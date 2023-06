Crispus on Invezzin rahoitusanalyytikko, joka kattaa osake-, kryptovaluutta- ja valuuttamarkkinat. Hän on pitkän linjan analyytikko, jolla on yli 8… lue lisää

Vietnamin dong hyppäsi korkeimmalle tasolle sitten kesäkuun 9. päivän, kun sijoittajat reagoivat vahvoihin taloustietoihin. USD/VND-pari vetäytyi alimmalle tasolle 23 366, mikä oli alhaisempi kuin tämän kuun korkein 23 547. Tänä vuonna se on pudonnut lähes 2 prosenttia.

Vietnamin talous on elpymässä

Copy link to section

Vietnamin ja Meksikon talouden välillä on yhtäläisyyksiä. Molemmat maat näkevät taloutensa menestyvän hyvin yritysten siirtyessä edelleen Kiinasta. Heillä on valtava nuorisoväestö, joka on hyvin koulutettu.

Tuoreimmat tiedot osoittivat, että Vietnamin talous kasvoi 4,14 % ensimmäisellä neljänneksellä edellisen neljänneksen 3,285 kasvun jälkeen. Lisätiedot paljastivat, että inflaatio on hidastumassa noustuaan toukokuussa 2,0 prosenttiin aiemmasta 2,43 prosentista.

Ulkomaiset sijoittajat allokoivat varoja Japaniin. Ulkomaiset suorat sijoitukset kasvoivat toukokuussa yli 10,02 miljardilla dollarilla aiemmasta 7,6 miljardista dollarista. Kaiken kaikkiaan suorat sijoitukset ovat kasvaneet kaikkina tämän vuoden kuukausina ja ovat tällä hetkellä yli 30 miljardia dollaria.

Lisätiedot osoittivat, että Vietnamin teollisuustuotanto kasvoi 2,8 %, kun taas vähittäismyynti kasvoi yli 6,5 %. Sen kauppataseen ylijäämä kasvoi yli 2,58 miljardiin dollariin. Nämä luvut osoittavat, että Vietnamin taloudella menee hyvin.

Samaan aikaan Vietnamin keskuspankki on alkanut puuttua talouteen. Viime viikolla pankki päätti laskea korkoja toisen kuukauden peräkkäin. Se alensi korkoja 50 peruspisteellä ja nosti sähköisen pankkien välisen koron 5 prosenttiin ja jälleenrahoituskoron 4,5 prosenttiin.

Tulevaisuudessa USD/VND-vaihtokurssi reagoi USA:n tuleviin BKT- ja henkilökohtaisten kulutusmenojen (PCE) tietoihin. Nämä luvut tulevat päivä sen jälkeen, kun Jerome Powell vihjasi, että Fed jatkaa korkojen nostamista.

USD/VND ennuste

Copy link to section

USD/VND-vaihtokurssi on heikosti vaihdettu valuuttapari. Päiväkaaviossa näemme, että pari on liikkunut sivusuunnassa muutaman viime päivän aikana. Se on siirtynyt alle 25 päivän ja 50 päivän liukuvan keskiarvon. Keskimääräinen todellinen vaihteluväli (ATR) on ollut laskevassa trendissä, mikä osoittaa, että volatiliteetti on rajallista.

Siksi USD–VND-pari pysyy todennäköisesti tällä alueella jonkin aikaa. Lisää haittapuolia vahvistetaan, jos se siirtyy tärkeän tuen alapuolelle 23 283:ssa. Jos näin tapahtuu, pari putoaa seuraavaan tukeen 23 200:ssa.