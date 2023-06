USD/TRY: Pelastaako Turkin keskuspankin koronnosto liiran?

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

USD/TRY- vaihtokurssi liikkui sivuttain sijoittajien odotellessa Turkin keskuspankin käännettä. Parin kauppa oli 23,54, jossa se on ollut jumissa viime kuun vaaleista, jolloin Erdogan valittiin uudelleen. Kaiken kaikkiaan Turkin liira on pudonnut noin 36 % viimeisen 12 kuukauden aikana.

Turkin keskuspankin päätös

Turkin keskuspankki omaksui epätavanomaisen rahapolitiikan virityksen vuonna 2022 inflaation kiihtyessä. Samalla kun muut keskuspankit nostivat korkoja, pankki päätti leikata niitä. Tämän seurauksena inflaatio nousi lähes 100 prosenttiin, kun taas Turkin liira putosi ennätysmatalalle.

Äskettäin Turkin hallitus meni rahahukkaan auttaakseen Erdogania pääsemään uudelleen valituksi. Hallitus korotti palkkoja ja aloitti suuria hankkeita. Tämän seurauksena maan valuuttavarannot ovat jatkaneet laskuaan viime kuukausina. Nettovarannot putosivat toukokuussa 5,7 miljardiin dollariin.

Siksi sijoittajat keskittyvät Turkin tasavallan keskuspankin (CBRT) kokoukseen, joka päättyy torstaina. Ekonomistit uskovat, että pankki alkaa kääntyä nyt, kun Erdogan on voittanut uudelleenvalintansa.

Reutersin kyselyn mukaan kaikki taloustieteilijät odottavat pankin nostavan korkoja tässä kokouksessa. Mediaaniarvion mukaan korot nousevat 20 prosenttiin nykyisestä 8,5 prosentista. Jos näin tapahtuu, se on suurin koronnosto, jonka pankki on toteuttanut nykyaikana. Taloustieteilijät odottavat myös pankin lisäävän koronnostoja tänä vuonna.

USD/TRY-sijoittajat pitävät koronnostoa todennäköisesti tervetulleina. Haasteena on kuitenkin se, että korotus merkitsee sitä, että pankki ei ole itsenäinen ja että presidentti käyttää sitä poliittisena työkaluna. Lisäksi tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun pankki nostaa korkoja vaalien jälkeen.

USD/TRY tekninen analyysi

USD/TRY-kaavio TradingView’lta

Päiväkaaviota ajatellen näemme, että USD/TRY-kurssi on ollut vahvassa nousutrendissä pitkään. Viime aikoina pari on ollut tiukalla alueella kaikkien aikojen ennätyksellisyydessään. Se on muodostanut nousevan lipun, joka on yleensä nouseva merkki. Pari pysyy kaikkien liukuvien keskiarvojen yläpuolella.

Siksi on todennäköistä, että USD/TRY-parilla on nouseva nousu, vaikka CBRT kääntyisi koronnostolla torstaina. Jos näin tapahtuu, pari todennäköisesti nousee seuraavalle psykologiselle tasolle 24-vuotiaana.

