Chancer, upouusi lohkoketju-alusta, pärjää erittäin hyvin, sillä sen token keräsi yli 328 000 dollaria alle kahdessa viikossa. Siitä onkin muodostunut yksi nopeimmin myydyistä token-myynneistä viime kuukausina, sillä sijoittajat ovat optimistisia vedonlyöntialan suhteen.

Urheiluvedonlyöntiosakkeilla menee hyvin

Yksi tapa ennustaa alan kasvua on tarkastella sen osakkeiden kehitystä. Tarkempi tarkastelu osoittaa, että monet vedonlyöntiosakkeet ovat menestyneet hyvin viime kuukausina. Fanduelin, PokeStarsin, Sportsbetin ja Sisalin emoyhtiön, Flutter Entertainmentin, osakkeet ovat nousseet korkeimmalle tasolle sitten syyskuun 2021. Se on noussut yli 113 % vuoden 2022 alimmalta tasolta.

Samoin Iso-Britanniassa, jossa DraftKingsin osakkeet ovat menestyneet hyvin, sillä ne yli kaksinkertaistuivat vuoden 2022 alimmalta tasoltaan. Ne ovat nousseet yli 141 % ja ovat nyt korkeimmillaan sitten tammikuun 2022.

Sama tilanne on muillakin tokeneilla. MGM Resortsin ja Penn Nationalin kaltaisten yhtiöiden osakkeet ovat nousseet takaisin muutaman viime kuukauden aikana. Vain Entain-osake on jäänyt markkinoiden jälkeen tänä vuonna, sillä sen osake on pudonnut yli 21 % tämän vuoden korkeimmasta tasosta. Entain on muun muassa Ladbrokesin, Coralin ja Sportingbetin kaltaisten yritysten emoyhtiö.

Sijoittajat suhtautuvat vedonlyöntialaan optimistisesti, sillä markkinat ovat suuret ja sen kasvu voimakasta. Esimerkiksi urheiluvedonlyöntimarkkinoiden, joiden arvo oli yli 83,65 miljardia dollaria vuonna 2022, odotetaan saavuttavan 91,43 miljardin dollarin taso vuonna 2023 ja jopa 182 miljardin dollarin vuonna 2030. Tämä tarkoittaa, että alan vuotuinen kehitystaso (CAGR) on noin 10 %.

Ennakkomyynnissä olevan tokenin mahdollisuudet

Tämä selittää myös sen, miksi $CHANCER-tokenin kysyntä kasvaa. Tokenin myynti on onnistunut keräämään yli 328 000 dollaria viime viikon maanantaista lähtien. Tämä tarkoittaa, että se on nostanut yli kolmanneksen miljoonan dollarin tavoitteestaan. Kehittäjät ovat myyneet yli 32,8 miljoonaa tokenia.

Ensinnäkin, whitepaper-julkaisunsa mukaan Chancer rakentaa alustaa sekä urheilu- että sosiaaliselle vedonlyönnille. Ihmiset pääsevät urheilumarkkinoille sen alustoilla ja lyövät vetoja niillä. Samalla se esittelee sosiaalisen vedonlyönnin käsitteen, jossa mikä tahansa $CHANCER-tokenin haltija luo markkinoita. Ne voivat esimerkiksi luoda markkinat kunnallisvaaleille.

Vedonlyöntimarkkinoiden hajauttaminen

Chancerin alustan tärkein osa on sen täysin hajautettu lohkoketjuprojekti. Toisin kuin edellä mainitut yritykset, Chancer on hajautettu, mikä tarkoittaa, että yhteisö tekee päätökset. Myös tokenin haltijat osallistuvat alan tuottamien voittojen jakamiseen.

Hajauttamista on käytetty hyvin sellaisilla aloilla kuin rahoitus ja NFT. Jotkut tärkeimmistä alustoista, jotka käyttävät hajautettuja autonomisia organisaatioita (DAO), ovat Uniswap ja PancakeSwap. Hajauttaminen mahdollistaa tokenin haltijoille mahdollisuuden äänestää ekosysteemin tärkeimmistä tapahtumista ja päivityksistä.

Kuten olen aiemmin kirjoittanut, on tärkeää tehdä tutkimusta ennen kuin sijoitat token-myyntiin välttääksesi merkittäviä riskejä. Samanaikaisesti sinun tulee sijoittaa vain pieni osa varoistasi kyseisiin token-ennakkomyynteihin.