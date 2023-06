Chancerin ennakkomyynti on käynnissä ja on jo muutamassa päivässä osoittanut, että kiinnostus tokenia kohtaan on valtava. Vaikka Bitcoin ja muut kryptovaluutat kamppailevat, CHANCER:in alkuperäinen token, joka on myynnissä 12. vaiheessa ennakkomyyntinsä aikana, on houkutellut lähes 260 000 dollaria muutamassa päivässä. Hankkeen valtavat tulot viittaavat siihen, mitä sijoittajat ajattelevat Chancerin mahdollisuuksista rahapelien ja ennakoivien markkinoiden alalla.

Vedonlyöntimarkkinoiden tulevaisuudennäkymistä kiinnostuneille sijoittajille näyttää siltä, että Chancerin auttaminen 15 miljoonan dollarin keräämisessä jopa karhumarkkinoiden vetämänä on tilaisuus, jota monet eivät ehkä halua jättää väliin.

Miksi Chancer kiinnostaa sijoittajia nykyisen laskusuhdanteen aikana?

Lyhyesti sanottuna Chancer mullistaa vedonlyönnin käyttämällä lohkoketju-tekniikkaa.

Online-vedonlyöntialan, joka kattaa urheiluvedonlyönnin, online-kasinot ja muut alasektorit, arvioidaan kasvavan 12 % kertyvän vuotuisen kasvuprosentin (CAGR) mukaan vuosina 2023-2030 – noin 75 miljardista dollarista 205 miljardiin dollariin.

Yksi tämän kasvun avaintekijöistä on sääntelyyn liittyvä tuki ja käyttöönotto eri verkkoalustoilla ympäri maailmaa tapahtuvan lisääntyvän digitalisoinnin keskellä. Mutta vaikka maailmanlaajuiset online-uhkapelimarkkinat näyttävät houkuttelevilta kyseisten ennusteiden perusteella, yksi näkökohta, jonka on tarkoitus muuttaa sektoria täysin, on lohkoketju-teknologian käyttö.

Kryptokäyttöiset alustat tarjoavat ennustemarkkinoita, jotka ovat muuttaneet alaa virtuaalisella vedonlyönnillä, ja Chancer on valmis mullistamaan tätä entisestään sosiaalisesti ohjatuilla ja demokratisoituneilla ennustemarkkinoillaan, joita ohjaa CHANCER-token.

Chancerin ennakkomyyntiin sijoittaminen tarjoaa todennäköisesti pitkän aikavälin sijoittajille mahdollisuuden hankkia tokeneita huomattavasti halvemmalla. Samaan aikaan kun ennakkomyynti päättyy ja projekti käynnistyy, kysyntä nostaa investointien arvoa muiden passiivisten ansaintamahdollisuuksien ohella osana alkuperäisen tokenin laajempaa hyötyä.

Mikä on Chancer?

Chancer on sosiaalisesti ohjattu ennakoiva markkina-alusta, jota sen tokenia omistavat hallitsevat. Kuka tahansa alustalla voi luoda ennustusmarkkinoita mistä tahansa tapahtumasta, jolla on määritelty lopputulos, olipa kyse sitten urheilusta, kryptopelaamisesta, vaaleista tai mistä tahansa yhteisöllisestä osallistumisesta tai tapahtumasta.

Kuten yllä todettiin, Chancerin tehonlähteenä on CHANCER, hyödyllisyystoken, joka antaa sen haltijalle pääsyn ekosysteemiin sekä muita etuja, kuten hallinnan sen DAO:Sta. CHANCER:in haltijat voivat myös ryhtyä verkon vahvistajiksi ja ansaita tokeneilla. Kun tokenin haltijat panostavat CHANCER:ia tuottoa varten, he auttavat myös varmistamaan verkon turvallisuuden.

Miten Chancer toimii ja mikä siinä on ainutlaatuista?

Perinteisten vedonlyöntialustojen keskitettyjen mallien sijaan, jossa talo aina hallitsee, tarjoaa Chancer avaimen ennustemarkkinoiden luomiseen ja voittojen käsittelyyn käyttäjäyhteisölleen. Alusta tarjoaa myös ekosysteemin osallistujille mahdollisuuden suoratoistaa markkinoitaan muille, jotka voivat sitten katsella niitä ja lyödä vetoa niistä.

Tämä alustan puoli, jossa ihmiset voivat osallistua käyttäjien luomille markkinoille maailmanlaajuisesti, tekee Chancerista ainutlaatuisen.

Peer-to-peer (P2P) -malli, jota ei ole saatavilla perinteisissä vedonlyöntiyrityksissä, voi tuoda miljoonia vedonlyöjiä verkkoon. Miksi? Koska ei ole rajoituksia sille, mitkä markkinat tai tapahtumat voidaan sisällyttää lohkoketjuun, ja edut, kuten läpinäkyvyys ja väärentämisen estävät tulokset, on parannettu älykkäiden sopimusten avulla.

CHANCER:iin sijoittavat siis yritykseen, joka määrittelee vedonlyönnin tulevaisuuden.

Miksi haluaisit sijoittaa CHANCER:iin sen ennakkomyynnissä?

Chancerilla on yhteensä 1,5 miljardia tokenia, joista 65 % on asetettu ennakkosijoittajien saataville alustan pyrkiessä keräämään yhteensä 15 miljoonaa dollaria. Token-myynnin, johon kuka tahansa voi liittyä projektin virallisen ennakkomyyntisivun kautta, odotetaan olevan jo loppuunmyyty ennen sen julkaisua Uniswapissa ja muissa pörsseissä tulevalla vuosineljänneksellä.

Tokenin hinnan suhteen CHANCER on arvoltaan 0,01 dollaria sen ennakkomyynnin ensimmäisessä vaiheessa. Tokenin hinta nousee jokaisessa seuraavassa vaiheessa, kunnes se saavuttaa 0,021 dollarin tokenmyynnin viimeisessä vaiheessa. Tämä tarkoittaa, että jos sijoittaja ostaa CHANCER:ia nykyisessä vaiheessa, hänen sijoituksensa arvo on noussut 110 %.

Kyseiset näkymät ja se, että Chancerin vallankumouksellinen ekosysteemi muuttaa online-vedonlyöntiä lohkoketjun kautta sekä laajemman alan kasvun myötä viittaavat siihen, että sijoittaminen tällä hetkellä voi olla kannattava hanke pitkällä aikavälillä.

Myös karhumaisten markkinaolosuhteiden kanssa kamppailevan kryptoteollisuuden ennustetaan kokevan uuden härkäsyklin, ja odotettavissa olevat markkinoiden myötätuulet nostavat tokenin hintaa uusiin huippuihin. CHANCER näyttää tämänhetkisillä ennakkomyyntihinnoilla siis loistavalta sijoitukselta. CHANCER:sta kiinnostuneet sijoittajat voivat oppia lisää projektista seuraavasta tiedotteesta.