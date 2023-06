Argentiinan peso siirtyy kuiluun USD/ARS, GBP/ARS nousun myötä

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Argentiinan peso on siirtynyt kuiluun maata koskevien huolien jatkuessa. USD/ARS- valuuttakurssi on ennätyksellisen korkealla lähellä 260:a, mikä tarkoittaa, että se on hypännyt yli 43 % vuonna 2023 ja yli 850 % viimeisen viiden vuoden aikana. GBP/ARS on noussut 325:een ja EUR/ARS 275:een. Lisäksi BRL:n ja ARS:n välinen kurssi on noussut 53,35:een.

USD/ARS, GBP/ARS, EUR/ARS, BRL/ARS viiden vuoden tuotto

Argentiinan talouskriisi kärjistyy

Argentiinan peso on ollut yksi huonoimmin tuottavista valuutoista vuonna 2023. Se on eronnut muista kehittyvien markkinoiden valuutoista, kuten Meksikon pesosta ja Brasilian realista, jotka ovat pysyneet tänä vuonna ennallaan.

Argentiinan peson romahtaminen on vaikuttanut merkittävästi talouteen. Keskiluokka on haihtunut, kun taas ulkomaan valuutan, kuten Yhdysvaltain dollarin ja Ison-Britannian punnan, kysyntä on hypännyt viime kuukausina.

Samaan aikaan Argentiinan inflaatio on kiihtynyt. Tuoreimmat tiedot osoittivat, että kuluttajainflaatio hyppäsi toukokuussa 114 prosenttiin ja analyytikot uskovat, että se voi nousta yli 150 prosenttiin tänä vuonna. Tämä tarkoittaa, että jopa varakkaiden ostovoima on laskenut jyrkästi.

Vaikutus koskee myös muita toimialoja. Valmistajat, jotka luottavat tuontiraaka-aineisiin, joutuvat maksamaan enemmän tuotteistaan. Samaan aikaan maataloustuotanto on pudonnut jyrkästi viime kuukausina.

Argentiina on myös alkanut tuoda tärkeitä maataloushyödykkeitä, mikä on ironista, sillä se on yksi maailman suurimmista tuottajista. Tämän tuonnin on tarkoitus auttaa vakauttamaan hintoja maassa.

Voidaanko Argentiinan peso pelastaa?

Argentiinan peso on hämärä tulevaisuudennäkymien vuoksi, koska huoli taloudesta jatkuu. Valuutan kysyntä pysynee todennäköisesti heikkona lähitulevaisuudessa. Uskon, että monet Argentiinan ihmiset jatkavat siirtymistä ulkomaan valuutan käyttöön nähtyään vaurautensa haihtuvan.

Lisäksi Argentiinassa on edessään vaalit tämän vuoden lokakuussa. Useimpina aikoina kehittyvien markkinoiden valuutoilla on taipumus heiketä vaaleja kohti. Näkemys on, että vaalit tuovat mukanaan sisäisiä epävarmuustekijöitä, joita sijoittajat pyrkivät välttämään.

Haastetta lisää se, että Argentiinan keskuspankki on viime aikoina nostanut ohjauskorkonsa yli 100 prosentin. Korkeammat korot johtavat heikompaan talouteen, koska se kuluttaa likviditeettiä.

Siksi uskon, että USD/ARS-pari jatkaa nousuaan tulevina kuukausina, kun Argentiinan peson kysyntä haihtuu. Tämä nousutrendi voi nostaa sen 300:aan.

