USD/MXN ennuste: Meksikon peso armoton härkäjuoksu saa voimaa

Meksikon peso jatkoi nousuaan Yhdysvaltain dollaria vastaan, kun maan talouden elpyminen vahvistui. USD/MXN -kurssi vetäytyi alimmalle tasolle 17,06, alimmalle tasolle sitten toukokuun 2016. Se on pudonnut yli 33 % korkeimmasta pisteestään sitten huhtikuun 2020.

Meksikon peso vahvistuu edelleen

Meksikon peso on ollut yksi parhaiten menestyneistä valuutoista tänä vuonna. Se on hypännyt yli 12 % tänä vuonna, vaikka Yhdysvaltain dollariindeksi on siirtynyt sivuttain. DXY-indeksi nousi maaliskuussa huipulle 105,87 dollariin, mutta se on pudonnut yli 3 % nykyiseen 102,65 dollariin.

Meksikon peso jatkoi nousuaan sen jälkeen, kun Bank of Mexico päätti jättää korot ennalleen toisen kerran peräkkäin. Se teki niin, kun maan kuluttajainflaatio jatkoi laskuaan. Lausunnossaan pankki vihjasi jättävänsä korot ennalleen tälle tasolle vielä jonkin aikaa.

Tuoreimmat tiedot osoittivat, että kuluttajahintaindeksi laski kesäkuun puolivälissä 5,18 prosenttiin toukokuun lopun 5,84 prosentista. Myös perusinflaatio laski kuukauden aikana 7,39 prosentista 6,91 prosenttiin. Fitch Ratingsin analyytikko selitti viimeaikaisia Meksikon pesotuloja:

“Rahapolitiikan tiukempi asenne suhteessa Yhdysvaltoihin on ollut avain Meksikon peson vahvistumiseen viime kuukausina, mikä on edelleen vähentänyt tuonnin aiheuttamia hintapaineita.”

Myös Meksikon taloudella menee hyvin, koska yrityksiltä virtasi sisäänvirtaa, kun jännitteet Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä jatkuivat. Tiedot osoittavat, että Meksikon suorat ulkomaiset sijoitukset (FDI) maahan nousivat yli 32,1 miljardiin dollariin vuoden 2022 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana. Pelkästään maaliskuun neljänneksellä se hyppäsi yli 18,4 miljardiin dollariin.

Seuraava tärkeä USD/MXN-uutinen on Jerome Powellin lausunto, joka puhuu EKP:n huippukokouksessa Portugalissa.

USD/MXN tekninen analyysi

TradingView:n USD/MXN-kaavio

Päiväkaavio näyttää, että USD–MXN-kurssi on ollut vahvassa laskutrendissä viime kuukausina. Se on siirtynyt tärkeän tukitason alapuolelle klo 17.40, alimmalle tasolle 15. toukokuuta. Se on pudonnut alle 25 päivän ja 50 päivän eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon.

MACD-indikaattori on pysynyt neutraalin tason alapuolella maaliskuun 27. päivästä lähtien. Lisäksi suhteellinen voimaindeksi (RSI) on siirtynyt neutraalin pisteen 50 alapuolelle. Siksi pari todennäköisesti jatkaa laskuaan, kun myyjät kohdistavat tärkeän tuen kohtaan 16. Liikkuminen vastuspisteen yläpuolelle 17.40 mitätöi laskevan näkemyksen.

