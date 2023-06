Kun Nigerian naira romahtaa, onko se seuraava Zimbabwen dollari?

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Nigerian naira on ollut jyrkässä laskussa, mikä on herättänyt villit vertailut Zimbabwen devalvoituneeseen dollariin. TradingView’n tiedot osoittavat, että USD/NGN- vaihtokurssi on noussut 690:een, joka on ennätysten korkein taso. Se alkoi vuosi noin 420:ssa. Nigerian nairan mustan markkinan kurssi on noussut noin 760:een.

Nigerian naira vs USD

Nigerian nairan onnettomuus kiihtyy

Nigerian naira on kokenut huomattavan romahduksen muutaman viime vuoden aikana. Esimerkiksi tiedot osoittavat, että valuutan vaihto oli 115 vuonna 2008. Tämä tarkoittaa, että peso on menettänyt yli 500 % tänä aikana, mikä tekee siitä yhden maailman huonoimmin suoriutuvista valuutoista.

Peson romahduksella on ollut todellisia vaikutuksia useimpiin nigerialaisiin. Ensinnäkin se on pyyhkinyt pois suurimman osan eläkeläisistä ja säästäjistä, koska heidän ostovoimansa on laskenut. Samalla se on eliminoinut maan keskiluokan.

Esimerkiksi kokeneet nigerialaiset lääkärit tienaavat noin 500 000 dollaria kuukaudessa. Virallisella valuuttakurssilla nämä lääkärit ansaitsevat 724 dollaria. Vuonna 2020, kun USD/NGN kävi 350:ssä, samat lääkärit tienasivat 1 430 dollaria. Tämä selittää sen, miksi monet nigerialaiset ammattilaiset harkitsevat ulkomaille lähtöä.

Nigerian nairan romahtaminen on saanut jotkut ihmiset vertaamaan sitä Zimbabwen dollariin, valuuttaan, joka muuttui arvottomaksi muutama vuosi sitten. Nämä kaksi tilannetta eivät kuitenkaan ole samat. ZIM-dollari romahti huomattavan valuutan painamisen vuoksi, kun taas Nigerian nairan romahtamiseen liittyy muita tekijöitä.

Esimerkiksi naira on romahtamassa talouteen kohdistuvan luottamuksen puutteen vuoksi. Lisäksi maa tuo huomattavasti enemmän kuin vie. Kaupassa maa on aina vienyt raakaöljyään ja tuonut maahan kalliita öljytuotteita.

https://www.youtube.com/watch?v=pbFrI-xb0xo

Nigerian inflaatio kiihtyy

Viimeisin Nigerian naira-uutinen oli viimeisin kuluttajainflaatiotieto. Tilastokeskuksen mukaan kuluttajainflaatio nousi toukokuussa 22,41 prosenttiin. Se nousi 0,9 prosenttia äitiysperusteisesti.

Tilanne pahenee edelleen tulevina kuukausina sen jälkeen, kun uusi hallinto on poistanut polttoainetuen. Polttoainehintojen noustessa liiketoiminnan kustannukset heikkenevät edelleen, mikä kiihdyttää inflaatiota.

Nigerian naira ei tule olemaan arvoton Zimbabwen dollari. On kuitenkin vaikea nähdä, kuinka valuutta saa pian vauhtinsa takaisin. Ensinnäkin monet nigerialaiset, jotka ovat nähneet naira-arvonsa romahtavan, siirtyvät todennäköisesti käyttämään ulkomaisia valuuttoja, kuten Yhdysvaltain dollaria tai puntaa.

Epäilen, että Nigerian naira jatkaa laskuaan lähikuukausina inflaation noustessa. Jos näin tapahtuu, seuraava katsottava taso on 750.

