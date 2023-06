USD/IDR-analyysi ennen Indonesian keskuspankin päätöstä

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

USD/IDR -kurssi ajautui ylöspäin maanantaina, kun sijoittajat odottivat Indonesian keskuspankin tulevaa korkopäätöstä. Pari testasi uudelleen tärkeän vastustason 15 000:ssa, mikä on korkein taso sitten tämän vuoden kesäkuun 5. päivän.

Indonesian keskuspankin korkopäätös

Yhdysvaltain dollarin ja Indonesian rupian välinen kurssi on ollut vahvassa nousussa viime päivinä Fedin viimeisimmän korkopäätöksen jälkeen. Fed päätti lausunnossaan pitää korot ennallaan 5–5,25 prosentissa.

Painopiste siirtyy nyt Indonesian keskuspankin tulevaan korkopäätökseen, joka on määrä tehdä tämän viikon torstaina. Ekonomistit uskovat, että keskuspankki päättää pitää koron ennallaan 5,75 prosentissa.

Indonesian keskuspankki, kuten muutkin keskuspankit, on nostanut korkoja viime vuoden elokuusta lähtien. Sittemmin se on nostanut korkoja 3,75 prosentista 5,75 prosenttiin pyrkiessään torjumaan inflaatiota. He näkevät talletuskoron pysyvän 5,0 prosentissa ja antolainauskoron 6,50 prosentissa.

Analyytikot uskovat, että keskuspankki jättää korot ennalleen, koska Indonesian inflaatio on siirtynyt tavoitteeseensa. Tuoreimpien tietojen mukaan maan kuluttajahintaindeksi (CPI) nousi toukokuussa 4 %.

Indonesian keskuspankin ekonomistit odottivat inflaation kiihtyvän tavoitteeseensa tämän vuoden kolmannella neljänneksellä.

Indonesian taloudella menee suhteellisen hyvin. Intian tapaan maahan tulee ulkomaisia suoria sijoituksia yritysten siirtyessä Kiinasta. Se hyötyy myös hyödykkeiden, kuten teräksen, palmuöljyn, hiilen ja nikkelin, kasvavasta kysynnästä.

USD/IDR valuuttakurssiennuste

TradingView’n USD/IDR-kaavio

USD:n ja IDR:n välinen kurssi on ajautunut ylöspäin muutaman viime päivän aikana. Se on noussut 5. toukokuuta alimmasta 14 615:stä korkeimmalle 15 000:een. Pari on onnistunut ylittämään tärkeän vastuspisteen 14 838:ssa, alimman pisteen 3. helmikuuta.

Se on jopa ylittänyt tärkeät 25 päivän ja 50 päivän eksponentiaaliset liukuvat keskiarvot (EMA). Lisäksi MACD on siirtynyt hieman neutraalipisteen yläpuolelle, kun taas suhteellinen voimaindeksi (RSI) on ajautunut ylöspäin.

Siksi USD/IDR todennäköisesti jatkaa nousuaan, kun ostajat tavoittelevat seuraavaa keskeistä vastustasoa 15 100:aan. Tämä näkemys vahvistuu, jos hinta liikkuu tärkeän vastuspisteen yläpuolelle 15 012:ssa, joka on korkein piste 31. toukokuuta.