Euro Stoxx 50 vuoden 2023 parhaiten ja heikoimmin menestyvää osatekijää

Euro Stoxx 50 -indeksi on menestynyt tänä vuonna hyvin. Se on noussut yli 11 % ja on nyt korkeimmalla tasolla sitten vuoden 2007. Indeksi on noussut yhdysvaltalaisten vertaistensa, kuten Dow Jonesin, Nasdaq 100:n ja S&P 500:n, kanssa.

Euroopan osakkeet ovat halpoja

Euro Stoxx 50 -indeksin menestymiseen vuonna 2023 on kolme pääasiallista syytä, vaikka Euroopan keskuspankki (EKP) jatkaa rahapolitiikan kiristämistä.

Ensinnäkin ralli johtuu pääasiassa Euroopan talouden vahvasta kehityksestä tänä vuonna. Joulukuussa ja tammikuussa sijoittajien keskeinen teesi oli, että useimmat Euroopan maat vajosivat taantumaan.

He väittivät, että useimmat maat kärsisivät kohonneista maakaasun hinnoista. Päinvastoin kävi ja maakaasu putosi alimmalle tasolle sitten vuoden 2021. Tämä lasku auttoi alentamaan blokin inflaatiota ja lisännyt tuottavuutta.

Toiseksi Euro Stoxx 50 -indeksi nousi, koska katsottiin, että Euroopan osakkeet olivat selvästi aliarvostettuja. Indeksin PE-suhde on 13,99 ja osinkotuotto 2,78 %. Sitä vastoin S&P 500:n PE-kerroin on 22,2. Sellaisenaan arvosijoittajat uskovat, että nämä osakkeet ovat edullisia.

Kolmanneksi useimmat indeksin yritykset ovat hyötyneet Kiinan talouden uudelleen avaamisesta. Monet indeksin yritykset harjoittavat paljon liiketoimintaa maassa.

Adidas on Euro Stoxx 50 -indeksin parhaiten tuottava osake, sillä se hyppäsi yli 38 prosenttia. Muita huippusuorituksia ovat mm. Inditex, Philips, CRH, Hermes, BMW, ASML ja SAP. Kaikki nämä osakkeet ovat nousseet yli 30 %.

Adidaksen osakkeilla menee hyvin, vaikka sen ongelmat Kanye Westin kanssa jatkuivat. ASML nousi, kun useammat yritykset lisäsivät investointejaan puolijohteiden valmistukseen.

Toisaalta Euro Stoxx 50 -indeksissä huonoimmin menestyvät Vonovia, TotalEnergies, BASF ja AB InBev.

Euro Stoxx 50 ennuste

TradingView’n Stoxx 50 -kaavio

Euro Stoxx 50 -indeksi on menestynyt hyvin viime kuukausina. Viime aikoina indeksi on kuitenkin löytänyt vahvan vastuksen 4 395 euron kohdalla, jossa se on muodostanut kolminkertaisen yläosan. Hintatoiminnan analyysissä tämä kuvio on yleensä laskeva merkki.

Indeksi on myös liikkunut hieman alle 50 päivän liukuvan keskiarvon, mutta sitä tukee 100 päivän MA. Siksi Stoxx-indeksin näkymät ovat tässä vaiheessa neutraalit, ja niissä on laskeva harha. Siirtyminen 100 päivän MA:n alapuolelle on merkki siitä, että markkinoilla on enemmän myyjiä. Lisää voittoja vahvistuu, jos Euro 50 -indeksi nousee vastustuspisteen yläpuolelle 4 395 euroon. Jos näin tapahtuu, se avaa indeksin mahdollisuuden nousta 4 500 euroon.

