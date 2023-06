Stablecoin-päivitys: Kryptolikviditeetti jatkaa tyhjenemistä, Tether hallitsee

Yksi digitaalisen omaisuustilan näkyvimmistä trendeistä viime vuonna on ollut likviditeetin haihtuminen.

Toisaalta hintakaaviot voivat viitata siihen, että krypton kuva on tänään paljon ruusuisempi kuin marraskuussa, jolloin Bitcoin saavutti 15 500 dollaria FTX:n romahduksen jälkeen. Se on monella tapaa totta, ja Bitcoin on kaksinkertaistunut sen jälkeen. Kannen alla on kuitenkin huolenaiheita, sillä likviditeetti on yksi alue, jolla trendi on paljon vähemmän miellyttävä.

Alameda Research oli yksi alueen suurimmista markkinatakaajista, ja heidän hätkähdyttävä kuolemansa FTX-skandaalin keskellä on jättänyt jättimäisen aukon likviditeettiin. Voit ladata minkä tahansa tilauskirjan nähdäksesi tämän, mutta alla oleva taulukko, joka näyttää stabiilien kolikoiden saldon pörsseissä, korostaa samaa – 60% saldosta on sen jälkeen tulvinut pois pörsseistä, mikä vastaa 26 miljardin dollarin nostoja.

Tämä suuntaus on saattanut lähteä liikkeelle FTX:n ja Alamedan kuolemasta, mutta siellä on muitakin, jotka aiheuttavat pääoman pakottamista. Binance joutui arvostelun kohteeksi joulukuussa, kun se kieltäytyi julkistamasta velkojaan, mikä herätti huolen siitä, että vaihdon läpinäkymättömyys johtui synkistä syistä. Sen sijaan, että olisi suostunut asianmukaiseen tarkastukseen osoittaakseen, että varaukset olivat riittäviä kattamaan velat, Binance teki yhteistyötä tilitoimisto Mazarsin kanssa julkaistakseen “varantotodistusraportin”, jossa omituisella tavalla ei viitattu velkoihin.

Toimitusjohtaja Changpeng Zhao sen sijaan vaati, että sidosryhmien on “kysyttävä ympäriltä” lisätietoja vastuista. Sitä seurannut huuto oli ennustettavissa – rahastoilla ei ole merkitystä, jos kukaan ei tiedä, mitä vastuita on. Mazars jopa vetäytyi yhteistyöstä kryptoasiakkaiden kanssa vastauksena reaktioon.

yes, but liabilities are harder. We don't owe any loans to anyone. You can ask around. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 7, 2022

SEC haastoi myös Binancen oikeuteen tässä kuussa, koska Commodity Futures Trading Commission on syyttänyt sitä jo maaliskuussa. Syytökset ovat lukuisia, mukaan lukien sääntelemättömän arvopaperipörssin pitäminen, asiakkaita vastaan käyminen, rahanpesun torjuntatoimien toteuttamatta jättäminen, käyttäjien rohkaiseminen kiertämään Yhdysvaltain rajoituksia ja paljon muuta.

Myös julkisesti noteerattu Coinbase nostettiin oikeuteen tässä kuussa arvopaperirikkomuksista. Sääntelyn hillitseminen kiihtyy nopeasti Yhdysvalloissa, ja yhdessä keskitettyjen kryptoyritysten maineen lommotuksen kanssa ulosvirtaukset ovat dominoineet sisäänvirtauksia viimeisen yhdeksän kuukauden aikana – alla olevan kaavion punainen ylittää vihreän FTX:n romahtamisen jälkeen marraskuussa (volyymit molempiin suuntiin huomattavasti pienemmät kuin 2021 ja 2022).

Tämä kiristyvän sääntelyn ja pörssien läpinäkyvyyden puutteen aiheuttama vastenmielisyys kääntää sekä institutionaalisen pääoman että vähittäiskauppiaat pois avaruudesta, mitä yllä olevat kaaviot korostavat näyttämällä ulosvirtauksen stabiileista kolikoista.

Stablecoins myydään aggressiivisesti

Tätä myyntiä eivät kuitenkaan aiheuta vain vaihdot – vaan itse vakaat kolikot. BUSD, Binance-brändi stablecoin, suljettiin sääntelyviranomaisten toimesta helmikuussa. Sen New Yorkissa toimiva liikkeeseenlaskija, Paxos, haastettiin oikeuteen arvopaperirikkomuksista, mikä tarkoittaa, että vakaan kolikon markkina-arvo laskee hitaasti nollaan.

Toinen näkyvä jakso oli Circlen liikkeeseen laskema USD Coin. Kun Silicon Valley Bank kaatui maaliskuussa, markkinat myivät USDC:tä aggressiivisesti. USDC:tä tukevista varoista 25 % pidettiin käteisenä, mikä lisäsi pelkoa siitä, ettei USDC:tä ollut enää riittävästi. Myöhemmin paljastettiin, että 8,25 % kokonaisvarannoista oli SVB:ssä, ennen kuin Yhdysvaltain hallinto ryhtyi takaamaan talletuksia, ulosvirtaukset olivat jo merkittäviä.

USDC:n kurssi putosi jopa 88 senttiin yhdessä vaiheessa, ennen kuin backstop julkistettiin. USDC:n ja BUSD:n vaivan vuoksi kiistanalainen USDT valloitti markkinaosuuden ja nousi 63 prosentin yläpuolelle ensimmäistä kertaa kahteen vuoteen. Tämä on ironista, kun otetaan huomioon pitkäaikaiset huolenaiheet Tetherin tukemien reservien turvallisuudesta, mutta Yhdysvaltojen sääntelyn rajoitukset ovat niin mittavia, että Euroopassa sijaitseva USDT alkaa jälleen hallita (myrskyssä oleva satama?).

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Tulevaisuuden ennustaminen krypto-alalla on aina vaikea tehtävä, mutta viime viikkojen voimakas kehitys on tehnyt siitä entistä haastavampaa. Huolimatta edellä mainitusta sääntelyn kiristämisestä, instituutiot ovat yhtäkkiä alkaneet siirtyä takaisin krypto-avaruuteen 18 kuukauden lähes hiljaisuuden jälkeen.

Blackrock, maailman suurin omaisuudenhoitaja, jätti kaksi viikkoa sitten hakemuksen spot Bitcoin ETF:lle. Tällä viikolla Fidelity, maailman kolmanneksi suurin omaisuudenhoitaja, teki samoin. Ei ole takeita, että nämä menevät minnekään (monet ovat yrittäneet ja epäonnistuneet), mutta sovellukset aiheuttavat enemmän painetta SEC:lle, jos ei muuta.

Muualla Deutsche Bank haki lisenssiä salaussäilytyspalvelun harjoittamiseen, kun taas on tarkoitus käynnistää uusi pörssi nimeltä EDX. Tämä jälkimmäinen tieto ei tavallisesti olisi huomionarvoinen, paitsi että sitä tukee kolme trad-fi-titaania – Fidelity, Citadel ja Schwab.

Nähtäväksi jää, parantaako tämä kaikki likviditeettiä tai luottamusta tilaan yleensä. Se ei kuitenkaan todellakaan voi olla huono uutinen, ja se merkitsee huomattavaa muutosta sävyssä avaruuden viime vuoden aikana kokemista kamppailuista.

Jälleen, mitään ei ole vielä hyväksytty, ja tämä ei ole kaukana merkittävästä tällä hetkellä, mutta Bitcoin on noussut takaisin yli 30 000 dollariin vaivan jakson jälkeen, jolloin se putosi huhtikuun 30 000 dollarista 25 000 dollariin alle kaksi viikkoa sitten.

Vaikka kuva on kuitenkin kirkastunut parin viime viikon aikana, kryptoavaruus on edelleen kaukana pandemiakauden korkeista arvostuksista. Likviditeetti on edelleen paperiohut, kun taas sääntelyyn liittyvät huolet ovat edelleen painavia.

Ei vain sitä, vaan elefantti huoneessa pysyy korkopolitiikana, ja Fedin rahastojen korko on yli 5%. Inflaatio on hidastunut, mutta pysyy kaukana 2 %:n tavoitteesta, samalla kun työmarkkinat hyräilevät edelleen ja talous pysyy tuossa itsepäisessä “liian kuumassa” paikassa. Tämä tarkoittaa sitä, että lisää korotuksia saattaa olla tulossa, vaikka Fed keskeytti viime kokouksessaan – ensimmäistä kertaa se ei ole nostanut korkoja sitten maaliskuun 2022. Toisin sanoen, älä poksa samppanjaa vielä: tie edessä on edelleen hyvin kuoppainen krypton suhteen.

