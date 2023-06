Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Kryptovaluutat ja osakkeet vetäytyivät sen jälkeen, kun Yhdysvaltain keskuspankki teki kesäkuun korkopäätöksen keskiviikkona. Yhdysvalloissa Dow Jones laski 220 pistettä ja Russell 2000 -indeksi yli 1,17 %. Toisaalta Bitcoinin hinta putosi 25 000 dollariin, kun taas Ethereum vetäytyi 1 647 dollariin.

Yhdysvaltain keskuspankin korkojennostoja koskeva tauko

Suurin talousuutinen viikon lopussa oli keskuspankin päätös keskeyttää koronnostot keskiviikkona. Tämä oli tärkeä päätös, sillä Fed on nostanut korkoja viimeisen kymmenen peräkkäisen kokouksen aikana inflaation torjumiseksi. Pankki päätti säilyttää määrällisen kiristyspolitiikan.

Tauko on positiivinen asia riskialttiille omaisuuserille, kuten osakkeille ja kryptovaluutoille. Molemmat omaisuuserät kuitenkin putosivat, sillä Fedin lausunto oli hieman haukkamainen. Esimerkiksi pistekaavio osoittaa vielä kaksi koronnostoa myöhemmin tänä vuonna, mikä tarkoittaa, että päätekorko nousee 5,65 prosenttiin.

Fedin päätös tehtiin päivä sen jälkeen, kun Yhdysvallat julkaisi rohkaisevat kuluttaja-inflaatiotiedot. Bureau of Labor Statistics -julkaisun mukaan kokonaisinflaatio putosi toukokuussa 4 prosenttiin, alimmalle tasolle sitten vuoden 2021. Se on laskenut asteittain saavutettuaan pandemian aikanahuippunsa 9,3 prosenttiin.

Näin ollen, jos kyseinen suuntaus jatkuu, tarkoittaa se, että Fediin ei kohdistu paineita nostaa korkoja myöhemmin tänä vuonna. Sellaisenaan on todennäköistä, että kryptovaluutat ja osakekurssit jatkavat nousuaan muutaman seuraavan kuukauden aikana.

Ennuste-tokenien myynti kukoistaa

Yksi parhaista kryptovaluuttauutisista tällä viikolla oli kyse Chancerista, uudesta lohkoketjuprojektista, joka aloitti tokeniensa myynnin kesäkuun 13. päivänä. Kahden viime päivän aikana ennakkomyynti on kerännyt sijoittajilta yli 235 152 dollaria. Tämä tarkoittaa, että he ovat keränneet noin 24 % verran miljoonan dollarin tavoitteestaan. Tämän seurauksena on todennäköistä, että kehittäjät saavuttavat tavoitteensa muutaman seuraavan viikon aikana.

Jokainen #CHANCER-token myydään hintaan 0,01 BUSD, ja kehittäjät nostavat hinnan 0,011 BUSD:iin seuraavassa vaiheessa.

Mikä on Chancer?

Chancer on uusi yritys, joka pyrkii mullistamaan vedonlyöntialaa, jota nyt hallitsevat jättiläisyritykset, kuten DraftKings ja Flutter Entertainment. Chancer pyrkii esittelemään innovatiivisen hankkeen, jossa ihmiset voivat lyödä vetoa olemassa olevista markkinoista tai jopa luoda omia.

Tässä ekosysteemissä on useita ominaisuuksia. Ensinnäkin kaikki alustan jäsenet voivat luoda vedonlyöntimarkkinansa. Voit esimerkiksi luoda markkinat vahvistetulle jalkapallopelille, jota ei ole suosituimmilla alustoilla. Voitot maksetaan $CHANCER-tokenilla.

Toiseksi kehittäjät toivovat markkinoiden täydellistä hajauttamista. He toivovat voivansa luoda hajautetun autonomisen organisaation (DAO), joka tekee keskeisiä päätöksiä ekosysteemistä. DAO:ssa kuka tahansa tokenin haltija voi äänestää ekosysteemin avainkysymyksistä. Kolmanneksi sen whitepaper-julkaisun mukaan ekosysteemi mahdollistaa share2earnin, panostamisen ja alennukset käyttäjille.

Onko Chancer hyvä ostos?

Chancer tulee mullistamaan erittäin suurta alaa. Tutkimukset uskovat, että online-urheiluvedonlyöntialan arvo on yli 92 miljardia dollaria. Sitä käyttävät miljoonat osallistujat ympäri maailmaa. Siksi on todennäköistä, että alusta kaappaa jonkin verran markkinaosuutta tulevaisuudessa.

Siksi on mahdollista, että Chancerin token pärjää hyvin siinä vaiheessa, kun se listataan avainpörsseihin seuraavien kuukausien aikana. Kun inflaatio laskee ja Fed keskeyttää koronnostonsa, on mahdollista, että token pärjää hyvin. Ennakkomyyntiin sijoittamiseen liittyy kuitenkin aina riski. Siksi sinun tulee sijoittaa ainoastaan sellaisia määriä, joita sinulla on varaa menettää. Katso kuinka ostaa Chancer täältä.