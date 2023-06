Kullan hinnan ennuste: Tästä syystä se nousee uuteen ennätykseen

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Kullan hinta on liikkunut sivusuunnassa viime päivinä, kun sijoittajat arvioivat Federal Reserven viime viikon korkopäätöksen vaikutusta. Noustuaan huhtikuussa ennätykselliseen 2 082 dollariin metalli putosi 1 960 dollariin. Metalli on noussut yli 20 % vuoden 2022 alimmalta tasolta.

Nouseva tapaus kullalle

On kaksi pääasiallista syytä, miksi kullan hinta voi jatkaa nousuaan seuraavien kuukausien aikana. Ensinnäkin Federal Reserve on todennäköisesti lopettanut vaellussyklinsä. Kuten täällä kirjoitimme , pankki päätti jättää korot ennalleen viime viikolla. Se varoitti, että se todennäköisesti jatkaa vaellussykliä myöhemmin tänä vuonna.

On kuitenkin todennäköistä, että pankki ei nouse uudelleen, koska inflaatio on laskemassa. Viime viikolla julkaistujen tietojen mukaan kuluttajahintaindeksi (CPI) putosi toukokuussa 4,0 prosenttiin. Jos trendi jatkuu, inflaatio siirtyy todennäköisesti Fedin tavoitteeseen tämän vuoden viimeisellä neljänneksellä tai ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Toiseksi Yhdysvaltain velkatilanne on huolissaan. Tuoreimmat tiedot osoittavat, että Amerikan julkinen velka hyppäsi yli 32 biljoonaan dollariin. Ja äskettäinen velkakattosopimus takasi, että velka nousee yli 36 biljoonaan dollariin lähivuosina.

Velkakriisin ei odoteta tapahtuvan lähiaikoina. Tulevaisuudessa on kuitenkin mahdollista, että Amerikan velkojat vaativat korkeampia korkoja. Kaikessa tässä kulta on hyvä turvasatama sijoittajille.

Kolmanneksi, kuten olemme kirjoittaneet aiemmin , dollarisaation purkaminen on käynnissä, kun maat monipuolistavat varantojaan. Maat, kuten Venäjä, Kiina, Intia ja Turkki, ovat jatkaneet kultavarantojen keräämistä. Koska epäluottamus Yhdysvaltain dollaria kohtaan jatkuu, on todennäköistä, että kullalle tulee lisää kysyntää.

Samaan aikaan kullan tuotanto ei kasva yhtä nopeasti kuin kysyntä. Tarjonta hyppäsi vain prosentin ensimmäisellä neljänneksellä kysynnän pysyessä korkeana.

Kullan hinnan tekninen analyysi

Toinen kullan hinnan nouseva tapaus on tekniset asiat. Yllä oleva kaavio osoittaa, että kullan hinta muodosti kupin ja kahvan kuvion, joka näkyy violetilla. Se muodostaa nyt tämän kuvion kahvaosan. Lisäksi kulta on jumissa 100 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolella. Kulta on myös siirtynyt hieman avaintuen alapuolelle 1 960 dollariin, mikä on korkein piste tämän vuoden helmikuussa.

Siksi on todennäköistä, että kullan hinta nousee takaisin tulevina kuukausina. Lisää nousua vahvistetaan, jos hinta liikkuu tärkeän vastustustason yläpuolelle 2 000 dollarissa.