Wajeeh on Invezzin uutistoimittaja, joka kattaa Euroopan, Aasian ja Pohjois-Amerikan osakemarkkinat. Wajeehilla on viiden vuoden kokemus talousjournalismista, ja hän… lue lisää

AltSignals saavuttaa edelleen uusia virstanpylväitä ennakkomyynninsä suhteen tänä vuonna.

Tähän mennessä se on kerännyt yhteensä noin 1,02 miljoonaa dollaria ennakkomyynnillä, mikä tarkoittaa, että jäljellä on enää 5,0 %, ennen kuin se saavuttaa 1,08 miljoonan dollarin tavoitteensa ja saa menestyksekkäästi päätökseen ennakkomyyntinsä 1. vaiheen.

Sen alkuperäisen ASI-tokenin arvo on 0,015 dollaria tätä kirjoitettaessa – huima 25 % nousu jo muutamassa kuukaudessa.

Vielä tärkeämpää on, että rahoitus-teknologiayhtiö odottaa kryptotokeninsa saavuttavan 0,02274 dollaria ennakkomyyntinsä viimeisessä vaiheessa, kun sijoittajat etsivät edelleen tapoja, joilla hyötyä tekoälyn nopeasta kasvusta.

Jos tällainen nousu todellakin toteutuu, AltSignalsiin tänään sijoittaneet saavat nauttia 50 %:n tuotosta ennakkomyyntien loppuun mennessä.

Tekoäly ei ole kuin 90-luvun lopun teknologiakupla

Copy link to section

Tekoäly on todellakin ollut suuri juttu finanssialalla siitä lähtien, kun Microsoft ilmoitti usean miljardin dollarin sijoituksesta OpenAI:hin – kuuluisan ChatGPT:n takana olevaan yritykseen.

Se on vaikuttanut eniten S&P 500 -indeksin yli 15 prosentin nousuun tänä vuonna. Tekoälyn ytimessä olevat merkittävät nimet, kuten Nvidia ja Tesla, ovat kaksin- tai jopa kolminkertaistaneet osakekurssinsa tähän päivään mennessä.

Mutta tämä jättää monet kyseenalaistamaan, muistuttaako tekoälymania jopa hieman liikaa 1990-luvun lopun dot-com-kuplaa. Onneksi asiantuntijat, mukaan lukien Kevin Philip, joka on Bel Air Investment Advisorsin kumppani, näkevät asian toisin.

Emme usko, että se, mitä näemme tänään, vastaa teknologiakuplaa 90-luvun lopulla tai markkinoiden vipuvaikutteista luonnetta, joka johti [rahoituskriisiin]. Kevin Philip, Bel Air Investementin kumppani

Philip on vakuuttunut siitä, että tekoäly-yrityksillä on nykyään paljon parempia perusteita kuin 1990-luvun lopun internet-yrityksillä.

Hänen näkemyksensä on linjassa Wells Fargo Securitiesin osakestrategiajohtajan Chris Harveyn kanssa, joka lisäsi tuoreessa tutkimushuomautuksessa, että tekoäly on tekniikka, jolla on välittömiä kaupallisia sovelluksia.

Tällaiset näkymät lupaavat hyvää AltSignalsin tulevaisuudelle. Katsotaanpa seuraavassa, miksi.

AltSignals on tekoälynäytelmä

Copy link to section

AltSignals on ensisijaisesti kaupankäyntisignaalipalvelu, joka auttaa sijoittajia tekemään parempia päätöksiä siirrettäessä rahoitusomaisuutta – olipa kyse osakkeista, forexistä tai kryptovaluutoista.

Yritys kutsuu lippulaivapalveluaan AltAlgoksi, mutta jännittävämpää on sen tuleva tekoälyllä parannettu versio treidaustyökalusta – nimeltään ActualizeAI.

ActualizeAI, kuten nimestä voi päätellä, käyttää tekoälyä parantaakseen edelleen kaupankäyntisignaalien tarkkuutta tarjotakseen sijoittajille entistä suuremman tuoton. Sen odotetaan luonnollisesti kasvattavan käyttäjäkuntaa, mikä auttaa paitsi koko liiketoimintaa myös ASI-tokenin hintaa.

Kannattaako ASI-token ostaa?

Copy link to section

ActualizeAI:n lanseeraus tulee todennäköisesti olemaan ASI:lle myötätuuli, koska kryptotoken toimii kaupankäynnin alustana.

AltSignals aikoo käyttää natiivia tokentaan osakkeina, jotka takaavat omistajille oikeuden vaikuttaa yrityksen johtamiseen ja sen suuntaamiseen liittyvissä asioissa.

Vielä tärkeämpää on, että ASI-token on keskeinen, kun pääset käyttämään ActualizeAI:ta ja sen ominaisuuksia, mukaan lukien mahdollisuuksia ansaita rahaa osallistumalla esimerkiksi treidausturnaukseen. Joten jos ActualizeAI houkuttelee enemmän käyttäjiä AltSignalsiin tekoälypohjaisilla parannuksilla, se lisää kryptotokenin kysyntää, jonka pitäisi teoriassa johtaa hinnan nousuun.

On myös huomionarvoista, että sijoittajat, jotka varmistavat altistumisen ASI-tokenille ennakkomyynnissä, saavat varhaisen pääsyn ActualizeAI:hin ja sen etuihin. AltSignalsin verkkosivustolla oleva yksityiskohtainen opas selittää, kuinka kryptotokenia voi ostaa kolmessa yksinkertaisessa vaiheessa.

Mikä muu voisi vaikuttaa AltSignalsiin ($ASI) myönteisesti?

Copy link to section

AltSignalsilla on Telegramissa nyt yli 52 000 käyttäjää. Sen VIP-ryhmän tilaajien määrä on myös nyt ylittänyt 1 400, mikä viittaa vahvaan ja jatkuvaan ASI-tunnuksen kysyntään, jonka arvo on sidottu, kuten minkä tahansa muun omaisuuserän, kysyntään.

Trust Pilot antaa myös sijoitus-signaalipalvelulle lähes täydelliset 4,9 pistettä. Mutta tässä paras osa. AltSignals ei ole vielä listannut alkuperäistä tokeniaan suuriin kryptopörsseihin. Tämä on merkittävää, koska olemme nähneet Pepen ja Flokin hintojen nousevan tänä vuonna pilviin Binancen live-lähetyksen jälkeen.

Tämän lisäksi kryptovaluutat ovat olleet nousevassa trendissä viime päivinä sen jälkeen, kun Yhdysvaltain keskuspankki päätti jättää koron ennalleen viimeisimmässä politiikkakokouksessaan. Pankkikriisi ohjasi myös institutionaalisia sijoittajia krypto-omaisuuteen.

Tämän mukaan ASI todennäköisesti osallistuu kryptomarkkinoiden jatkuvaan elpymiseen, sillä sitä se pohjimmiltaan onkin – kryptotoken.

Tämänkaltaiset myötätuulet voivat monien asiantuntijoiden mukaan nostaa sen arvon jopa 5 senttiin tämän vuoden loppuun mennessä. Lisätietoja AltSignalsista löydät sen ennakkomyyntisivuilta.