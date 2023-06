USD/CHF ennuste: signaali ennen SNB:n korkopäätöstä

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Sveitsin frangi on menestynyt tänä vuonna hyvin Sveitsin keskuspankin (SNB) voimakkaiden toimien ansiosta. USD/CHF -pari on pysynyt jatkuvasti alle pariteettitason 1 ja leijuu nyt lähellä alinta tasoaan sitten toukokuun 2021. Se on pudonnut yli 11 % tämän vuoden korkeimmasta tasosta.

Sveitsin keskuspankin päätös edessä

Suurin CHF-uutinen Tällä viikolla Sveitsin keskuspankki tekee tulevan korkopäätöksen, joka on määrä tehdä torstaina. Tämä päätös tulee viikko sen jälkeen, kun keskuspankki päätti jättää korot ennallaan 5,0–5,25 prosentin välillä.

Reutersin kyselyyn vastanneet taloustieteilijät odottavat SNB:n jatkavan korkojen nostamista taistellakseen kiihtyvää inflaatiota vastaan. He näkevät pankin nostavan korkoja vielä 0,25 % ja nostaen korot usean vuosikymmenen korkeimmalle tasolle 1,75 %.

SNB on omaksunut viime kuukausina erittäin haukkamaisen sävyn, vaikka Sveitsin inflaatio on edelleen alle sen vertailumaiden. Esimerkiksi tässä kuussa julkaistut tiedot osoittivat, että maan vuotuinen inflaatio nousi toukokuussa 2,8 prosenttiin, mikä on korkein taso sitten vuoden 1993.

Sveitsin inflaatio on alhaisempi kuin muissa maissa. Esimerkiksi Iso-Britannian vuotuinen inflaatio oli huhtikuussa yli 8 %, kun taas euroalueen inflaatio oli toukokuussa yli 6 %. Viime viikolla julkaistujen tietojen mukaan USA:n inflaatio hidastui toukokuussa 4,0 prosenttiin.

USD/CHF-pari reagoi useisiin muihin forex-uutisiin Tämä viikko. Tärkein niistä on Jerome Powellin todistus, jossa hän puhuu viime viikon korkotauosta. Hän antaa myös tietoa siitä, mitä on odotettavissa myöhemmin tänä vuonna. Myös muut Fedin virkamiehet, kuten Tom Barkin ja Loretta Mester, puhuvat.

USD/CHF tekninen analyysi

USD/CHF-kaavio TradingView’n mukaan

USD:n ja CHF:n välinen vaihtokurssi on ollut vahvassa laskevassa trendissä viime kuukausina. Se on onnistunut pudottamaan alle tärkeän vastuspisteen 0,9150:ssa, korkeimman pisteen 30. toukokuuta. Pari on vetäytynyt alle 25 päivän ja 50 päivän liukuvan keskiarvon (EMA).

Lisäksi se putosi alle tärkeän tukitason st 0,9088, alimman pisteen tämän vuoden helmikuussa ja marraskuussa 2021. Tästä syystä parin pienimmän vastuksen polku on alaspäin, ja seuraava katsottava taso on 0,8830.