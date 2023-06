EUR/CHF muodostaa käänteisen kupin ja kahvan ennen EKP:n päätöstä

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

EUR/CHF-kurssi liikkui sivusuunnassa keskiviikkona, kun sijoittajat odottavat Euroopan keskuspankin (EKP) tulevaa korkopäätöstä. Parin kauppa käy 0,9760:ssa, missä se on ollut viime päivinä.

EKP:n korkopäätös edessä

Yksi suurimmista forex-uutisista Tällä viikolla on EKP:n tuleva korkopäätös. Kokous järjestetään aikana, jolloin eurooppalaiset tiedot lähettävät ristiriitaisia signaaleja taloudesta.

Tiistaina Saksan ja Espanjan tiedot osoittivat, että kuluttajahintaindeksi (CPI) on menossa oikeaan suuntaan. Saksan inflaatio laski 6,3 prosenttiin, kun taas Espanjassa kuluttajahintaindeksi laski toukokuussa 3,2 prosenttiin. Euroalueen inflaatio hidastui kuukauden aikana 6,1 prosenttiin. AvaPartnerin tiedottaja sanoi iNvezzille antamassaan muistiossa:

”Laaja inflaatio on laskussa energian hintojen myötä. EKP suhtautuu myönteisesti tähän suuntaukseen. Pankki kuitenkin toistaa, että perusinflaatio on edelleen sitkeän korkea, mikä merkitsee tarvetta kiristää lisää. Lisäksi EKP haluaa edelleen sulkea korkoeron Federal Reserven kanssa.

Muut talousluvut osoittavat, että joillakin Euroopan talouden osilla ei mene hyvin. Eurostatin raportti osoitti, että blokin teollisuustuotanto kasvoi huhtikuussa 0,2 prosenttia, mikä on vähemmän kuin mediaaniarvio 0,8 prosenttia.

Tätä taustaa vasten EKP pitää kaksipäiväisen rahapoliittisen kokouksensa keskiviikkona ja tiistaina. Ekonomistit uskovat, että EKP eroaa keskuspankista. Se tekee sen nostamalla korkoja 0,25 prosenttia. Jos näin tapahtuu, pankki nostaa koron 4,0 prosenttiin ja talletuskoron 3,50 prosenttiin.

Toinen tärkeä EUR/CHF-uutinen tapahtuu ensi viikolla, kun Sveitsin keskuspankki (SNB) pitää kokouksensa. Pankki jättää todennäköisesti korot ennalleen 1,50 prosenttiin, koska Sveitsin inflaatio on hidastunut muutaman viime kuukauden aikana.

EUR/CHF tekninen analyysi

TradingView:n EUR/CHF-kaavio

Euron ja Sveitsin frangin välinen kurssi saavutti huippunsa pariteettitasolla 1,00 aiemmin tänä vuonna. Sittemmin pari on ajautunut alaspäin ja siirtynyt alle 25 päivän ja 50 päivän liukuvan keskiarvon (MA). Se on myös muodostanut käänteisen kupin ja kädensijan kuvion, mikä on merkki laskevasta jatkosta. Tämän kuvion alapuoli on 0.9675.

Tästä syystä on todennäköistä, että EUR/CHF-parilla on laskeva murto, kun myyjät tavoittelevat seuraavaa tukitasoa 0,9414:ään, alimmalle pisteelle vuonna 2022.

