“Täysin hämmentynyt” Fed lähettääkseen korkoja sekä nollaan että äärettömään?

10 peräkkäisen liittovaltion rahastokoron nousun jälkeen FOMC keskeytti (tai ehkä ohitti) koronnoston kesäkuun kokouksessaan.

Jerome Powell on tehnyt selväksi, että Federal Reserve aikoo nostaa korkoja heinäkuussa ja vielä kerran tänä vuonna, ja viimeisin ilmoitus on vain hengähdystauko taloudelle.

Powellin keskeinen huolenaihe on edelleen se, että inflaatio on tahmeaa, erityisesti CPI.

Rahatalouden viiveet ja se, miten ne voivat esiintyä taloudessa, ovat edelleen ratkaisevan tuntematon.

Mutta sijoittaja ja suosittu Youtuberi George Gammon uskoo, että talouden toimijat ovat todennäköisesti väärässä odottaessaan tiukentumisen jatkuvan.

Itse asiassa hän sanoo,

…et usko mitä tapahtuu seuraavaksi, ja voin vakuuttaa teille, että markkinat ovat täysin valmistautumattomia… (tulee olemaan) korkojen valtava lasku.

Miksi Gammon luulee, että Fed ei noudata omia lupauksiaan?

No, katsotaanpa tätä kaaviota.

Puhuessaan Fedin saavutuksista Gammon sanoi,

…vuodelle 2000 mennessä Fed oli koronnostosyklissä… he painoivat taukopainiketta aivan kuten tänään ja näet mitä tapahtuu seuraavaksi? Nousivatko korot vai laskivatko korot? He menivät suoraan alas.

Hän lisäsi,

…sitten he aloittivat uuden koronnostosyklin…vuosille 2006-2007. Mitä he tekivät? He pysähtyivät… Etkö usko, että Alan Greenspan… (ja) Ben Bernanke sanoivat täsmälleen samaa kuin Jerome Powell tänään? … Pidämme vain tauon, mutta älä huoli. Aiomme säilyttää vaellushinnat muutaman kuukauden kuluttua.

Mitä tulee äskettäiseen maailmanlaajuiseen terveyskriisiin, Gammon tunnistaa samanlaisen mallin ja toteaa,

…se ei koskaan toimi sillä tavalla… Jerome Powell itse nosti korkoja (taukoon asti) ja tiedät tarkalleen, mitä tapahtuu seuraavaksi.

Muuttuvat tekijät

Onko Gammon oikeassa olettaessaan, että Fed:n massiivinen U-käännös sokaisee markkinoita?

Hän viittaa aiheeseen, joka on tullut usein esille aikaisemmissa Invezz- kappaleissani.

Tämä on ajatus, että kiihtyvä inflaatio johtui huomattavassa määrin pitkittyneestä halvan rahan politiikasta, ennennäkemättömistä finanssipoliittisista elvytystoimista ja globaalien toimitusketjujen häiriöistä.

Fedin ja valtiovarainministeriön virkamiesten haluttomuus hylätä “väliaikaisen” teorian nosti kuluttajahintaindeksin neljän vuosikymmenen huipulle.

Vaikka inflaatio on edelleen tavoitetasoa korkeampi, se on ratkaisevan tärkeää, että se on laskenut huomattavasti kesäkuun 2022 korkeimmasta 9,1 prosentista.

Tämän seurauksena Fedin politiikan päätekijä viimeisen viidentoista kuukauden aikana pitäisi olla huomattavasti heikompi.

Epäonnistuneet tiedot

Kuluttajahintaindeksin lisäksi on olemassa lukuisia huolestuttavia indikaattoreita, jotka osoittavat paitsi lähestyvän taantuman myös mahdollisen laman kaltaisen pysähtymisen.

Markkinoilla on samanaikaisesti edessään käänteinen tuottokäyrä, liikekiinteistöjen romahdus ja asuntojen hintojen jyrkkä lasku, joka vie mukanaan kuluttajien ostovoimaa.

Intian keskuspankin entinen pääjohtaja Raghuram Rajan totesi, ettei pankkijärjestelmää jätetä huomiotta, sillä kolme Yhdysvaltain historian neljästä suurimmasta romahtamisesta johtui aiemmin tänä vuonna.

…vaikka pankkiongelman ensimmäinen vaihe on luultavasti ohi, pankeissa on ilmaantunut hitaasti palava tuska, kun he huomaavat, että heillä on pitkäaikaisia lainoja alhaisilla koroilla ja talletukset hinnoitellaan paljon korkeampiin korkoihin, joten niiden kannattavuus, varsinkin pieni ja keskisuuri sektori, heikkenee…

Työttömyys ja energia

Aiemmassa kirjoituksessani väitin, että työmarkkinoiden vahvuus voi olla vaarallisen liioiteltua.

Tämä on saattanut johdattaa päättäjät harhaan liialliseen kiristykseen, mikä on jälleen aiheuttanut riskit rahatalouden viiveistä.

Gammon huomauttaa,

Mitä Jerome Powell yrittää tehdä? Hän yrittää hidastaa inflaatiota nostamalla työttömyysastetta.

Jos parantuneet maatalouden ulkopuoliset palkkasummat peittävät työmarkkinoiden haurauden, työttömyysluvut voivat yhtäkkiä nousta yli odotusten.

Jos näin on, monet edellä mainituista tekijöistä heikkenevät todennäköisesti merkittävästi.

Laajemmalla kansainvälisellä makrotalouden tasolla OPEC+:n ja Saudi-Arabian öljyntuotannon vähentäminen 2 miljoonalla barrelilla päivässä ei ole johtanut raakaöljyn hintojen jatkuvaan nousuun, mikä on merkki maailmanlaajuisesta kysynnän supistumisesta.

Turvallinen omaisuuden kysyntä ja masennus

Jeff Snider Eurodollar-yliopistosta odottaa, että talouden heikkeneessä, kuten sen pitäisi tapahtua, jos korot pysyvät korkealla, on kiire turvallisten omaisuuserien, kuten kullan, käteisen, Yhdysvaltain valtion velkasaneerausten ja muiden käteisvarojen, luomiseen.

Snider väitti, että vaikeina aikoina talouden toimijat haluavat vähentää riskejä, joten

… (1930-luvulla) …turvallisten sijoitusten korot laskivat, koska taantuman aikana turvallisuuden kysyntä nousee.

Tämä on malli, joka näyttää nousevan uudelleen tänään.

Tämä käy ilmi, kun huomioidaan, että noin lokakuusta 2022 lähtien Fedin koronnostoilla ei ole ollut vaikutusta 10 vuoden korkoihin.

Ennen tätä valtion rahastojen tuotot seurasivat liittovaltion rahastojen korkoa korkeammalla, kun lainakustannukset nousivat.

Tämä on kuitenkin muuttunut dramaattisesti viimeisen seitsemän–kahdeksan kuukauden aikana, kun 10 vuoden tuotot ovat laskeneet noin 11 peruspistettä YTD:stä, samalla kun ohjauskorkokäyrä on noussut 4,25–4,50 %:sta 5,0 % – 5,25 %:iin.

Kirjoitushetkellä kullan hinta oli 7,32 % nousussa YTD:stä.

Tämä viittaa siihen, että turvasatamakohteiden kysyntä on kasvanut merkittävästi, mikä osoittaa, että talous saattaa olla siirtymässä siihen, mitä Snider viittaa.

…masennustaloustiede.

Kaksisuuntaiset korot

Sniderin pohjalta Gammon toteaa, että koska turvallisten omaisuuserien tuotto on laskemassa ja deflaatiovoimat kiihtyvät,

…meidän pitäisi odottaa myös Fedin rahastokoron laskevan. Oletetaan, että ne palaavat nollaan… koska meillä on jonkinlainen tilanne… kriisi, masennus, taantuma, Black Swan…

Tämä ei ole käsittämätön skenaario, koska näin on tapahtunut aiemmin, suuren finanssikriisin aikana ja jopa aivan äskettäin.

Löysä ja tiukka ympäristö yhdessä

Jos tällainen tilanne syntyy, korot voivat saavuttaa tilanteen, jossa ne ovat yhtä aikaa löysät ja kireät.

Koska korot olisivat teknisesti alhaiset, pankkisektorin suuret toimijat maksaisivat nolla prosenttia koroista ja hyötyisivät helpoista politiikoista.

Samanaikaisesti vihamielistä ympäristöä voi pahentaa odottamaton tapahtuma, jolloin horjuva pankkijärjestelmä ei halua lainata “äiti-ja-pop”-yrityksille tai yrittäjähankkeille, mikä nostaa tämän luokan efektiivisen lainakoron äärettömyyteen.

Luoton supistuminen

Mainstream-luotto on jo kuivumassa keskivertoyhdysvaltalaiselle, kun LendingTree- raportti toukokuussa 2023 totesi, että 43 prosenttia amerikkalaisista aikoo hakea BNPL-lainaa seuraavan kuuden kuukauden aikana.

Suurin osa näistä lainoista on otettu käyttöön, kunnes palkat tulevat saataville, kun taas valitettavasti viidesosa kuluttajista ilmoittaa tarvitsevansa varoja välttämättömien tavaroiden, kuten päivittäistavaroiden, ostamiseen.

Fedin johtavien lainapäälliköiden tutkimus osoitti, että ehdot kiristyvät jo ensimmäisellä neljänneksellä.

Kiinnostuneet lukijat voivat löytää lisätietoa kyselystä täältä.

Ilman käyttöpääoman saatavuutta tuotanto ja palvelutarjonta alkavat supistua selvästi ensi vuonna, mikä pahentaa taloustilanteen heikkoutta.

Gammon lisää,

Kun he (ärsytysohjelmat) vetäytyvät ja tekevät paljon vähemmän sitä, mikä aiheutti kuluttajahintainflaation, aluksi näet talouden luonnonvoimien alkavan vauhtiin, ja silloin alamme nähdä inflaation, ellei suoranaisesti. deflaatio…

Esimerkiksi keskeinen M2-indikaattori on supistunut.

“Täysin hämmentynyt” pitkällä aikavälillä?

Mike Shedlock, suosittu bloggaaja ja arvostettu taloustieteen ääni, kirjoitti Fedin viimeisimmästä ilmoituksesta,

Pistekaavio tulevaisuuden odotuksista paljastaa täydellisen hämmennyksen.

Vaaleanpunainen varjostus edustaa koron mediaaniennustetta.

Shedlock väittää, että useiden tekijöiden lopputulos on edelleen mysteerin peitossa, mukaan lukien Yhdysvaltain hallituksen pyrkimys puhtaaseen energiaan, vuoden 2024 vaalit, Kiinan ja Taiwanin väliset jännitteet ja lisääntyvät deglobalisaatiovoimat.

Ei siis pitäisi olla yllätys, että valiokunnan jäsenten keskuudessa on niin paljon hämmennystä.

Hän lisäsi,

Täydellinen hämmennys on sopiva asema. Olisimme paljon paremmassa asemassa nyt, jos keskuspankilla olisi enemmän erilaisia mielipiteitä inflaatiosta, loputtomasta QE:stä ja kannoista, joista jokainen keskuspankin jäsen oli samaa mieltä, ja ne kaikki olivat vuosia väärässä.

