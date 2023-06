ACU:n monenvälinen talousviestintäjärjestelmä korvaa SWIFTin kesäkuussa 2023

Äskettäisen raportin mukaan dollarin purkamisprosessi on saanut lisäpotkua Asian Clearing Unionin (ACU) myötä, joka on useiden keskuspankkien välinen maksujärjestely, joka suunnittelee ilmoittavansa SWIFT-vaihtoehdon käyttöönotosta kesäkuussa 2023.

ACU koostuu Intiasta, Malediivit, Bangladesh, Bhutan, Myanmar, Nepal, Pakistan ja Sri Lanka, ja sen puheenjohtajana toimii tällä hetkellä Iran.

Intian keskuspankin 2021 huomautuksen mukaan ACU:ta koskevista usein kysytyistä kysymyksistä selvitys tapahtuu

Aasian rahayksiköt (AMU) on ACU:n yleinen laskentayksikkö, ja sen nimellisarvo on “ACU Dollar”, “ACU Euro” ja “ACU Yen”, joka vastaa arvoltaan yhtä Yhdysvaltain dollaria, yhtä euroa ja yhtä Japanin jeniä. vastaavasti. Kaikkien ACU-maksuvälineiden on oltava AMU-määräisiä.

Viimeisimmän saatavilla olevan ACU- raportin mukaan huhtikuulta 2023 jäsenkeskuspankeille hyvitettävä/veloitettu kokonaiskorko kasvoi 1090,9 % vuosittain.

SWIFT vaihtoehto

Uuden rajat ylittävän talousviestintäpalvelun käyttöönotto mahdollistaa transaktioiden siirtymisen dollareista, euroista ja jeneistä maiden vastaaviin valuuttoihin.

Tämä merkitsee ratkaisevaa kehitystä valmisteltaessa elokuussa pidettävää BRICS-huippukokousta, jonka odotetaan edistävän keskustelua dollarin purkamisesta ja vahvistavan protokollia ja prosesseja, joita GoldSilver Prosin Rob Kientz kutsuu.

…kilpailevien valuuttojen moninapainen aikakausi.

Kuten aiemmissa Invezz- artikkeleissa mainittiin, dollarin kestävyys on pohjimmiltaan luottamuksen muoto, ja vaikka sen vaikutus vähenee vähitellen, Kientz huomauttaa, että kun perustavanlaatuinen usko dollariin antaa periksi,

… sitten se vain kaatuu ja mielestäni () vesiputouksella…

Tällainen siirtyminen pois dollarista ei kuitenkaan voi tapahtua yksinään, ja se edellyttäisi muiden kuin dollarimääräisten kahden- ja monenvälisten kauppasopimusten nopeuttamista, Yhdysvaltain pankkijärjestelmän lisää rasitusta, uusien rahoitusarkkitehtuuritekniikoiden käyttöönottoa ja maailmanlaajuiset dollarivelat.

Kuten Iranin keskuspankin varapääjohtaja Mohsen Karimi totesi,

(ACU) maat päättivät luoda itselleen räätälöidyn järjestelmän, koska Swift ei ole kaikkien maiden saatavilla ja sillä on omat kustannukset.

Siten ACU:n on määrä ottaa suuri harppaus tähän suuntaan ja lisätä paikallisia valuuttavirtoja ja vaihdettavuutta alueella.

Lisää vauhtia

Valuuttakurssivaihteluiden rajoittamiseksi ja kansainvälisten pakotteiden estämiseksi Valko-Venäjä ja Mauritius ovat myös tiettävästi hakeneet ACU:n jäsenyyttä.

Lisäksi iranilainen uutistoimisto kertoi, että Iran kutsui Venäjän ryhmän seuraavaan huippukokoukseen.

Vaikka dollari säilyttää hallitsevan aseman globaalissa valuuttajärjestyksessä, ministeri Janet Yellenin tuoreet kommentit osoittavat, että päättäjät ymmärtävät, että dollari on mennyt laskutrendiin Ukrainaan liittyvien pakotteiden käyttöönoton jälkeen.

Aiemmassa artikkelissa selostin joitakin syitä, miksi sihteeri Yellen saattaa menettää uskonsa dollariin.

Kientz uskoo, että

…saamme olla noin kolmannes tai neljäkymmentä prosenttia dollarin purkamisen ja vaihtoehtoisiin valuuttoihin siirtymisen trendistä.

On huomattava, että taustalla olevan teknologisen alustan luonne ei ole vielä selvä.

Tämän raportin mukaan Iranin keskuspankki kehitti vielä nimeämättömän järjestelmän, kun taas muut uutistoimistot ovat havainneet, että jäsenmaiden keskuspankit ottavat käyttöön SEPAM- nimisen Iranin alustan mahdollistamaan rahoitustapahtumia.

