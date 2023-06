USD/PKR: Tästä syystä Pakistanin rupia on tuhoon tuomittu

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Pakistanin rupia on lähellä kaikkien aikojen alhaisimmillaan, kun hallituksen ja Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) väliset erot jatkuvat. USD/PKR -parin kurssi oli 287,99, muutaman pisteen alle kaikkien aikojen korkeimman, lähellä 300:aa. Samaan tapaan punnan ja rupian välinen kurssi oli 363,55, hieman ennätyskorkeutta alempi.

Pakistanin ja IMF:n erimielisyydet jatkuivat

Pakistanin talouteen on kohdistunut voimakkaita paineita viime vuosina. Ensinnäkin maa on kärsinyt lukuisista luonnonkatastrofeista, kuten tulvista ja maanjäristyksistä. Vuonna 2022 suurin osa maasta oli tulvien peitossa, jotka vaativat tuhansia ihmishenkiä ja miljardeja dollareita taloudellisia vahinkoja.

Pakistan on myös ollut altis suurille maanjäristyksille. Juuri tällä viikolla joissakin osissa maata tapahtui suuri maanjäristys lähellä Gandoh Bhalessaa. Maan poliittinen ympäristö on myös ollut vaikea, mistä on osoituksena Imran Khanin pidätys viime kuussa.

Samaan aikaan Pakistanin talous romahtaa. Enemmän heikkouden estämiseksi hallitus on neuvotellut IMF:n kanssa, jolla on hallussaan 7 miljardia dollaria pelastusvaroja. Tällä viikolla hallitus julkisti 51 miljardin dollarin budjetin heinäkuussa alkavalle varainhoitovuodelle.

Lausunnossaan IMF arvosteli hallitusta siitä, ettei se ole toteuttanut tarvittavia uudistuksia. Lausunnossaan IMF:n edustaja kritisoi budjettia siitä, ettei se ole laajentanut veropohjaa progressiivisesti.

Tämän seurauksena on epäselvää, vapauttaako IMF seuraavan 1,1 miljardin dollarin erän tukipaketista. Jos rahasto ei pysty tähän, maalla on vaikeuksia hankkia lisää varoja. Analyytikot uskovat, että sen liittolaiset, kuten Saudi-Arabia ja Kiina, voisivat tarjota jonkin verran lyhytaikaista tukea.

Mutta tulevaisuus on synkkä, koska Pakistan tarvitsee yli 20 miljardia dollaria ulkomaisten velkojensa täyttämiseen. Tämä on huomattava määrä rahaa yritykselle, jonka valuuttavarannot ovat 4 miljardia dollaria, ja se riittää kattamaan yhden kuukauden tuonnin.

USD/PKR tekninen analyysi

USD/PKR-kaavio TradingView:n mukaan

USD:n ja PKR:n välinen vaihtokurssi on ollut vahvassa nousutrendissä viime vuosina. Pakistanin rupia on menettänyt arvostaan yli 150 % viimeisen viiden vuoden aikana ja yli 245 % viimeisen vuosikymmenen aikana. Päiväkaaviossa USD/PKR-pari on pysynyt 25 päivän ja 50 päivän liukuvan keskiarvon (EMA) yläpuolella.

Siksi uskon, että Pakistanin rupia todennäköisesti jatkaa romahdusta maan talouskriisin jatkuessa. Vaikka IMF:n sopimus tuo jonkin verran helpotusta, valuutan pitkän aikavälin näkymät ovat edelleen laskevat. Ensinnäkin useimpien pakistanilaisten ihmisten, jotka ovat nähneet arvonsa romahtavan, on vaikea sijoittaa tai säästää paikallisessa valuutassa.