Japanin jeni jatkoi laskuaan, vaikka merkkejä Japanin keskuspankin (BoJ) kiristämisestä ilmeni. USD/JPY -vaihtokurssi hyppäsi korkeimmalle tasolle 144,46, korkeimmalle tasolle sitten viime vuoden marraskuun. Se on noussut yli 13 % tänä vuonna, vaikka Yhdysvaltain dollariindeksi (DXY) on siirtynyt sivusuunnassa.

Japanin keskuspankki kiristyy

Japanin taloudella menee hyvin. Sen osakemarkkinoista on tullut yksi maailman parhaiten menestyvistä. Sen avainindeksit, kuten Topix ja Nikkei 225, ovat nousseet korkeimmalle tasolle yli kolmeen vuosikymmeneen ulkomaisten sijoittajien kasaantuessa.

Lisätiedot osoittavat, että talous on elpymässä. Torstaina julkaistut luvut osoittivat, että vähittäismyynti kasvoi toukokuussa 5,7 % edellisen kuukauden 5,15 nousun jälkeen. Se oli 15. peräkkäinen vähittäiskaupan kasvukuukausi matkailun noustessa. Vähittäismyynti nousi 1,3 % kuukausitasolla.

Lisätiedot osoittivat, että maan kotitalouksien luottamus parani 36,2:een edellisestä 36:sta. Tämä on tärkeä luku, koska kulutus on tärkeä osa Japanin taloutta.

On merkkejä siitä, että Japanin keskuspankki alkaa kiristää lähitulevaisuudessa. BoJ:n uusi pääjohtaja Kazuo Ueda sanoi keskiviikkona antamassaan lausunnossa, että pankki voisi aloittaa politiikan normalisoinnin lähitulevaisuudessa, jos se luottaa inflaation kiihtymiseen vuonna 2024. Inflaatio on alle 2 %, mutta se on ollut nousussa.

USD/JPY-pari hyppäsi myös sen jälkeen, kun oli merkkejä siitä, että hallitus puuttuu asiaan, jos valuutta jatkaa laskuaan. Valtiovarainministeri sanoi lausunnossaan, että hallitus seurasi valuuttaa tarkasti.

Toisessa lausunnossaan maan valuuttadiplomaatti Masanda Kato sanoi, että hallitus ei sulje pois interventioita. Viime vuonna hallitus myi yli 65 miljardia dollaria valuuttavarantoja, kun dollarin ja jenin välinen vaihtokurssi hyppäsi 150:een. Japanin jenin heikkeneminen vahingoittaa monia tuonnista riippuvia yrityksiä.

USD/JPY tekninen analyysi

USD/JPY-kurssi on ollut vahvassa nousutrendissä viime kuukausina. Se aloitti vuoden 126:sta ja on nyt noussut 144:ään. Viimeksi pari ylitti tärkeän vastustason 138:ssa, korkeimmalla tasolla 7. maaliskuuta. Se on ylittänyt 50 päivän liukuvan keskiarvon.

Samaan aikaan oskillaattorit, kuten suhteellinen voimaindeksi (RSI), stokastinen oskillaattori ja MACD, ovat siirtyneet yliostetulle tasolle. Siksi on todennäköistä, että pari testaa tuen uudelleen 138,76:ssa, kun interventioiden toiveet nousevat.