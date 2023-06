Tästä syystä ASX 200 -indeksi koki jyrkän käänteen

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

kääntyi perjantaina rajusti, kun sijoittajat reagoivat raakaöljyn ja raaka-aineiden hintojen laskuun. Noustuaan tällä viikolla 7 400 Australian dollariin indeksi putosi alimmilleen 7 115 Australian dollariin. Kaiken kaikkiaan indeksi on pudonnut yli 6,40 % tämän vuoden korkeimmasta tasosta.

Taantumariskit säilyvät

ASX 200 -indeksi laski, kun flash-valmistuksen PMI oli kesäkuussa 48,6. Vaikka tämä nousu oli parempi kuin mediaani arvioitu 48,1, se on edelleen alle 50, mikä osoittaa, että tehdasteollisuus on supistumassa.

Samaan aikaan hyödykkeiden hinnat ovat jatkaneet laskuaan viime päivinä. Tiedot osoittavat, että West Texas Intermediate (WTI) putosi torstaina 68,70 dollariin, kun taas Brent -raakaöljy putosi 73,30 dollariin. Tämä kehitys tapahtuu aikana, jolloin Kiinan talous on hidastumassa. Goldman Sachsin ja HSBC:n analyytikot laskivat äskettäin talousnäkymiään.

Raakaöljyn ja maakaasun hinnat ovat tärkeitä ASX 200:lle, koska monet yritykset käyvät kauppaa hyödykkeillä. Tämä selittää, miksi monet öljy- ja kaasuyhtiöt vetäytyivät perjantaina.

Samaan aikaan muut Australiassa suositut metallit, kuten rautamalmi ja kupari, myös vetäytyivät. Tämän seurauksena yritykset, kuten Cyclone Metals, Macro Metals, Catalina Resources ja Lodestar Minerals, putosivat yli 20 % perjantaina. Suuryhtiöt, kuten BHP Group, Fortescue, Rio Tinto ja South32, laskivat.

ASX 200 -indeksi on myös laskenut Australian keskuspankin (RBA) toimien vuoksi. Pankki nosti tämän kuun päätöksessään korkoja 0,25 % ja ilmoitti, että lisää korotuksia on todennäköistä. Tämän seurauksena analyytikot ovat huolissaan taantuman todennäköisyydestä. AMP:n pääekonomisti sanoi muistiinpanossa:

“RBA on jo tehnyt tarpeeksi hidastaakseen taloutta ja palauttaakseen inflaation tavoitetasolle, ja näemme selviä todisteita kysynnän hidastumisesta: todellinen vähittäismyynti, rakennuslupien lasku, yritysinvestointien kasvusuunnitelmat ja BKT:n kasvun hidastuminen..”

S&P/ASX 200 -indeksin ennuste

Viimeisessä artikkelissani ASX 200 -indeksissä ennustin, että sillä olisi nousujohteinen. Tuolloin mainitsin muodostuvan putoavan kiilakuvion. Hintatoiminta-analyysissä tämä kuvio on yleensä nouseva merkki.

Nouseva nousu tapahtui, mutta se peruuntui nopeasti kasvavien taantumariskien keskellä. Tämä on merkki siitä, että kyseessä oli väärä murto. Se on myös pudonnut alle 25 päivän ja 50 päivän liukuvan keskiarvon. Siksi on todennäköistä, että indeksi jatkaa laskuaan, kun myyjät kohdistavat seuraavan avaintuen 7 000 dollariin. Tämä hinta on sama kuin putoavan kiilakuvion alapuoli.

