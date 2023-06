Sveitsin markkinaindeksin (SMI) paras ja huonoin osatekijä vuonna 2023

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Sveitsin markkinaindeksi (SMI) nousi toista päivää peräkkäin, kun sijoittajat reagoivat Sveitsin keskuspankin (SNB) viimeisimpään päätökseen. Indeksi hyppäsi korkeimmilleen 11 235 SFR:iin, mikä oli muutaman pisteen yli tämän viikon alimman 11 080 SFR:n.

SNB:n korkopäätös

SNB teki korkopäätöksensä torstaina ja päätti nostaa korkoja 0,25 %. Se nosti korot 1,75 prosenttiin, sen viiden kuukauden nousu peräkkäin. Sen aikaisemmat korotukset olivat 50 ja 75 peruspistettä.

Kuten muutkin keskuspankit, SNB taistelee kohonnutta inflaatiota vastaan, vaikka hinnat ovat pysyneet vakaina muihin maihin verrattuna. Tuoreimmat tiedot osoittivat, että maan inflaatio hidastui toukokuussa 2,2 prosenttiin aiemmasta 2,6 prosentista.

Suurin osa SMI-indeksin yrityksistä on ollut vihreällä tänä vuonna. Vain kolme heistä on ollut tappiolla tänä vuonna. Logitechin osakkeen hinta, jonka kirjoitin tänne , on laskenut 12 % tänä vuonna, koska huoli kysynnästä jatkuu. Rochen ja Zurich Insurancen osakkeiden hinnat ovat laskeneet yli 4 % tänä vuonna.

Toisaalta jättimäisen sementtiyhtiön Holcimin osake on noussut yli 24 % tänä vuonna. Tämä lisäys tekee siitä Sveitsin markkinaindeksin parhaiten menestyneen yrityksen. Richemont, Cartierin, Van Cleef & Arpelsin ja Montblancin emoyhtiö, on indeksin toinen esiintyjä.

Ylellisyystavaroiden varastot ovat kasvaneet tänä vuonna voimakkaasti Kiinan vahvan kysynnän myötä. Jotkut muista alan parhaiten suoriutuvista osakkeista ovat LVMH, Hermes ja Kering.

Myös ABB, Kuehne & Nagel, Lonza Group, Alcocn ja Swiss Life ovat hypänneet yli 20 % tänä vuonna. Muita huippusuorituksia SMI-indeksissä ovat mm. UBS, Nestle, Swiss Re ja Partners Group.

SMI-indeksin tekninen analyysi

TradingView:n SMI-kaavio

Päiväkaavion mukaan SMI- indeksi on ollut viime päivinä vahvassa laskutrendissä. Se on pudonnut tärkeän tuen alapuolelle 11 442:een, joka on korkein kohta 17. tammikuuta. Osakkeet ovat myös pudonneet alle 25 päivän ja 50 päivän liukuvan keskiarvon (MA). Itse asiassa nämä kaksi keskiarvoa ovat tekemässä laskevan risteyksen.

Siksi on todennäköistä, että Sveitsin markkinaindeksi jatkaa laskuaan, kun myyjät tavoittelevat seuraavaa avaintukitasoa 11 000:een.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla