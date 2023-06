USD/CNY-analyysi: Kiinan juan voi pudota vielä 1,65 %

Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

USD/CNY -valuuttakurssi leijuu lähellä korkeinta tasoa sitten viime vuoden heinäkuun, kun huoli Kiinan elpymisestä jatkuu. Se hyppäsi korkeimmalle tasolle 7,24, mikä on 7,75 prosenttia vuoden 2023 alimman tason yläpuolella.

Kiinan juanin vetäytyminen jatkuu

Useimmat kehittyvien markkinoiden valuutat, kuten Turkin liira ja Etelä-Afrikan rand, ovat olleet vahvassa laskevassa trendissä viime kuukausina. Sama koskee Kiinan juania, joka tunnetaan myös nimellä renminbi.

TradingView’n keräämien tietojen mukaan USD:n ja Kiinan juanin välinen kurssi on ollut tänä vuonna vahvassa nousutrendissä. Tämä tapahtui, kun huoli maan elpymisestä jatkui.

Viimeisimmät talousluvut ovat olleet asiantuntijoita heikompia. Kiinan teollisuustuotanto ja kulutus ovat olleet laskukierteessä. Teollisuustuotanto kasvoi 3,5 % vuotta aiemmasta, mikä on mediaani-odotuksia vähemmän. Vähittäiskauppa kasvoi vähitellen samalla kun nuorisotyöttömyysaste laskee.

Muut johtavat indikaattorit eivät mene hyvin. Raaka-aineiden, kuten kuparin ja raakaöljyn, hinnat ovat laskeneet kaksinumeroisia viime kuukausina. Useimpina aikoina näillä hyödykkeillä menee hyvin, kun Kiinan talous menestyy paremmin.

Kaikesta tästä huolimatta Pekingin viranomaiset uskovat, että talous on elpymässä. Pääministeri Li Qiang sanoi lausunnossaan, että talous tulee todennäköisesti saavuttamaan Pekingin yli 5 prosentin tavoitteen. Hän uskoo, että toisella neljänneksellä elpyminen on nopeampaa kuin ensimmäisellä neljänneksellä. Hän varoitti myös väitetystä riskinpoistosta ja läheltä-shoringista sanoen:

“Koska taloudellinen globalisaatio on jo tehnyt maailmantaloudesta yhtenäisen kokonaisuuden, jossa kaikkien edut kietoutuvat tiiviisti, maat ovat toisistaan riippuvaisia, toisiinsa yhteydessä talouksistaan.”

USD/CNY tekninen analyysi

TradingView:n USDCNY-kaavio

USD/CNY-valuuttakurssi on ollut vahvassa nousutrendissä viime kuukausina. Päiväkaaviossa se on siirtynyt Bollingerin nauhojen yläpuolelle. Pari on hypännyt yli 25 päivän ja 50 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon.

Lisäksi pari on avaintukitason yläpuolella 6,97:ssä, joka on korkein piste 9. maaliskuuta tänä vuonna. Siksi pari todennäköisesti jatkaa nousuaan, kun ostajat kohdistavat tärkeän vastuspisteen 7,3284:ään, joka on korkein piste 1. marraskuuta viime vuonna. Tämä tavoite on noin 1,65 % nykyisen tason yläpuolella.

