Fedin vuotuinen stressitestin tulos: “Olet turvallisempi suurimmissa globaaleissa pankeissa”

Pankkiosakkeet ovat huomion kohteena tänä aamuna sen jälkeen, kun Federal Reserve vahvisti, että ne ovat hyvässä asemassa kestämään vakavan taantuman.

Pro reagoi Fedin vuotuisiin stressitestien tuloksiin

Sen vuotuisessa stressitestissä arvioitiin 23 yhdysvaltalaista pankkia hypoteettisen maailmanlaajuisen taantuman suhteen, jossa 40 prosentin osuma liikekiinteistöihin, työttömyyden jyrkkä nousu 10 prosenttiin ja asuntojen hintojen 38 prosentin lasku.

Keskuspankin mukaan he kaikki läpäisivät vuosikokeen.

Lehdistötiedotteessaan Fed sanoi, että nämä pankit säilyttävät vähimmäispääomatason ja jatkavat lainaamista sekä kuluttajille että yrityksille huolimatta ennustetuista 541 miljardin dollarin tappioista. Argus Researchin Stephen Biggarin mukaan:

Tämä on ponnahduslauta muihin vaatimuksiin, [mukaan lukien] Basel III Endgame -vaatimuksiin, jotka todennäköisesti nostavat pääomasuhteita ja ankarampia haitallisia skenaarioita ensi vuonna. Joten monilla näistä pankeista on vielä vaikea tie edessä.

Kannattaako USA:n pankkiosakkeita omistaa täällä?

Pankit joutuvat tiukempaan valvontaan sen jälkeen, kun merkittävät nimet, kuten Silicon Valley Bank, Signature Bank ja First Republic Bank, romahtivat aiemmin vuonna 2023.

On kuitenkin huomionarvoista, että pienemmät pankit eivät käy läpi Fedin vuotuista stressitestiä. Stephen Biggar lisäsi CNBC:n Worldwide Exchange -kanavalla:

Uskon, että olet turvallisempi suurimmissa globaaleissa pankeissa täällä, JPMorganissa, Bank of Americassa ja Morgan Stanleyssä. Ne ovat paljon turvallisempia pääomatyynyn näkökulmasta. Arvostukset ovat varsin vakuuttavia.

Hän kuulosti myös nousevalta superalueilta, mukaan lukien PNC Financial, US Bancorp ja Truist Financial. ”XLF” – Financial Select Sector SPDR Fund -rahasto on tällä hetkellä noin 3,0 % laskussa vuoden aikana.

Tämä artikkeli on käännetty englannista tekoälytyökalujen avulla