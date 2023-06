Hopean hinta-analyysi kullan ja hopean suhteen ajautuessa 84 dollariin

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Hopean hintaan on viime viikkoina kohdistunut kova paine, kun sijoittajat reagoivat Kiinan heikkoon kasvutietoon. Metalli putosi alimmalle tasolle 23,06 dollariin, mikä on alempi kuin vuoden tähän mennessä ollut korkein 26,10 dollaria. Samaan aikaan kullan ja hopean suhde on ajautunut ylöspäin 84 dollariin.

Kiinan talouskasvu

Hopea ja muut teollisuusmetallit ovat vetäytyneet tässä kuussa, kun huoli Kiinan taloudesta jatkui. Kuten kirjoitin täällä , Goldman Sachsin analyytikot päättivät alentaa arviotaan Kiinan taloudesta.

Pankin analyytikot uskovat talouden kasvavan tänä vuonna 5,4 %. Näyttää siltä, että myös maan päättäjät odottavat talouden elpyvän odotettua hitaammin. Kiinan keskuspankki (PBoC) päätti tiistaina laskea korkoja noin 15 peruspisteellä.

On muitakin merkkejä talouden horjumisesta. Esimerkiksi Brent-raakaöljyn hinta on pudonnut tänä vuonna noin 10 %. Kupari, jota pidetään laajalti Kiinan talouden barometrina, on pudonnut yli 12 % tämän vuoden korkeimmasta tasosta.

Samaan aikaan tiedot osoittavat, että asuntosektori ei ole vielä elpymässä. Goldman Sachsin tutkimusten mukaan asuntojen hinnat laskivat toukokuussa noin 70 kaupungissa. Asuntojen aloitus on vain 40 % vuoden 2020 tasosta.

Hopean hinta reagoi Kiinan talouteen, koska maa on maailman suurin kuluttaja. Siksi, kun se ei mene hyvin, sijoittajat yleensä olettavat, että kysyntä on vähäistä.

Seuraava tärkeä hopean hintojen katalysaattori on Federal Reserven puheenjohtajan Jerome Powellin tuleva lausunto. Hän todistaa kongressissa, jossa hän puhuu Yhdysvaltain talouden tilasta ja pankin päätöksestä jättää korot ennalleen. Hopea reagoi Fedin toimintaan, koska sitä pidetään laajalti jalometallina.

Hopean hintaennuste

Hopeakaavio TradingView’lta

Päiväkaaviossa näkyy, että hopean hinta on vetäytynyt muutaman viime viikon aikana. Se on noussut vuoden 26,12 dollarin huipulta nykyiseen 22,90:een. Hopea on myös ylittänyt tärkeän tukitason 24,56 dollarissa, korkeimmalla tasolla joulukuussa, tammikuussa ja helmikuussa. Se on muodostanut katko- ja uudelleentestauskuvion, joka on yleensä laskeva merkki.

Hopea on hieman alle 25 päivän ja 50 päivän liukuvan keskiarvon, kun taas suhteellinen voimaindeksi (RSI) on kallistunut alaspäin. Siksi on todennäköistä, että hopea jatkaa putoamista. Laskutapaus vahvistetaan, jos hinta putoaa alle 22,71 dollarin tuen.

