalistuu krypton takia. Ei ole mitään loogista syytä, miksi Bitcoin on arvokkaampi kuin hamsterikolikko, ja jos hamsterikolikko on olemassa, entä Cobra-kolikko? Vuosi sitten sanoin, että no, ei ole olemassa mongoosekolikkoa – ehkä pitäisi olla mangustikolikko, ja he loivat sellaisen, ja jonkin aikaa se oli miljoonien dollarien arvoinen.