USD/MXN: Peso odottaa Meksikon keskuspankin päätöstä

Meksikon talous ampuu kaikkiin sylintereihin, koska maa hyötyy läheisyydestään Yhdysvaltoihin. Tämän seurauksena USD/MXN -kurssi on laskenut tänä vuonna ja leijuu alimmalla tasolla sitten huhtikuun 2016. Se on pudonnut yli 33 % pandemian korkeimmasta tasosta.

Meksikon talouskasvu

Maailma käy läpi suuria muutoksia ja uudelleenjärjestelyjä, kun jännitteet maailman kahden suurimman talouden nousevat. Covid-19-pandemian ja Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan jälkeen useimmat yritykset alkoivat muuttaa toimitusketjuaan.

Nykyään monet amerikkalaiset yritykset ovat siirtyneet Meksikoon kolmesta pääasiallisesta syystä. Ensinnäkin Meksiko on erittäin lähellä Yhdysvaltoja. Toiseksi näillä kahdella maalla on vapaakauppasopimus, mikä tarkoittaa, että suurinta osaa tuonnista ei veroteta.

Kolmanneksi liiketoiminnan kustannukset maassa ovat suhteellisen halvempia kuin Yhdysvalloissa. Vaikka Meksikon palkat ovat korkeammat kuin Kiinassa, monet yritykset säästävät rahaa automatisoinnin avulla.

Tuoreet tiedot ovat osoittaneet Meksikon talouden vahvuuden. Esimerkiksi tiistaina julkaistut luvut osoittivat, että maan vähittäismyynti nousi 1,5 % äitiysperusteisesti ja 3,8 % vertailukaudesta. Tämä kasvu oli suurempi kuin mediaaniarviot -0,3 % ja 2,5 %.

Tällä viikolla USD/MXN-parilla on kaksi pääkatalysaattoria. Ensinnäkin, Jerome Powell, Federal Reserven puheenjohtaja, grillataan kongressissa. Hän puhuu todennäköisesti talouden tilasta ja pankin toimista.

Toiseksi Meksikon keskuspankki kokoontuu torstaina. Maan inflaation hidastuessa on todennäköistä, että pankki päättää pitää koron ennallaan 11,25 prosentissa. Jos näin tapahtuu, pankki ei ole nostanut korkoja jo toinen kuukausi peräkkäin.

USD/MXN tekninen analyysi

TradingView:n USD/MXN-kaavio

USD:n ja MXN:n välinen kurssi on ollut vahvassa laskevassa trendissä viime kuukausina. Viikkokaaviossa pari on muodostanut pään ja hartioiden kuvion. Se siirtyi hiljattain hieman tämän kuvion pääntien alapuolelle klo 17.35.

Samaan aikaan pari on liikkunut mukavasti kaikkien liukuvien keskiarvojen alapuolella, kun taas suhteellinen voimaindeksi (RSI) on pudonnut ylimyydylle tasolle. Keskimääräinen suuntaindeksi (ADX) on noussut 26:een, mikä osoittaa, että trendi on vahva. Siksi USD/MXN-pari todennäköisesti jatkaa laskuaan, kun myyjät tavoittelevat seuraavaa avaintukitasoa 15:een.

