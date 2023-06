USD/BRL: Tästä syystä Brasilian real saavutti juuri 52 viikon huippunsa

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

USD/BRL -kurssi jatkoi laskuaan Brasilian keskuspankin viimeisimmän päätöksen jälkeen. Se on laskenut viimeisen seitsemän viikon aikana ja on nyt alimmalla tasolla sitten 6. kesäkuuta 2022. Kaiken kaikkiaan Brasilian real on noussut yli 13,9 % tämän vuoden alimmalta tasolta.

Brasilian keskuspankin päätös

Yksi tämän viikon parhaista forex-uutuksista on Brasilian keskuspankin korkopäätös. Siinä pankki päätti pitää korot ennallaan 13,75 prosentissa, missä se on ollut viime vuoden elokuusta lähtien. Ennen elokuuta keskuspankki oli nostanut korkoja pandemian alimmalta 2 %:lta taistellakseen inflaatiota vastaan.

Keskeisin muutos pankin politiikassa oli toteamus, että se ei epäröi nostaa korkotasoa uudelleen tänä vuonna, jos inflaatio pysyy sitkeästi korkeana. Samalla pankki uskoo maan talouden hidastuvan loppuvuoden ajan. Lausunnossa sanottiin :

“Kuluttajainflaation äskettäisestä laskusta huolimatta valiokunta odottaa 12 kuukauden kokonaisinflaation nousevan vuoden toisella puoliskolla.”

Siksi USD/BRL-pari putosi, koska lausunto oli haukkaampi kuin mitä useimmat analyytikot odottivat. Ennen kokousta monet heistä odottivat pankin ilmoittavan koronlaskuista jo tämän vuoden elokuussa. Silti jotkut analyytikot uskovat ba:n laskevan noin 50 peruspistettä tänä vuonna.

Brasilian taloudessa on vasta- ja myötätuuli. Esimerkiksi, kuten kirjoitin täällä , soijapapujen ja maissin hinnat ovat laskeneet jyrkästi viime kuukausina. Tämä on tärkeää, koska Brasilia on yksi näiden maataloushyödykkeiden suurimmista viejistä. Suurin myötätuuli on se, että maan tuotteilla on edelleen suuri kysyntä.

USD/BRL tekninen analyysi

USD/BRL-kaavio TradingView:n mukaan

Viikkokaaviossa nähdään, että USD/BRL-pari on ollut vahvassa laskutrendissä viime kuukausina. Se on ylittänyt tärkeän tukitason 4,8853:ssa, joka on huhtikuun alin piste. Mikä tärkeintä, pari on siirtynyt alle 25 viikon ja 50 viikon liukuvan keskiarvon.

Siksi epäilen, että laskutrendi jatkuu, kun myyjät kohdistavat seuraavan keskeisen tukitason 4,5926:een, alimmalle tasolle 11. huhtikuuta. Tämä hinta on noin 4 % nykyisen tason alapuolella.